Общество
ИзвестияВ Москве и области объявили «желтый» уровень погодной опасности
В столичном регионе в субботу, 12 октября, объявлен «желтый» уровень погодной опасности из-за дождя. Кроме того, из-за сильного ветра предупреждение будет действовать до вечера воскресенья, говорится на сайте Гидрометцентра.
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«Желтый» уровень опасности объявлен в Московском регионе с 12 октября до утра 14 октября из-за ветра
Агентство Москвавчера в 03:50
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