Общество
Российская газетаВ Москве и области объявлен «желтый» уровень погодной опасности
В столичном регионе введен "желтый" уровень опасности из-за дождя с вечера среды до четверга. Это следует из данных прогностической карты, размещенной на сайте Гидрометцентра РФ.
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«Желтый» уровень опасности объявлен в Подмосковье на 4 сентября из-за грозы
Агентство Москвавчера в 06:48
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Экономика
Орешкин возложил на банки ответственность за закредитованность россиян
Орешкина поддержал первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов: по его словам, крупным банкам лучше отдавать предпочтение кредитованию бизнеса, а не населения.
Forbes 03:26
Общество
Жители России стали реже подавать милостыню
Жители России стали реже подавать милостыню.
REGNUM 04:25
Происшествия
На шахте в Донецке прогремел взрыв
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Политика
В Москве призвали дать ответ на заявление Болгарии о Советской армии
В заявлении МИД говорится, что щиты Советской армии принесли народам Центральной и Восточной Европы полувековые репрессии.
Lenta.ru 04:26
Шоу-бизнес
Футболист Тарасов сообщил о беременности супруги
«Не вижу смысла больше молчать, мечты сбываются», – написал Тарасов в своем Instagram под фотографией беременной жены.
РИАМО вчера в 10:41
Политика
Трамп поздравил Польшу с годовщиной начала Второй мировой войны
Президент США Дональд Трамп поздравил Польшу с годовщиной начала Второй мировой.
РИА Новости 03:35
Футбол
«Челси» представил третий комплект формы
«Челси» в социальной сети представил третий комплект формы, в которой футболисты будут выступать в нынешнем сезоне.
Чемпионат 03:22
Происшествия
Найдены тела пилотов взорвавшегося Су-25
Поисковая группа нашла тела пилотов учебного штурмовика Су-25, разбившегося в Ставропольском крае.
Lenta.ru 02:04
Футбол
Определились соперники «Спартака», «Зенита» и ЦСКА в Кубке России
В Москве прошла жеребьевка 1/16 финала Кубка России по футболу. Церемонию транслировал телеканал «Матч ТВ».
РБК 03:28
Происшествия
Суд приговорил к пяти годам блогера Синицу за твит о детях силовиков
Пресненский суд Москвы признал блогера Владислава Синицу виновным в экстремизме за запись в Twitter, где он угрожал детям сотрудников Росгвардии, сообщает «МБХ медиа».
Ведомости вчера в 03:43
Политика
С украинских депутатов сняли неприкосновенность
Изменения в главном закон страны позволят обойтись без одобрения Рады, чтобы задержать, арестовать или привлечь к уголовной ответственности депутата.
Уралинформбюро вчера в 09:09
Политика
Украинцев возмутила карта Польши с Ровно и Львовом
Украинские пользователи сети раскритиковали поезд, на котором изображена карта со Львовом, Луцком и Ровно в составе Польши.
Известия вчера в 20:35
Политика
СК заочно предъявил обвинение нападавшему на посольство России в Киеве
Российские следователи заочно предъявили обвинение еще одному гражданину Украины в нападении на посольство РФ в Киеве в 2016 году, сообщила журналистам в среду официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко.
РИА Новости 03:26
Общество
Число жертв урагана «Дориан» на Багамах выросло до семи человек
Число жертв урагана "Дориан" на Багамах возросло до семи человек, власти считают, что эта цифра не окончательная, заявил в среду премьер-министр островного государства Губерт Миннис, трансляцию его выступления вел Twitter телеканал ZNS Bahamas.
РИА Новости вчера в 20:47
Происшествия
Пропавшая в Липецкой области восьмилетняя девочка найдена в Москве
Известия вчера в 16:15
Футбол
Форвард «Ахмата» Мбенге выбыл на четыре недели из-за травмы
Нападающий «Ахмата» Аблайе Мбенге получил серьёзную травму на тренировке команды, сообщает пресс-служба грозненского клуба на странице в «Твиттере».
Чемпионат вчера в 17:12
Космос
Европейский спутник увернулся от столкновения с аппаратом Илона Маска
Европейскому спутнику Aeolus пришлось отклониться, чтобы избежать столкновения с аппаратом орбитальной группировки Starlink, запуском которого занималась компания Илона Маска SpaceX.
РЕН ТВ 02 сентября в 11:43
Политика
Путин отреагировал на ситуацию с оскорблением жителей Тулуна
Президент России Владимир Путин прокомментировал ситуацию с оскорблениями пострадавших от паводка жителей города Тулун Иркутской области, которые якобы прозвучали со стороны главы пресс-службы правительства региона Ирины Алашкевич.
RT на русском 02 сентября в 14:40
Происшествия
В Пскове иномарка врезалась в остановку
Мужчина на иномарке врезался в остановку в Пскове, в результате чего четыре человека пострадали, а сам водитель погиб, сообщили в пресс-службе ГАИ.
РИА Новости 02:59
Политика
Глава Deutsche Welle отказался участвовать в расследовании Госдумы
Руководство немецкого издания Deutsche Welle отказалось от участия в заседании комиссии Госдумы по расследованию иностранного вмешательства во внутренние дела России.
Ведомости 00:53
Политика
Бишкекский городской суд признал законным арест Атамбаева
РИА Новости 04:25
Наука
Назван напиток, который легко может довести до рака здорового человека
Как передает CNN, другая работа ученых, которая охватила более ста тысяч жителей Франции, показала, что употребление только одного маленького стаканчика сладкого напитка в день (примерно трети обычной банки с газировкой) в целом увеличивает риск появления рака до 18%, и до 22% повышает риск развития рака молочной железы.
Российская газета 00:04
Армия и оружие
Российская армия получит новый санитарный бронеавтомобиль «Линза»
Российская армия в 2019 году получит первую партию санитарных бронеавтомобилей "Линза", созданных на базе шасси "Тайфун", заявил в интервью РИА Новости главный конструктор предприятия-разработчика данных машин "Ремдизель" Игорь Зарахович.
РИА Новости 02:17
Экономика
Услугой снятия наличных на кассе воспользуются 38 миллионов россиян
Более 38 миллионов владельцев карт "Мир" смогут снять наличные на кассах магазинов.
Российская газета 01:32
Происшествия
В Татарстане задержали мать найденного в пакете у магазина ребенка
Полицейские в Татарстане задержали мать младенца, найденного в полиэтиленовом пакете возле одного из магазинов.
Известия 05:11
Теннис
Медведев в полуфинале US Open встретится с Димитровым
РИА Новости 00:49
Происшествия
Метцельдер подозревается в распространении детской порнографии
Известный футболист, бывший игрок "Шальке-04", "Реала" и дортмундской "Боруссии" Кристоф Метцельдер обвиняется в распространении детской порнографии.
Газета.Ru 03:32
Здоровье
Главный онколог Минздрава назвал основные факторы развития рака
В ряде случаев, развитию рака способствует чрезмерное употребление красного мяса, добавил он.
ТАСС 03:15
Происшествия
Злоумышленник разбил окно в киностудии «ТриТэ» Никиты Михалкова
Неизвестный разбил стулом витринное окно в киностудии "ТриТэ" Никиты Михалкова в Малом Козихинском переулке в Москве.
ТАСС 04:22