Общество

ИзвестияИзвестияВ Москве и области объявили «желтый» уровень погодной опасности

В столичном регионе в субботу, 12 октября, объявлен «желтый» уровень погодной опасности из-за дождя. Кроме того, из-за сильного ветра предупреждение будет действовать до вечера воскресенья, говорится на сайте Гидрометцентра.
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«Желтый уровень» погодной опасности объявлен в Москве

ФАН02:41

Желтый уровень погодной опасности объявили в Москве

Москва 2410 октября в 06:00

В Москве до понедельника объявили желтый уровень погодной опасности

Вести Подмосковьявчера в 05:20

«Желтый» уровень опасности из‑за ветра объявлен до 14 октября

Molnet.ruвчера в 05:50

«Желтый» уровень опасности объявлен в Московском регионе с 12 октября до утра 14 октября из-за ветра

Агентство Москвавчера в 03:50

«Желтый» уровень опасности из‑за ветра объявили в Московском регионе на 12–14 октября

РИАМОвчера в 04:08

«Желтый» уровень погодной опасности объявили в столице из-за дождя и ветра

Вечерняя Москва01:17
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Экономика

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В Японии более 9 млн человек рекомендовано эвакуироваться из-за тайфуна «Хагибис», сообщает NHK.
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Норманн, которым интересуется «МЮ»: нет причин покидать «Ростов»

Полузащитник «Ростова» Матиас Норманн, интерес к которому проявляют «Манчестер Юнайтед», «Тоттенхэм Хотспур» и «Севилья», заявил, что не намерен покидать Россию.
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Пресс-секретарь Зеленского снова оказалась в центре скандала

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Кипчоге первым в истории пробежал марафон быстрее, чем за два часа

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В числе компаний, покинувших проект Facebook по разработке криптовалюты Libra Association, оказались Visa и MasterCard.
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Больным ВИЧ и гепатитом предложили запретить работать в прокуратуре

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Направлено в суд уголовное дело о хищении порядка 330 миллионов рублей у Роскосмоса.
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Умер американский актер Роберт Форстер

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МИД Латвии осудил салют в Москве в честь освобождения Риги

Министерство иностранных дел Латвии выступило против праздничного салюта, который планируется в Москве 13 октября в честь 75-летия освобождения Риги от немецко-фашистских захватчиков.
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