Коронавирус
РИА НовостиСобянин ввел в Москве всеобщий режим изоляции
С понедельника в Москве введут режим всеобщей самоизоляции и ограничат передвижение граждан по городу. Об этом говорится в сообщении на сайте мэра столицы Сергея Собянина.
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Введены дополнительные меры по борьбе с распространением коронавирусной инфекции
Официальный портал Мэра и Правительства Москвы14:49
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Армия и оружие
Саперы РФ завершили разминирование территории Лаоса
Наука
В России создали три препарата, которые могут помочь против COVID-19
Ученый напомнил, что несколько лет назад в Институте органического синтеза имени Постовского Уральского отделения РАН был создан противовирусный препарат триазавирин, который сейчас заинтересовал китайских специалистов на предмет возможности его применения для лечения коронавирусной инфекции.
Общество
Военные специалисты из РФ продезинфицировали пансионат в Италии
Было продезинфицировано более 1500 кв. м. Бригада врачей-эпидемиологов и специалистов-вирусологов Минобороны РФ провела полную дезинфекцию пансионата для пожилых людей «Каса Рипозо».
Футбол
«Манчестер Сити» нашел замену Гвардиоле
«Манчестер Сити» составил список кандидатов на роль преемника Хосепа Гвардиолы, если испанский специалист примет решение покинуть команду летом.
Кино
12 сезон «Ходячих мертвецов» может стать последним
Сериал «Ходячие мертвецы», несмотря на гигантскую поддержку фанатов, в последние годы не мог похвастаться особыми успехами, но телеканалу AMC удавалось поддерживать постапокалиптическую драму на плаву даже при постоянно снижающихся рейтингах.
Здоровье
Врач объяснил большое число молодых пациентов с коронавирусом на ИВЛ
Ранее 29 марта сообщалось, что в Москве 15 процентов тяжелых больных коронавирусом — люди младше 40 лет.
Экономика
Ужесточение мер по борьбе с коронавирусом в Москве и области станет ударом по бизнесу, считают предприниматели
Как сказал газете РБК председатель «Деловой России» Алексей Репик, сейчас необходимо не только помогать тем, кто уже потерял работу, но и постараться не допустить, чтобы безработица росла по экспоненте.
Политика
Зеленский предупредил о грозящем Украине дефолте
Украине из-за коронавируса грозит дефолт. Об этом заявил президент страны Владимир Зеленский, передает ТАСС.
Футбол
Названы лучшие одиннадцать игроков, которых тренировал Моуринью
Издание Marca выбрало лучших одиннадцати игроков нынешнего главного тренера «Тоттенхэма» Жозе Моуринью, которых он тренировал за свою карьеру.
Гаджеты
Опубликован рендер смартфона Redmi 9 с квадрокамерой
На просторах мировой Сети появился первый рендер нового бюджетного смартфона Redmi 9. Снимок не является официальным, его создали на основе недавней фотографии гаджета.
Армия и оружие
В США заинтересовались «застигнутой врасплох» российской АПЛ
Головную многоцелевую АПЛ проекта 885 «Ясень» «Северодвинск» Военно-морской флот России принял в 2014 году.
Политика
Трамп счел гибель 200 тысяч американцев от вируса «хорошим» сценарием
Более двух миллионов американцев погибли бы, если бы правительство США не делало ничего для предотвращения распространения коронавируса, поэтому смерть от COVID-19 от 100 до 200 тысяч человек - это хороший результат, заявил президент США Дональд Трамп в рамках пресс-конференции в воскресенье.
Общество
ПФР заранее перечислил россиянам пенсии и пособия за апрель
«В связи с указом Президента России о нерабочих днях в период с 30 марта по 3 апреля Пенсионный фонд России досрочно профинансировал доставочным организациям выплату пенсий и пособий за апрель», – пояснили в пресс-службе фонда.
Общество
Медведев назвал коронавирус угрозой всему человечеству
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев назвал коронавирусную инфекцию COVID-19.
Общество
Перечень товаров первой необходимости утвержден правительством
В субботу кабинет министров России утвердил перечень товаров первой необходимости за исключением продуктов.
Общество
Предприниматель из Бурятии раздаст 120 тысяч одноразовых масок
Предприниматель Вадим Бредний, проходящий лечение от новой коронавирусной инфекции в Республиканской инфекционной больнице, инициировал благотворительную акцию, сообщает ИА Буряад Унэн по информации пресс-службы главы и правительства РБ.На собственные средства он закупил 120 тысяч одноразовых масок для тех, кто не успел их приобрести.
Общество
В Албании разрешили выходить на улицу только по смс
Жители Албании теперь могут выходить на улицу только после получения смс-разрешения, сообщает посольство России в Тиране 30 марта на своей странице в Facebook.
Политика
Принц Гарри не намерен просить власти США платить за его охрану
В воскресенье Трамп отреагировал на эту новость, написав в своем Twitter, что "США не будут платить за обеспечение их безопасности", а взять расходы на себя обязаны сами супруги.
Общество
В Подмосковье введён режим самоизоляции из-за коронавируса
В Московской области введён режим самоизоляции из-за коронавируса, сообщили в региональном оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.
Происшествия
Маршрутка перевернулась в микрорайоне Лесной в Иркутске
Политика
Клишас оценил введение в Москве всеобщего режима самоизоляции
Ранее сайт мэра Москвы Сергея Собянина сообщил о том, что 30 марта вступит в силу домашний режим самоизоляции для всех жителей Москвы любого возраста.
Здоровье
В Амурской области зарегистрирован первый случай коронавируса
В Приамурье зарегистрирован первый завозной случай коронавируса. Установлено, что больная посещала страну, неблагополучную по этой инфекции.
Здоровье
В Бурятии уже восемь человек заразились коронавирусом
В Бурятии зарегистрировано уже восемь подтвержденных случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, сообщает пресс-служба правительства республики.
Здоровье
В Китае выздоровели 93% зараженных коронавирусом
В больницах Китая остаются 2396 человек с новым коронавирусом, при этом 93% всех зараженных выздоровели.
Армия и оружие
В России снайперы научились сбивать вертолеты из засады
Во время учений снайперам удалось сосредоточить настолько плотный огонь, что атака с вертолетов была отбита без потерь для находившихся на земле самолетов.
Общество
Вирусолог дал прогноз по пику заболеваемости коронавирусом в России
Вирусолог, доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альштейн в беседе с НСН дал прогноз по пику заболеваемости коронавирусной инфекцией COVID-19 в России.
Шоу-бизнес
Максим Галкин и Андрей Макаревич «приняли на грудь»
Недавним гостем шоу на YouTube-канале стал популярны юморист Максим Галкин, являющийся супругом Примадонны российской эстрады – певицы Аллу Пугачевой.
Общество
Под Псковом скончался пациент с коронавирусом
Еще одна жертва коронавируса зафиксирована в России. На этот раз умер пациент, зараженный COVID-19 в Псковской области.
Энергетика
Цена на нефть WTI упала ниже $20
Москва, 30 марта 2020, 03:35 — REGNUM Стоимость одного барреля нефти марки WTI резко снизилась на 8,52%, упав до почти $20 впервые с 2002 года, 30 марта свидетельствуют данные торгов.
Шоу-бизнес