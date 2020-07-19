Общество
РБКВ Москве и Подмосковье объявили «желтый» уровень погодной опасности
В московском регионе объявлен «желтый» уровень погодной опасности из-за грозы, следует из данных на сайте Гидрометцентра.
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«Желтый» уровень опасности объявлен в столичном регионе в воскресенье днем из-за грозы
Агентство Москвавчера в 19:09
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Происшествия
В Екатеринбурге нашли организаторов незаконной дискотеки
RT на русском вчера в 13:14
Фигурное катание
Тренер погибшей фигуристки Александровской сообщил о ее болезни
Андрей Хекало, тренер погибшей в субботу чемпионки мира среди юниоров по фигурному катанию Екатерины Александровской, заявил, что в январе у 20-летней спортсменки произошел приступ эпилепсии.
Sport.rbc.ru вчера в 10:00
Политика
Оппозиция ответила на слова Лукашенко о «конституции не под женщину»
Главный кандидат на пост президента Белоруссии от оппозиции Светлана Тихановская, координатор штаба Виктора Бабарико Мария Колесникова и жена Валерия Цепкало Вероника ответили на заявление президента Александра Лукашенко о «конституции страны не под женщину».
Lenta.ru 00:58
Общество
Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 19 июля
Всего в стране от COVID-19 умерли 12 247 человек (124 за прошедшие сутки). Выздоровели с начала эпидемии более 546,8 тыс. человек.
РБК 02:22
Политика
Представитель «Талибана» отверг обвинения США в сговоре с Москвой
Сухейль Шахин, официальный представитель "Талибана" (организация запрещена в России) опроверг обвинения США в том, что движение получало деньги от России за нападение на солдат международной коалиции в Афганистане.
Вести.Ru вчера в 16:59
Политика
Twitter удалил размещенное Трампом видео
Twitter удалил размещенное президентом США Дональдом Трампом видео после жалобы о нарушении авторских прав, пишет Reuters.
Газета.Ru 02:13
Футбол
«Арсенал» обыграл «Манчестер Сити» и стал финалистом Кубка Англии
Встреча в полуфинале Кубка Англии «Арсенала» и «Манчестер Сити» в Лондоне на стадионе «Уэмбли» завершилась победой «канониров» со счетом 2:0.
Известия вчера в 18:07
Футбол
Гендиректор «Спартака»: из-за карантина клуб понес убытки
Генеральный директор московского "Спартака" Шамиль Газизов рассказал о планах команды на летнее трансферное окно, передает "СЭ".
Газета.Ru вчера в 09:50
Общество
На Севере России вырос спрос на участки под строительство жилья
На российском Севере увеличилась востребованность земли под частные дома — в частности, в Архангельской области спрос на участки под индивидуальное жилищное строительство во втором квартале 2020 года вырос на 42% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает РБК со ссылкой на экспертов «Авито-недвижимость».
Коммерсантъ 02:45
Политика
Маргарита Симоньян раскритиковала армянскую власть
Обращение к армянской власти по поводу процессов, происходящих в стране, опубликовала известная российская журналистка, главный редактор телеканала Russia Today и информационного агентства Sputnik Маргарита Симоньян 18 июля в своем официальном Telegram-канале.
ИА Красная Весна вчера в 11:22
Политика
На Украине рассказали об «отказе» от Крыма и Донбасса
Украина отказалась от Донбасса и претензий на Крым. Об этом телеканалу «Наш» заявил бывший депутат Верховной рады Евгений Мураев.
Lenta.ru вчера в 23:53
Политика
The National Interest испугался запрета на экспорт зерна из России
Издание отмечает, что даже когда вводилась квота на экспорт пшеницы в 2010 году из-за засухи, у России оставались значительные запасы зерна, как и в ситуации с нынешним годом.
Известия 01:24
Футбол
«Зенит» хочет приобрести защитника «Портимоненсе» Виллиана
Как сообщает издание O Jogo, питерский "Зенит" проявляет интерес к защитнику "Портимоненсе" Виллиану да Силва Роша.
Sport.ru вчера в 17:59
Кино
Раскрыто, как Железный человек вернется в киновселенную Marvel
Киноафиша России 16 июля в 04:35
Экономика
Лесной отрасли готовят новые меры поддержки
По мнению вице-премьера, важнейшим условием для вывода отрасли из кризиса является обеспечение прозрачности оборота древесины на всех стадиях: начиная от установления границ лесничеств и лесных участков и до ее заготовки, переработки, доставки до конечного потребителя.
Российская газета вчера в 11:12
Общество
Посол подтвердил сообщения о запрете на армянские товары в «Фуд Сити»
Тагонян Напомним, 17 июля в соцсетях появились сообщения о том, что с рынка "Фуд Сити" вывезли фуры с товарами из Армении.
REGNUM вчера в 15:14
Политика
Трамп решил пока отказаться от очных предвыборных митингов
Вашингтон, 19 июля 2020, 02:45 — REGNUM Президент США Дональд Трамп решил отказаться от проведения очных митингов и заменить их телеконференциями в связи с пандемией коронавирусной инфекции, передает телеканал CNN.
REGNUM вчера в 19:45
Общество
Турецкие авиалинии возобновляют авиасообщение с Сочи
Ранее полеты были прекращены из-за пандемии коронавируса. Прямые рейсы из олимпийской столицы на берег турецкий стартуют 5 августа.
НИА-Кубань 16 июля в 12:11
Политика
Сатановский объяснил внезапные учения в России «началом большой войны»
Чтобы сдержать стороны от необдуманного шага президент РФ Владимир Путин в пятницу, 17 июля, объявил внезапную проверку боеготовности войск в Западном военном округе и Южном военном округе.
Вечерний курьер вчера в 03:40
Здоровье
Эксперт рассказал о влиянии вакцинации от COVID-19 на другие прививки
Вакцинация от коронавирусной инфекции не станет препятствием для других прививок, в том числе сезонных.
Известия 01:19
Происшествия
На Нижегородской эстакаде в Москве перевернулись два грузовика
На Нижегородской эстакаде на западе Москвы произошло ДТП с участием двух грузовых автомобилей, передает «РИА Новости» со ссылкой на представителя экстренных служб.
РБК 02:20
Здоровье
В Заполярье патронажные бригады осмотрели 502 пациента с коронавирусом
Патронажные бригады осмотрели 502 пациента с CoViD-19.433 пациентов с ОРВИ посетили специалисты неотложки.
Вечерний Мурманск вчера в 16:59
Авто
Новый кроссовер Skoda вышел на тесты почти без камуфляжа
В Сети появились новые шпионские снимки электрического кроссовера Skoda Enyaq iV.
Car.ru 16 июля в 11:19
Космос
NASA представило новый шестиколёсный марсоход «Настойчивость»
Общественное телевидение России 17 июля в 07:30
Общество
Генсек ООН обеспокоен сосредоточением богатств только у 26 человек
Генсек ООН заявил о растущем неравенстве на планете.
BFM.ru вчера в 14:52
Политика
Посол РФ отверг обвинения Лондона о попытках похитить данные о вакцине
Посол России в Великобритании Андрей Келин назвал бессмыслицей утверждение спецслужб королевства о якобы попытках российских хакеров похитить данные о вакцине от COVID-19.
Известия вчера в 20:54