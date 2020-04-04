Салоны красоты с лицензией на оказание медицинских услуг смогут работать в Москве и Подмосковье во время режима всеобщей самоизоляции из-за опасности распространения коронавируса нового типа, следует из указа мэра столицы Сергея Собянина и постановления губернатора Московской области Андрея Воробьева.

Салоны красоты с медлицензией смогут работать в Москве и Подмосковье

Общество В Праге снесли памятник маршалу Коневу Администрация пражского района Прага-6 в пятницу утром, 3 апреля, демонтировала на площади Интербригады памятник советскому маршалу И.С. Коневу.

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Общество Собянин выступил против идеи выплат из бюджета в нерабочие дни Мэр Москвы Сергей Собянин выступил против того, чтобы выплачивать финансовую помощь в условиях нерабочих дней, которые объявлены из-за коронавируса, поскольку это станет неподъёмной мерой для региональных бюджетов.

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