Общество

REGNUMREGNUMВ Москве и на Крайнем Севере оказался самый доступный бензин в РФ

Жители Крайнего Севера и Москвы могут приобрести наибольший объём бензина на свою среднюю зарплату. А вот на Северном Кавказе топливо относительно среднего заработка — самое дорогое, следует из опубликованного 10 февраля рейтинга «РИА Новости».
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