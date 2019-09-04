Общество

Российская газетаРоссийская газетаВ Москве и области объявлен «желтый» уровень погодной опасности

В столичном регионе введен "желтый" уровень опасности из-за дождя с вечера среды до четверга. Это следует из данных прогностической карты, размещенной на сайте Гидрометцентра РФ.
Читать в источнике
Комментировать8

Подробнее о событии

В Москве и Подмосковье объявлен желтый уровень погодной опасности

Эхо Москвы03:30

«Желтый» уровень опасности объявлен в Москве из-за дождя

Вечерняя Москва01:51

«Желтый» уровень опасности объявлен в Подмосковье на 4 сентября из-за грозы

Агентство Москвавчера в 06:48

Дожди вернутся в Москву в середине недели

Москва 24вчера в 07:15

«Желтый» уровень опасности из‑за дождя объявили в Московском регионе на 4–5 сентября

РИАМОвчера в 06:13

На вечер среды в городе объявлен «желтый» погодный уровень

Molnet.ruвчера в 07:20

Желтый уровень погодной опасности объявлен в Брянской области

Новости Брянска02 сентября в 05:50
Показать все источники
Автоматически обработано 7168 источников, обновлено в 10:11, Вашингтон
Армия и оружие

В России создан бронеавтомобиль для охраны колонн с ядерным оружием

Daily Storm 03:54
Происшествия

Блогер Синица получил пять лет колонии за твиты о детях силовиков

Суд приговорил подмосковного блогера Владислава Синицу к 5 годам колонии за твиты, призывавшие к насилию над детьми силовиков.
Мойка78 вчера в 05:12
Политика

Жириновский поблагодарил Зеленского за политику по развалу Украины

Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский назвал политикой развала Украины инициативу президента Владимира Зеленского о снятии неприкосновенности с депутатов Верховной рады.
Rambler News Service 01:01
Общество

Минпромторг признал ошибку с фотографией моста на буклете ВЭФ-2019

Минпромторг признал ошибку в оформлении буклетов и сувениров к Восточному экономическому форуму 2019 года: на них вместо моста на остров Русский разместили фотографию вантового моста Рамы VIII в Бангкоке.
Интерфакс 09:02
Политика

Правительство Украины одобрило увольнение Кличко

Правительство Украины согласовало отставку мэра Киева Виталия Кличко с поста руководителя администрации города.
Lenta.ru 08:02
Общество

Аскольд Запашный перенес очередную операцию на позвоночнике

РИА Новости 04:11
Общество

В Сочи онкобольного мужчину выселили на улицу

REGNUM 09:13
Политика

Зеленский наложил вето на закон о химической кастрации педофилов

Президент Украины Владимир Зеленский наложил вето на закон о химической кастрации педофилов и создании открытого реестра, который будет содержать данные о них, сообщается на сайте парламента.
РИА Новости 05:41
Экономика

Топилин прокомментировал переход на четырехдневную рабочую неделю

Вопрос перехода на четырехдневную рабочую неделю - дело не ближайших лет, считает глава Минтруда Максим Топилин.
Российская газета 08:58
Политика

Посольство РФ ответило на заявление Болгарии о роли СССР в войне

МИД Болгарии назвал запланированную Россией выставку в Софии, посвященную 75-летию освобождения Восточной Европы, "вмешательством во внутренние дела страны", а также призвал не считать борьбу СССР с нацизмом освобождением континента.
Газета.Ru 01:46
Футбол

Сборная России вылетела в Глазго на матч с Шотландией

Сборная России вылетела в Глазго, где пройдет матч отборочного чемпионата Европы 2020 года с Шотландией, информирует пресс-служба национальной команды.
Спорт-Экспресс 10:01
Здоровье

Врач назвала восемь бесполезных анализов

Врач-терапевт Ирина Уфимцева перечислила восемь анализов, на которых можно сэкономить, так как практическая польза от них спорна или минимальна.
Известия вчера в 16:50
Происшествия

