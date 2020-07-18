Общество

РБКРБКВ Москве и Петербурге задержали пикетирующих против проекта Мизулиной

В Москве начались задержания участников одиночных пикетов против нового законопроекта об изменении Семейного кодекса, разработанного группой сенаторов во главе с Еленой Мизулиной. Об этом РБК сообщила активистка Анна Щетникова. По словам активистки, 15 задержанных доставили в Тверское ОВД.
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Силовики задержали свыше 30 активистов выступавшие против поправок в Семейный кодекс об ограничении прав трансгендеров

Эхо Москвы17:03

В Москве и Петербурге начались задержания на пикетах против поправок в Семейный кодекс

Коммерсантъ08:09

На столичной акции против законопроекта о трансгендерах задержали 24 человека

ЗакC.Ру11:02

В Москве и Петербурге задержали пикетирующих против проекта Мизулиной

РБК08:13

Число задержанных на пикетах в Петербурге достигло 14 человек

Piter.tv12:41

У Гостиного двора идут задержания. Пикетчики выступают против запрета вступать в брак трансгендерным людям

Фонтанка.Ру08:05

В Москве и Петербурге прошли задержания на пикетах против законопроекта, запрещающего трансгендерным людям вступать в брак

Медиазона07:24
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Футбол

«Арсенал» установил рекорд по выходам в финал Кубка Англии

Лондонский "Арсенал" установил рекорд по выходам в финал Кубка Англии.
Газета.Ru 17:05
Происшествия

В московском отеле нашли тело психиатра Амбарцумян

Тело психиатра, судебно-психиатрического эксперта и сексолога Анны Амбарцумян обнаружили в одном из номеров гостиницы «Петр I», расположенной на улице Неглинной в центре Москвы.
РБК 08:57
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Происшествия

СК начал проверку после попадания дизтоплива в Москву-реку

В Московском межрегиональном следственном управлении СК на транспорте начали проверку после затопления судна в Москве-реке и последовавшей утечки дизельного топлива в воду.
РБК 10:45
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Кино

В сериале «Оби-Ван Кеноби» появится Энакин Скайуокер

Предстоящий сериал будет всецело посвящен истории Оби-Ван Кеноби, а именно его жизни после изгнания на Татуин, где он осмысливает свою роль в падении Республики.
Российская газета вчера в 04:47
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Общество

Родители в РФ смогут получить сразу три пособия на ребенка в августе

В августе ожидается уже третье начисление, поэтому родители, которые ранее не подали заявление на пособия, смогут получить 15 тысяч рублей.
iReactor вчера в 05:24
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Единоборства

Менеджер Хабиба анонсировал следующий бой Нурмагомедова

ProstoProSport 12:37
Авто

Экстремальный Mercedes-AMG G-Class заметили без камуфляжа

Mercedes-AMG планирует выпустить новую модель 4 x 4² на основе G-Class последнего поколения G500 / G550 4 x 4².
SpeedMe вчера в 08:39
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Экономика

Россиянам с 15 июля могут начислить две выплаты более 21 тыс. рублей

Жителям России с 15 июля могут начислить две выплаты более 21 тыс. рублей. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 15 июля в 10:27
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Космос

NASA опубликовало снимки Солнца с рекордно близкого расстояния

Фото сделаны помощью аппарата Solar Orbiter, который был запущен в феврале 2020 года и прошел мимо Солнца в середине прошлого месяца.
Evo-rus.com вчера в 10:28
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Происшествия

В Екатеринбурге нашли организаторов незаконной дискотеки

Полиция установила трёх организаторов дискотеки под окнами правительства Свердловской области на фоне действия ограничений, введённых из-за угрозы коронавируса.
RT на русском 13:14
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Технологии

Cloudflare взяла вину за перебои в работе мессенджера Discord на себя

В результате некоторые части сети стали недоступными. В Cloudflare заявили, что устранят неполадки в кратчайший срок.
Evo-rus.com 09:20
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Армия и оружие

Армения отчиталась о трех подбитых азербайджанских танках

Вооруженные силы Армении с начала эскалации конфликта на армяно- азербайджанской границе уничтожили три танка армии Азербайджана.
Lenta.ru 16:11
5
Общество

Мэрия Хабаровска сообщила о несогласованной акции в поддержку Фургала

RT на русском 04:49
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Энергетика

