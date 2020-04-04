В Москве и Московской области разрешили работу салонов красоты, массажных, косметических и спа-салонов, работающих по медицинской лицензии, на период режима повышенной готовности из-за пандемии коронавируса COVID-19. Также разрешена работа салонов оптики.

В Москве и Подмосковье разрешили работу салонов красоты с медлицензией

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