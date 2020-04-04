Коронавирус
Газета.RuСалоны красоты с медлицензией смогут работать в Москве и Подмосковье
Салоны красоты с лицензией на оказание медицинских услуг смогут работать в Москве и Подмосковье во время режима всеобщей самоизоляции из-за опасности распространения коронавируса нового типа, следует из указа мэра столицы Сергея Собянина и постановления губернатора Московской области Андрея Воробьева.
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Некоторым салонам красоты в Москве разрешили работать в период повышенной готовности
Интерфаксвчера в 13:40
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