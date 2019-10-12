Общество
ИзвестияВ Москве и области объявили «желтый» уровень погодной опасности
В столичном регионе в субботу, 12 октября, объявлен «желтый» уровень погодной опасности из-за дождя. Кроме того, из-за сильного ветра предупреждение будет действовать до вечера воскресенья, говорится на сайте Гидрометцентра.
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«Желтый» уровень опасности объявлен в Московском регионе с 12 октября до утра 14 октября из-за ветра
Агентство Москвавчера в 03:50
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Американский темнокожий актер, открытый гомосексуалист Билли Портер сыграет фею-крестную в новом мюзикле «Золушка».
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Группа «Кино» выйдет на сцену спустя 30 лет
Легендарная группа «Кино» выйдет на сцену впервые спустя 30 лет, информация о концерте появилась 11 октября на странице коллектива в YouTube.
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Турция направила на свою военную операцию, которая накануне, 9 октября, началась в Сирии, танки Leopard 2A4 и М60А3.
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Экономика
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Акции «Яндекса» упали более чем на 10%
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Apple удалила из своего магазина приложений программу, позволявшую отслеживать перемещения полицейских в Гонконге.
Шоу-бизнес
Дочь Заворотнюк объяснила причины молчания семьи
Анна решила ответить на все сообщения о создании родными ажиотажа вокруг болезни актрисы Анна Заворотнюк объяснила, почему ее семья и она лично отказываются отвечать на вопросы о состоянии ее матери Анастасии Заворотнюк.
Политика
Стивен Сигал ответил на вопрос о своей российской пенсии
Автоспорт
Квалификацию Гран-при Японии перенесли на воскресенье из-за тайфуна
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Спорт
Кипчоге первым в истории пробежал марафон быстрее, чем за два часа
Кениец Элиуд Кипчоге первым в истории легкой атлетики выбежал из двух часов на марафонской дистанции, которая составляет 42 километра 195 метров.
Футбол
Алекс Крал назвал «исторической» победу Чехии над Англией
Чешский хавбек московского футбольного клуба «Спартак» Алекс Крал считает исторической победу национальной сборной своей страны над командой Англии в матче седьмого тура отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года.
Происшествия
Задержанную в России израильтянку приговорили к 7,5 года колонии
Экономика
Костин заявил о возможности ВТБ стать частным при отсутствии санкций
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Опубликованы первые фото Lada Vesta с вариатором
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Авто
Skoda показала новый Skoda Rapid для России
Skoda Auto распространила скетч своего нового лифтбека Rapid для российского рынка и сообщила, когда ожидать дебюта.
Религия
Сегодня отмечается Покровская родительская суббота
Происшествия
Число жертв трагедии в керченском колледже выросло до 21
Футбол
Дмитрий Комбаров дебютировал в кино в роли милиционера
Космос
На границе Солнечной системы зафиксирован рост давления
Используя наблюдения космических лучей – потоков высокоэнергетических частиц – проведенные при помощи космических аппаратов НАСА Voyager («Вояджер»), ученые рассчитали общее давление со стороны частиц во внешней части Солнечной системы, известной как гелиощит.
Армия и оружие
Турецкие военные отрицают обстрел базы США в Сирии
Экономика
Медведев потребовал прекратить банковский роуминг
В документе ФАС пишет, что размер комиссионного вознаграждения, взимаемого банком за денежные переводы между физическими лицами (со счета на счет этого банка), не может быть «обусловлен открытием указанных банковских счетов в разных обособленных подразделениях (внутренних структурных подразделениях) кредитной организации».
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В честь первого после родов выхода в свет актриса нарядилась и накрасилась.
Хоккей
Величкин уволен с поста вице-президента «Металлурга»
«Магнитка» уволила Величкина Величкин работал в «Металлурге» с 1991 года с небольшим перерывом: с 1991 по 2009 — директор, генеральный директор клуба, в 2009-2010 — вице-президент клуба, с 2010 по 2012 — заместитель управляющего директора Континентальной хоккейной лиги, с 2012 (февраль) — вице-президент, председатель правления клуба.