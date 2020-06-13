с чего всё началось

В Москве и Подмосковье объявлен желтый уровень погодной опасности из-за ветра, дождя и грозы. Это следует из данных прогностической карты на сайте Гидрометцентра. Предупреждение о дожде и ветре будет действовать до 9:00 субботы, 13 июня.

В Москве и области объявили желтый уровень погодной опасности

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