Общество
РБКВ Москве и области объявили желтый уровень погодной опасности
В Москве и Подмосковье объявлен желтый уровень погодной опасности из-за ветра, дождя и грозы. Это следует из данных прогностической карты на сайте Гидрометцентра. Предупреждение о дожде и ветре будет действовать до 9:00 субботы, 13 июня.
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с чего всё началось
Синоптики объявили «желтый» уровень опасности в Москве и Московской области из-за порывистого ветра, следует из данных прогностической карты на сайте «Гидрометцентра».Известия23:17
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Армия и оружие
Американские военные пытались помешать российскому патрулю в Сирии
Американские военнослужащие попытались преградить путь российскому военному патрулю в Сирии, но их бронемашина заглохла, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.
РИА Новости вчера в 06:10
Армия и оружие
Военные корабли НАТО вошли в район строительства «Северного потока-2»
Военные корабли НАТО вошли в Балтийское море, где ведётся строительство газопровода "Северный поток-2".
Discover24 13:18
Происшествия
Михаил Ефремов записал видеообращение
Известия 23:37
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Минздрав: жара не снижает активность коронавируса
Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что жаркая погода не приводит к снижению активности коронавируса COVID-19.
Коммерсантъ 12:25
Происшествия
Дочь Ефремова обратилась к семье погибшего в ДТП Захарова
Дочь актера Михаила Ефремова Анна Мария обратилась к семье Сергея Захарова, погибшего в аварии с участием ее отца.
Телеканал 360° 20:29
Экономика
Северный поток-2 заработает на полную мощность – как Германия обошла ограничения ЕС
Программа правительства Германии фактически нивелирует ограничения газовой директивы ЕС, открывая перспективные возможности использования российского газопровода.
Новостной фронт 08:30
Происшествия
Браконьеры Уганды рассказали, зачем убили самца редкой гориллы
Кампала, 13 июня 2020, 06:32 — REGNUM Пожизненное заключение или штраф в размере $5,4 млн грозит жителям Уганды, убившим представителя исчезающего подвида восточных горных горилл, сообщает NTV Uganda.
REGNUM 23:32
Шоу-бизнес
Ширвиндт рассказал о пьяных выходках Ефремова-старшего
Актер Александр Ширвиндт рассказал о том, что отец устроившего смертельное ДТП Михаила Ефремова, Олег Николаевич Ефремов, тоже много выпивал и порою не знал границ.
Экономика сегодня 07:22
Политика
Зеленский заявил о планах «вернуть вопрос Крыма» в повестку дня
Президент Украины Владимир Зеленский в своём Twitter заявил о намерении «вернуть вопрос Крыма» в повестку дня.
RT на русском 09:08
Армия и оружие
NI объяснил, почему у России есть основания опасаться вторжения НАТО
У России есть основания опасаться вторжения НАТО, ведь на протяжении последних столетий страна подвергалась нападениям со стороны Германии, Швеции, Польши, Франции и даже США.
РИА Новости 21:10
Происшествия
Пожар на газопроводе в Омске потушили
Ранее ситуационно-аналитический центр Минэнерго сообщил о возгорании газопровода в Омске на левом берегу в районе пересечения улиц Дианова, Волгоградская и 2-я Солнечная.
РИА Новости 12:46
Общество
Российские выпускники школ получат аттестат без экзаменов
Экзамены состоятся с 3 по 24 июля. Выпускные у школьников в этом году решили сделать дистанционными. Провести их рекомендуют онлайн 27 июня.
Newstracker.ru вчера в 04:49
Общество
Высочайший небоскрёб мира окрасили в цвета флага России
Дубай, ОАЭ, 12 июня 2020, 23:11 — REGNUM В Дубае (ОАЭ) небоскреб Бурдж-Халифа 12 июня окрасили в цвета российского флага по случаю Дня России.
REGNUM 16:11
Общество
Названы изменения с 1 июля для получающих пенсию на карту пенсионеров
Ранее правительство России запланировало на эту дату перевод во внутреннюю платежную систему «Мир» всех россиян, получающих какие-либо льготы от государства.
Evo-rus.com 13:03
Общество
Вильфанд предупредил об аномальной жаре в европейской части РФ
В европейской части России с 16 июня установится температурный фон выше нормальных показателей.
Известия 18:16
Здоровье
Назван простой продукт, снижающий давление и холестерин
Зарубежные медики напомнили, что одним из самых полезных в рационе продуктов является чеснок.
Российская газета 21:30
Шоу-бизнес
Наташа Королева призналась, что Зеленский поправлял ей юбку
Певица Наташа Королева рассказала о почти интимном моменте в ее карьере – однажды нынешний президент Украины Владимир Зеленский поправил ей юбку.
Свободная Пресса 21:57
Общество
Власти Москвы разыграют сертификаты в магазины и рестораны среди участников голосования по поправкам в Конституцию
Программа стартует 25-го июня, когда начнется досрочное голосование по поправкам.
Эхо Москвы вчера в 05:32
Происшествия
Вдову погибшего в ДТП с Ефремовым оставили без денег
Вдова Сергея Захарова, погибшего в ДТП с участием Михаила Ефремова, осталась без средств к существованию после того, как банк заблокировал ее кредитную карту.
РИА Новости 12:49
Общество
Подполковник ФСИН рассказал, что ждет Ефремова в колонии
Подполковник запаса ФСИН Игорь Шутко рассказал, что ждет актера Михаила Ефремова при получении реального срока по делу о ДТП, пишет "Вечерняя Москва".
Газета.Ru 14:26
Игры
Sony показала новую консоль PlayStation 5
Японская корпорация Sony показала дизайн консоли следующего поколения PlayStation 5.
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Общество
Умер депутат Законодательной думы Хабаровского края Вячеслав Фургал
RT на русском 23:04
Политика
Песков напомнил о позиции Москвы по ситуации в Донбассе
Ситуация в Донбассе является внутриукраинским конфликтом, а работа всех участников процесса урегулирования направлена на восстановление единства Украины, заявил 11 июня пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Известия вчера в 16:19
Происшествия
Ветер опрокинул грузовики на российской трассе
Сильный порывистый ветер опрокинул грузовики на федеральной трассе «Кавказ» в Ставропольском крае.
Lenta.ru 13:42
Наука
Радары помогли археологам изучить древнеримский город без раскопок
Группа Миллетта благодаря радарам составила подробную карту поселения Фалерии-Нови, основанного в 241 году до Н.Э. С помощью просвечивания почвы, ученые смогли обнаружить множество скрытых зданий, узнать их размеры и назначения.
RuNews24.ru 10 июня в 09:03
Финансы
Эксперт из США предсказал крах доллара
Американский экономист предсказал скорый крах доллара, а также снижение роли США в мировой экономике.
Газета.Ru 20:09
Технологии
В Сети высмеяли внешний вид Sony PlayStation 5
Интернет-пользователи высмеяли внешний вид консоли следующего поколения PlayStation 5.
РЕН ТВ 07:00
Общество
Кабмин обсудил меру против разрыва в зарплатах бюджетников
Регионы, в свою очередь, не всегда придерживаются отраслевых рекомендаций по зарплатам, которые направляются Российской трехсторонней комиссии по социально-трудовым отношениям при правительстве РФ.
Российская газета вчера в 05:47