Bloomberg узнал о планах Китая обрушить цены на нефть

Китай задумал обвалить мировые цены нефть, что привело к проблемам на рынке, сообщает Bloomberg.
Газета.Ru вчера в 13:10
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Футбол

Халк может вернуться в «Зенит» в декабре

Свободная Пресса 10:27
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Политика

Мишустин и Пашинян обсудили рост товарооборота

Встречу в Минске провели и главы правительств Армении и России Никол Пашинян и Михаил Мишустин, передает телеканал «МИР 24»
МИР 24 вчера в 15:58
11
Общество

Посол сообщил о запрете на торговлю армянскими товарами в «Фуд Сити»

Посольство России в Армении начало получать сообщения от экспортеров армянских товаров о том, что им запрещают торговать на рынке «Фуд Сити» у Калужского шоссе в Москве.
РБК 10:12
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Фигурное катание

Фигуристка Екатерина Александровская погибла в Москве

18 июля в Москве было найдено тело российской фигуристки Екатерины Александровской, которая с 2016 года представляла на соревнованиях Австралию.
Газета.Ru 10:29
96
Политика

Трутнев назвал причину кризиса в Хабаровском крае

Либерал-демократ Фургал стал губернатором по итогам выборов 2018 года, которые проходили в два тура.
РИА Новости вчера в 01:49
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Политика

Кадыров потребовал от Зеленского извинений

Глава Чечни Рамзан Кадыров потребовал от президента Украины Владимира Зеленского подтвердить принесенные им ранее извинения.
РИА Новости 15:58
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Гаджеты

Смартфон Huawei Mate 40 может быть выпущен в двух версиях

Смартфон Huawei Mate 40 может быть выпущен в двух версиях с разными процессорами – Kirin и другой однокристальной системой.
UfaTime.ru 16:18
Общество

Белорусская команда КВН отказалась выступать в Крыму

Команда КВН из Белоруссии «Дети Тьюринга» записала видеообращение, в котором объявила, что отказывается выступать в российской Высшей лиге 2020 года.
Московский Комсомолец 02:48
150
Общество

В Москве за сутки умерли 14 человек с коронавирусом

В Москве умерли еще 14 пациентов с пневмонией и положительным тестом на коронавирус, сообщил оперативный штаб по борьбе с распространением COVID-19 в столице.
Коммерсантъ 16:43
Футбол

Гол Головина помог «Монако» победить в товарищеском матче

Встреча состоялась в Брюгге на стадионе «Ян Брейдель» и закончилась победой французского клуба со счетом 2:0.«Монако» открыл счет в матче на 5-й минуте.
Vprognoze.ru вчера в 16:18
Политика

Лидеры ЕС вновь не смогли достичь соглашения по бюджету

Главы государств и правительств Евросоюза по итогам второго дня саммита в Брюсселе не смогли договориться по вопросам формирования семилетнего бюджетного плана на 2021-2027 годы и фонда восстановления экономики сообщества после пандемии.
ТАСС 17:21
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Политика

Очередь просили занимать: после Британии Huawei может запретить Канада

Канада может стать следующей страной, которая введет запрет на использование технологий 5G компании Huawei.
Известия 16 июля в 17:01
59
Политика

Страны ЕС пригрозили санкциями за нарушение оружейного эмбарго в Ливии

Канцлер Германии Ангела Меркель, президент Франции Эммануэль Макрон и премьер Италии Джузеппе Конте заявили, что рассматривают возможность введения санкций за нарушение оружейного эмбарго в Ливии, сообщается на сайте правительства ФРГ.
Московский Комсомолец 14:49
1
Авто

«Автокод» назвал авто с пробегом, от покупки которых стоит отказаться

Лезги газет вчера в 15:00
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Автоспорт

Хэмилтон выиграл квалификацию Гран-при Венгрии «Формулы-1»

Британский пилот из команды Mercedes Льюис Хэмилтон выиграл квалификацию третьего этапа чемпионата мира «Формулы-1» — Гран-при Венгрии.
Коммерсантъ 10:41
Гаджеты

Intel готовит более доступный 10-ядерный процессор для сокета LGA 1200. Core i9-10850K будет чуть замедленной версией Core i9-10900K

Учитывая мизерную разницу в частотах и разблокированный множитель, вероятно, Core i9-10850K будет более оптимальной покупкой.
iXBT.com 16 июля в 15:51
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Как работают Яндекс.Новости?
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