В столичном регионе в субботу, 12 октября, объявлен «желтый» уровень погодной опасности из-за дождя. Кроме того, из-за сильного ветра предупреждение будет действовать до вечера воскресенья, говорится на сайте Гидрометцентра.

В Москве и области объявили «желтый» уровень погодной опасности

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