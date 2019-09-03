В столичном регионе введен "желтый" уровень опасности из-за дождя с вечера среды до четверга. Это следует из данных прогностической карты, размещенной на сайте Гидрометцентра РФ.

В Москве и области объявлен «желтый» уровень погодной опасности

Экономика Орешкин возложил на банки ответственность за закредитованность россиян Орешкина поддержал первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов: по его словам, крупным банкам лучше отдавать предпочтение кредитованию бизнеса, а не населения.

Политика В Москве призвали дать ответ на заявление Болгарии о Советской армии В заявлении МИД говорится, что щиты Советской армии принесли народам Центральной и Восточной Европы полувековые репрессии.

Шоу-бизнес Футболист Тарасов сообщил о беременности супруги «Не вижу смысла больше молчать, мечты сбываются», – написал Тарасов в своем Instagram под фотографией беременной жены.

Политика Трамп поздравил Польшу с годовщиной начала Второй мировой войны Президент США Дональд Трамп поздравил Польшу с годовщиной начала Второй мировой.

Футбол «Челси» представил третий комплект формы «Челси» в социальной сети представил третий комплект формы, в которой футболисты будут выступать в нынешнем сезоне.

Происшествия Найдены тела пилотов взорвавшегося Су-25 Поисковая группа нашла тела пилотов учебного штурмовика Су-25, разбившегося в Ставропольском крае.

Футбол Определились соперники «Спартака», «Зенита» и ЦСКА в Кубке России В Москве прошла жеребьевка 1/16 финала Кубка России по футболу. Церемонию транслировал телеканал «Матч ТВ».

Происшествия Суд приговорил к пяти годам блогера Синицу за твит о детях силовиков Пресненский суд Москвы признал блогера Владислава Синицу виновным в экстремизме за запись в Twitter, где он угрожал детям сотрудников Росгвардии, сообщает «МБХ медиа».

Политика С украинских депутатов сняли неприкосновенность Изменения в главном закон страны позволят обойтись без одобрения Рады, чтобы задержать, арестовать или привлечь к уголовной ответственности депутата.

Политика Украинцев возмутила карта Польши с Ровно и Львовом Украинские пользователи сети раскритиковали поезд, на котором изображена карта со Львовом, Луцком и Ровно в составе Польши.

Политика СК заочно предъявил обвинение нападавшему на посольство России в Киеве Российские следователи заочно предъявили обвинение еще одному гражданину Украины в нападении на посольство РФ в Киеве в 2016 году, сообщила журналистам в среду официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко.

Общество Число жертв урагана «Дориан» на Багамах выросло до семи человек Число жертв урагана "Дориан" на Багамах возросло до семи человек, власти считают, что эта цифра не окончательная, заявил в среду премьер-министр островного государства Губерт Миннис, трансляцию его выступления вел Twitter телеканал ZNS Bahamas.

Футбол Форвард «Ахмата» Мбенге выбыл на четыре недели из-за травмы Нападающий «Ахмата» Аблайе Мбенге получил серьёзную травму на тренировке команды, сообщает пресс-служба грозненского клуба на странице в «Твиттере».

Космос Европейский спутник увернулся от столкновения с аппаратом Илона Маска Европейскому спутнику Aeolus пришлось отклониться, чтобы избежать столкновения с аппаратом орбитальной группировки Starlink, запуском которого занималась компания Илона Маска SpaceX.

Политика Путин отреагировал на ситуацию с оскорблением жителей Тулуна Президент России Владимир Путин прокомментировал ситуацию с оскорблениями пострадавших от паводка жителей города Тулун Иркутской области, которые якобы прозвучали со стороны главы пресс-службы правительства региона Ирины Алашкевич.

Происшествия В Пскове иномарка врезалась в остановку Мужчина на иномарке врезался в остановку в Пскове, в результате чего четыре человека пострадали, а сам водитель погиб, сообщили в пресс-службе ГАИ.

Политика Глава Deutsche Welle отказался участвовать в расследовании Госдумы Руководство немецкого издания Deutsche Welle отказалось от участия в заседании комиссии Госдумы по расследованию иностранного вмешательства во внутренние дела России.

Наука Назван напиток, который легко может довести до рака здорового человека Как передает CNN, другая работа ученых, которая охватила более ста тысяч жителей Франции, показала, что употребление только одного маленького стаканчика сладкого напитка в день (примерно трети обычной банки с газировкой) в целом увеличивает риск появления рака до 18%, и до 22% повышает риск развития рака молочной железы.

Армия и оружие Российская армия получит новый санитарный бронеавтомобиль «Линза» Российская армия в 2019 году получит первую партию санитарных бронеавтомобилей "Линза", созданных на базе шасси "Тайфун", заявил в интервью РИА Новости главный конструктор предприятия-разработчика данных машин "Ремдизель" Игорь Зарахович.

Экономика Услугой снятия наличных на кассе воспользуются 38 миллионов россиян Более 38 миллионов владельцев карт "Мир" смогут снять наличные на кассах магазинов.

Происшествия В Татарстане задержали мать найденного в пакете у магазина ребенка Полицейские в Татарстане задержали мать младенца, найденного в полиэтиленовом пакете возле одного из магазинов.

Происшествия Метцельдер подозревается в распространении детской порнографии Известный футболист, бывший игрок "Шальке-04", "Реала" и дортмундской "Боруссии" Кристоф Метцельдер обвиняется в распространении детской порнографии.

Здоровье Главный онколог Минздрава назвал основные факторы развития рака В ряде случаев, развитию рака способствует чрезмерное употребление красного мяса, добавил он.