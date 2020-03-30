С понедельника в Москве введут режим всеобщей самоизоляции и ограничат передвижение граждан по городу. Об этом говорится в сообщении на сайте мэра столицы Сергея Собянина.

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