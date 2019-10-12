Общество

ИзвестияИзвестияВ Москве и области объявили «желтый» уровень погодной опасности

В столичном регионе в субботу, 12 октября, объявлен «желтый» уровень погодной опасности из-за дождя. Кроме того, из-за сильного ветра предупреждение будет действовать до вечера воскресенья, говорится на сайте Гидрометцентра.
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«Желтый уровень» погодной опасности объявлен в Москве

ФАН02:41

Желтый уровень погодной опасности объявили в Москве

Москва 2410 октября в 06:00

В Москве до понедельника объявили желтый уровень погодной опасности

Вести Подмосковьявчера в 05:20

«Желтый» уровень опасности из‑за ветра объявлен до 14 октября

Molnet.ruвчера в 05:50

«Желтый» уровень опасности объявлен в Московском регионе с 12 октября до утра 14 октября из-за ветра

Агентство Москвавчера в 03:50

«Желтый» уровень опасности из‑за ветра объявили в Московском регионе на 12–14 октября

РИАМОвчера в 04:08

«Желтый» уровень погодной опасности объявили в столице из-за дождя и ветра

Вечерняя Москва01:17
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Происшествия

Опубликовано видео избиения заключенного в карельской колонии

Карелинформ 03:58
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СМИ: турецкие войска установили контроль над 20 населенными пунктами на севере Сирии

Авиация и артиллерия турецких войск наносят сейчас интенсивные удары по пограничному городу Рас-эль-Айн, где обороняются бойцы курдских "Сил народной самообороны", входящих в состав коалиции "Силы демократической Сирии".
ТАСС 05:18
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Мать подозреваемого в убийстве девочки из Саратова вступилась за сына

Мать подозреваемого в убийстве девятилетней школьницы в Саратове Ольга Туватина рассказала о своем сыне Михаиле.
РИА Новости вчера в 17:31
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Американский темнокожий актер, открытый гомосексуалист Билли Портер сыграет фею-крестную в новом мюзикле «Золушка».
Культуромания вчера в 09:41
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Группа «Кино» выйдет на сцену спустя 30 лет

Легендарная группа «Кино» выйдет на сцену впервые спустя 30 лет, информация о концерте появилась 11 октября на странице коллектива в YouTube.
REGNUM 04:32
Армия и оружие

Раскрыт состав танкового кулака Турции в Сирии

Турция направила на свою военную операцию, которая накануне, 9 октября, началась в Сирии, танки Leopard 2A4 и М60А3.
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В этом году Россия рекордно сэкономила

На сайте Министерства финансов сообщается о рекордно низком исполнении федерального бюджета за последние 10 лет, по итогам I-III кварталов 2019 года Расходы бюджета за период с января по сентябрь составили всего 12,05 триллиона рублей или 62,9% от уточненных параметров бюджета на весь 2019 год.
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Visa и MasterCard вышли из криптовалютного проекта Facebook

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РБК вчера в 23:28
Политика

Зеленский: поведение Порошенко шокирует Европу

Поведение Порошенко шокирует европейских руководителей, заявил Зеленский на видео, опубликованном Офисом президента Украины.
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Специалисты DxOMark впервые назвали смартфоны с лучшим звуком

DxOMark занимается тестированием камер смартфонов и фотоаппаратов.
Газета DAILY вчера в 13:10
Экономика

Акции «Яндекса» упали более чем на 10%

Стоимость акций компании «Яндекс» упала более чем на 10%. По данным Московской биржи, на 15:44 она снизилась до 2076 руб. (на 10,79%).
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Apple удалила приложение для отслеживания полиции в Гонконге

Apple удалила из своего магазина приложений программу, позволявшую отслеживать перемещения полицейских в Гонконге.
Известия 10 октября в 00:37
Шоу-бизнес

Дочь Заворотнюк объяснила причины молчания семьи

Анна решила ответить на все сообщения о создании родными ажиотажа вокруг болезни актрисы Анна Заворотнюк объяснила, почему ее семья и она лично отказываются отвечать на вопросы о состоянии ее матери Анастасии Заворотнюк.
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Стивен Сигал ответил на вопрос о своей российской пенсии

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Квалификацию Гран-при Японии перенесли на воскресенье из-за тайфуна

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Кипчоге первым в истории пробежал марафон быстрее, чем за два часа

Кениец Элиуд Кипчоге первым в истории легкой атлетики выбежал из двух часов на марафонской дистанции, которая составляет 42 километра 195 метров.
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Алекс Крал назвал «исторической» победу Чехии над Англией

Чешский хавбек московского футбольного клуба «Спартак» Алекс Крал считает исторической победу национальной сборной своей страны над командой Англии в матче седьмого тура отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года.
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Происшествия

Задержанную в России израильтянку приговорили к 7,5 года колонии

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Костин заявил о возможности ВТБ стать частным при отсутствии санкций

«Что касается ВТБ, то [при отсутствии санкций] мы уже могли бы быть частным банком или акционерным обществом с исключительно частными акционерами», — сказал глава ВТБ.
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Опубликованы первые фото Lada Vesta с вариатором

Первую «живую» фотографию новинки опубликовала «Российская газета». Как оказалось, «Весту» с вариатором легко распознать и внешне.
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Skoda показала новый Skoda Rapid для России

Skoda Auto распространила скетч своего нового лифтбека Rapid для российского рынка и сообщила, когда ожидать дебюта.
SpeedMe 09 октября в 04:11
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Сегодня отмечается Покровская родительская суббота

РИА Биробиджан вчера в 20:00
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Число жертв трагедии в керченском колледже выросло до 21

Вести.Ru вчера в 21:25
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Дмитрий Комбаров дебютировал в кино в роли милиционера

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На границе Солнечной системы зафиксирован рост давления

Используя наблюдения космических лучей – потоков высокоэнергетических частиц – проведенные при помощи космических аппаратов НАСА Voyager («Вояджер»), ученые рассчитали общее давление со стороны частиц во внешней части Солнечной системы, известной как гелиощит.
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Life.ru вчера в 17:57
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Медведев потребовал прекратить банковский роуминг

В документе ФАС пишет, что размер комиссионного вознаграждения, взимаемого банком за денежные переводы между физическими лицами (со счета на счет этого банка), не может быть «обусловлен открытием указанных банковских счетов в разных обособленных подразделениях (внутренних структурных подразделениях) кредитной организации».
Ведомости 10 октября в 08:44
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В честь первого после родов выхода в свет актриса нарядилась и накрасилась.
Комсомольская правда вчера в 11:41
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Величкин уволен с поста вице-президента «Металлурга»

«Магнитка» уволила Величкина Величкин работал в «Металлурге» с 1991 года с небольшим перерывом: с 1991 по 2009 — директор, генеральный директор клуба, в 2009-2010 — вице-президент клуба, с 2010 по 2012 — заместитель управляющего директора Континентальной хоккейной лиги, с 2012 (февраль) — вице-президент, председатель правления клуба.
Спорт-Экспресс 10 октября в 12:50
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