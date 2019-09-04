Общество
Российская газетаВ Москве и области объявлен «желтый» уровень погодной опасности
В столичном регионе введен "желтый" уровень опасности из-за дождя с вечера среды до четверга. Это следует из данных прогностической карты, размещенной на сайте Гидрометцентра РФ.
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«Желтый» уровень опасности объявлен в Подмосковье на 4 сентября из-за грозы
Агентство Москвавчера в 06:48
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Происшествия
Блогер Синица получил пять лет колонии за твиты о детях силовиков
Суд приговорил подмосковного блогера Владислава Синицу к 5 годам колонии за твиты, призывавшие к насилию над детьми силовиков.
Мойка78 вчера в 05:12
Политика
Жириновский поблагодарил Зеленского за политику по развалу Украины
Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский назвал политикой развала Украины инициативу президента Владимира Зеленского о снятии неприкосновенности с депутатов Верховной рады.
Rambler News Service 01:01
Общество
Минпромторг признал ошибку с фотографией моста на буклете ВЭФ-2019
Минпромторг признал ошибку в оформлении буклетов и сувениров к Восточному экономическому форуму 2019 года: на них вместо моста на остров Русский разместили фотографию вантового моста Рамы VIII в Бангкоке.
Интерфакс 09:02
Политика
Правительство Украины одобрило увольнение Кличко
Правительство Украины согласовало отставку мэра Киева Виталия Кличко с поста руководителя администрации города.
Lenta.ru 08:02
Общество
Аскольд Запашный перенес очередную операцию на позвоночнике
РИА Новости 04:11
Политика
Зеленский наложил вето на закон о химической кастрации педофилов
Президент Украины Владимир Зеленский наложил вето на закон о химической кастрации педофилов и создании открытого реестра, который будет содержать данные о них, сообщается на сайте парламента.
РИА Новости 05:41
Экономика
Топилин прокомментировал переход на четырехдневную рабочую неделю
Вопрос перехода на четырехдневную рабочую неделю - дело не ближайших лет, считает глава Минтруда Максим Топилин.
Российская газета 08:58
Политика
Посольство РФ ответило на заявление Болгарии о роли СССР в войне
МИД Болгарии назвал запланированную Россией выставку в Софии, посвященную 75-летию освобождения Восточной Европы, "вмешательством во внутренние дела страны", а также призвал не считать борьбу СССР с нацизмом освобождением континента.
Газета.Ru 01:46
Футбол
Сборная России вылетела в Глазго на матч с Шотландией
Сборная России вылетела в Глазго, где пройдет матч отборочного чемпионата Европы 2020 года с Шотландией, информирует пресс-служба национальной команды.
Спорт-Экспресс 10:01
Здоровье
Врач назвала восемь бесполезных анализов
Врач-терапевт Ирина Уфимцева перечислила восемь анализов, на которых можно сэкономить, так как практическая польза от них спорна или минимальна.
Известия вчера в 16:50
Происшествия
СК начал проверку по факту гибели пятилетней россиянки в Турции
Следственные органы СКР по Архангельской области и НАО начали проверку по факту гибели пятилетней россиянки в бассейне турецкого отеля.
Российская газета 04:57
Технологии
Российская компания представила умные часы с ГЛОНАСС
Компания «СпейсТим» выпустила умные часы ГЛОНАСС. Устройства могут стать альтернативой предрейсового контроля водителя.
Новости Интернета вещей 10:04
Происшествия
Заявивший о пытках заключенный покончил с собой в Оренбурге
По данным организации, 5 августа в комитет обратился мужчина, назвавший себя Александром Белоусовым, и рассказал, что отбывает наказание в колонии №4 в Оренбургской области.
Взгляд.ру 10:00
Общество
Умер знаменитый фотограф Петер Линдберг
Немецкий фэшн-фотограф Петер Линдберг умер в возрасте 74 лет. Об этом сообщается на его странице в инстаграме.
РИА Новости 05:33
Здоровье
Аксёнов предложил закрепить население Крыма и за частными клиниками
Глава Крыма Сергей Аксёнов предложил закрепить население Крыма в том числе и за частными клиниками.
ИА Крыминформ 07:37
Экономика
Сбербанк реструктурирует кредиты пострадавшим от паводка в Приангарье
Реструктуризацию проведут для кредитов, которыми обременены пострадавшие от паводка жители Иркутской области, предприниматели и небольшие предприятия.
REGNUM вчера в 07:33
Экономика
Забайкалье представит на ВЭФ проекты в сфере добычи ресурсов и АПК
Забайкальский край, который в этом году впервые принимает участие в Восточном экономическом форуме в качестве региона Дальнего Востока, проведет на ВЭФ переговоры с иностранными инвесторами о возможности реализации проектов в сфере разработки природных ресурсов и развития сельского хозяйства, сообщил врио губернатора региона Александр Осипов.
РИА Новости 00:54
Шоу-бизнес
Отца Ольги Бузовой разыскивает налоговая
Накануне фискальные органы сообщили, что отец известной певицы Ольги Бузовой уже несколько лет не платит налоги.
ГлобалМСК.ру 08:48
Фигурное катание
Загитова провела тренировку в Москве
Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова стала ведущей открытой тренировки в Москве, сообщает ТАСС.
Газета.Ru 09:20
Политика
Евросоюз приостановил импорт яблок, груш и некоторых овощей с Украины
Евросоюз с 1 сентября приостановил импорт яблок, груш и некоторых овощей с Украины.
ТАСС 08:25
Происшествия
На шахте в Донецке прогремел взрыв
Известия 05:32
Единоборства
Отец Нурмагомедова назвал гонорар Хабиба за бой с Порье
Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедова заработает более $6 млн за поединок против американца Дастина Порье.
Профиль 09:37
Здоровье
Районы Республики Алтай получили машины скорой помощи и школьные автобусы
Муниципальные образования Республики Алтай в среду получили 16 школьных автобусов и 9 автомобилей скорой помощи.
ТАСС 10:00
Происшествия
Мэр Хабаровска обратился в полицию из-за картинок в Telegram-канале
Известно лишь, что по заявлению Кравчука полиция пришла к координатору штаба Алексея Навального в Хабаровске Алексею Ворсину.
РБК 06:21
Спорт
Умер трехкратный олимпийский чемпион по биатлону Халвард Ханеволд
Дождь вчера в 14:42
Политика
Джонсон намерен провести внеочередные выборы в парламент 15 октября
Премьер Британии Борис Джонсон собирается провести внеочередные выборы в Палату общин парламента 15 октября.
Газета.Ru 07:26
Общество
Мединский назвал «убожеством» взрослых любителей комиксов
Министр культуры России Владимир Мединский назвал «убожеством» ситуацию, при которой взрослые люди читают комиксы, передает агентство «РИА Новости».
РБК 09:34
Экономика
В России вновь зафиксирована дефляция
За неделю с 27 августа по 2 сентября снижение потребительских цен в России составило 0,1%, сообщает Интерфакс со ссылкой на данные Росстата.
RT на русском 09:34