СК начал проверку по факту гибели пятилетней россиянки в Турции

Следственные органы СКР по Архангельской области и НАО начали проверку по факту гибели пятилетней россиянки в бассейне турецкого отеля.
Российская газета 04:57
Технологии

Российская компания представила умные часы с ГЛОНАСС

Компания «СпейсТим» выпустила умные часы ГЛОНАСС. Устройства могут стать альтернативой предрейсового контроля водителя.
Новости Интернета вещей 10:04
Происшествия

Заявивший о пытках заключенный покончил с собой в Оренбурге

По данным организации, 5 августа в комитет обратился мужчина, назвавший себя Александром Белоусовым, и рассказал, что отбывает наказание в колонии №4 в Оренбургской области.
Взгляд.ру 10:00
Общество

Умер знаменитый фотограф Петер Линдберг

Немецкий фэшн-фотограф Петер Линдберг умер в возрасте 74 лет. Об этом сообщается на его странице в инстаграме.
РИА Новости 05:33
Здоровье

Аксёнов предложил закрепить население Крыма и за частными клиниками

Глава Крыма Сергей Аксёнов предложил закрепить население Крыма в том числе и за частными клиниками.
ИА Крыминформ 07:37
Экономика

Сбербанк реструктурирует кредиты пострадавшим от паводка в Приангарье

Реструктуризацию проведут для кредитов, которыми обременены пострадавшие от паводка жители Иркутской области, предприниматели и небольшие предприятия.
REGNUM вчера в 07:33
Экономика

Забайкалье представит на ВЭФ проекты в сфере добычи ресурсов и АПК

Забайкальский край, который в этом году впервые принимает участие в Восточном экономическом форуме в качестве региона Дальнего Востока, проведет на ВЭФ переговоры с иностранными инвесторами о возможности реализации проектов в сфере разработки природных ресурсов и развития сельского хозяйства, сообщил врио губернатора региона Александр Осипов.
РИА Новости 00:54
Шоу-бизнес

Отца Ольги Бузовой разыскивает налоговая

Накануне фискальные органы сообщили, что отец известной певицы Ольги Бузовой уже несколько лет не платит налоги.
ГлобалМСК.ру 08:48
Фигурное катание

Загитова провела тренировку в Москве

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова стала ведущей открытой тренировки в Москве, сообщает ТАСС.
Газета.Ru 09:20
Политика

Евросоюз приостановил импорт яблок, груш и некоторых овощей с Украины

Евросоюз с 1 сентября приостановил импорт яблок, груш и некоторых овощей с Украины.
ТАСС 08:25
Происшествия

На шахте в Донецке прогремел взрыв

Известия 05:32
Единоборства

Отец Нурмагомедова назвал гонорар Хабиба за бой с Порье

Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедова заработает более $6 млн за поединок против американца Дастина Порье.
Профиль 09:37
Здоровье

Районы Республики Алтай получили машины скорой помощи и школьные автобусы

Муниципальные образования Республики Алтай в среду получили 16 школьных автобусов и 9 автомобилей скорой помощи.
ТАСС 10:00
Происшествия

Мэр Хабаровска обратился в полицию из-за картинок в Telegram-канале

Известно лишь, что по заявлению Кравчука полиция пришла к координатору штаба Алексея Навального в Хабаровске Алексею Ворсину.
РБК 06:21
Спорт

Умер трехкратный олимпийский чемпион по биатлону Халвард Ханеволд

Дождь вчера в 14:42
Политика

Джонсон намерен провести внеочередные выборы в парламент 15 октября

Премьер Британии Борис Джонсон собирается провести внеочередные выборы в Палату общин парламента 15 октября.
Газета.Ru 07:26
Общество

Мединский назвал «убожеством» взрослых любителей комиксов

Министр культуры России Владимир Мединский назвал «убожеством» ситуацию, при которой взрослые люди читают комиксы, передает агентство «РИА Новости».
РБК 09:34
Экономика

В России вновь зафиксирована дефляция

За неделю с 27 августа по 2 сентября снижение потребительских цен в России составило 0,1%, сообщает Интерфакс со ссылкой на данные Росстата.
RT на русском 09:34
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное