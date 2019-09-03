Общество
Российская газетаВ Москве и области объявлен «желтый» уровень погодной опасности
В столичном регионе введен "желтый" уровень опасности из-за дождя с вечера среды до четверга. Это следует из данных прогностической карты, размещенной на сайте Гидрометцентра РФ.
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«Желтый» уровень опасности объявлен в Подмосковье на 4 сентября из-за грозы
Агентство Москвавчера в 06:48
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Происшествия
Прокурор попросил назначить Кириллу Жукову более 4 лет колонии
Коммерсантъ вчера в 14:44
Здоровье
Скворцова заявила о существенном росте продолжительности жизни россиян
Продолжительность жизни в России за последние семь месяцев существенно выросла, рассказала на полях Восточного экономического форума министр здравоохранения Вероника Скворцова.
RT на русском 01:23
Экономика
Акции ВТБ выросли на 4% на новостях о дивидендах
Акции ВТБ днем в среду выросли в цене после известий, что банк планирует вернуться к выплате дивидендов в размере 50% от чистой прибыли.
Интерфакс 05:24
Экономика
НОВАТЭК договорился о выходе на СПГ-рынок Индии
НОВАТЭК подписал с индийской компанией H-Energy Global Ltd меморандум в области поставок сжиженного природного газа (СПГ) в Индию на долгосрочной основе.
РБК 04:40
Политика
В Совфеде ответили на заявление Болгарии о роли СССР во Второй мировой
Первый замглавы комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров расценивает сообщение МИД Болгарии о выставке к 75-летию освобождения Восточной Европы как попытку принизить роль России в истории Европы и «общую тенденцию откровенной русофобии».
РБК 06:52
Политика
Зеленский наложил вето на закон о химической кастрации педофилов
Президент Украины Владимир Зеленский наложил вето на закон о химической кастрации педофилов и создании открытого реестра, который будет содержать данные о них, сообщается на сайте парламента.
РИА Новости 05:41
Гаджеты
Razer представила первый в мире игровой ультрабук
Razer в рамках выставки IFA 2019 в Берлине анонсировала первый в мире игровой ультрабук, основанный на базе процессоров Intel нового поколения с архитектурой Ice Lake.
Ferra 05:26
Политика
Трамп поздравил Польшу с годовщиной начала Второй мировой войны
Президент США Дональд Трамп поздравил Польшу с годовщиной начала Второй мировой.
РИА Новости 03:35
Общество
Умер знаменитый фотограф Петер Линдберг
Немецкий фэшн-фотограф Петер Линдберг умер в возрасте 74-х лет. Об этом сообщается на его странице в Instagram.
РИА Новости 05:33
Политика
Путин считает демографическую ситуацию на Дальнем Востоке тревожной
Президент России Владимир Путин считает, что прогресса в демографической ситуации на Дальнем Востоке нет, этот важнейший индикатор находится в тревожной, красной зоне.
РИА Новости 06:26
Транспорт
Вагоны с идентификацией пассажиров по лицу появятся в РФ
В ближайшие полтора года в России появятся вагоны, идентифицирующие пассажиров по лицу.
Профиль 06:54
Экономика
Орешкин назвал условия перехода на четырехдневную рабочую неделю
Максим Орешкин в интервью Business FM на Восточном экономическом форуме допустил переход на четырехдневную рабочую неделю, но назвал необходимые для этого условия.
BFM.ru 03:22
Политика
«Роснефть» посоветовала «Транснефти» извиниться перед Шрёдером
«Роснефть» назвала неприемлемым заявление советника главы «Транснефти» Игоря Демина, в котором он прокомментировал предложения председателя совета директоров компании Герхарда Шрёдера о необходимости усиления контроля качества нефти в магистральных трубопроводах, и призвала его извиниться.
РБК 02 сентября в 20:00
Политика
Алексей Навальный назвал кандидатов для «Умного голосования»
Политик Алексей Навальный опубликовал на своем сайте список кандидатов для «Умного голосования» на выборах в Мосгордуму.
Ведомости вчера в 08:16
Футбол
Манджукич и Джан не попали в заявку «Ювентуса» на Лигу чемпионов
Стала известна заявка «Ювентуса» на групповой этап Лиги чемпионов. В список не попали полузащитник Эмре Джан и нападающий Марио Манджукич.
Спорт-Экспресс вчера в 15:38
Общество
Аскольд Запашный перенес очередную операцию на позвоночнике
РИА Новости 04:11
Театры
Театр имени Ленсовета объявил планы на сезон
Накануне открытия 86-го сезона Театр имени Ленсовета пригласил журналистов на встречу, чтобы рассказать о своих планах.
Российская газета 06:49
Политика
Посла США пригласили в Госдуму из-за «вмешательства в дела РФ»
Посла США в России Джона Хантсмана пригласили на заседание думской комиссии по расследованию фактов иностранного вмешательства во внутренние дела РФ, пишет «МК».
Ореанда-Новости вчера в 11:54
Политика
Ведущий телеканала «Россия 1» выгнал со съемок украинского политолога
Украинского эксперта Вячеслава Ковтуна выгнали из студии телеканала «Россия 1» за оскорбление в адрес немецкой прессы, сообщает РИА Новости.
Аргументы и Факты 02 сентября в 21:30
Общество
Порядок проведения опросов в Екатеринбурге изменят
Напомним, накануне состоялось заседание рабочей группы по поводу проведения опроса о строительстве храма Святой Екатерины.
Областная газета 06:34
Шоу-бизнес
Ханна рассекретила имя дочери спустя год
3 сентября звездные родители отметили первый день рождения дочери, а 4 сентября, наконец, официально рассекретили имя. — лаконично подписала снимок с дочерью Ханна.
WMJ.ru 05:01
Транспорт
Открыт предпоследний участок платной трассы М-11
3 сентября в 18:00 (мск) запущено автомобильное движение по седьмому (предпоследнему) участку федеральной трассы М-11 Москва — Санкт-Петербург, с 543-го по 646-й км. Как сообщили редакции ГиД в пресс-службе ГК «Автодор», торжественная церемония, приуроченная к данному событию, состоялась чуть ранее — в 11 утра — на 561-м км этой же магистрали, в Чудовском районе Новгородской области.
Грузовики и дороги вчера в 11:16
Общество
Число жертв урагана «Дориан» на Багамах возросло до семи
По меньшей мере семь человек стали жертвами урагана "Дориан" на Багамских островах.
ТАСС вчера в 21:08
Шоу-бизнес
Заворотнюк не опровергла слухи об онкологии
Известная актриса Анастасия Заворотнюк впервые пообщалась с представителями СМИ после появления слухов о раке мозга.
Аргументы недели 03:01
Общество
ЦБ предупредил о новом способе хищения денег через соцсети
Заместитель начальника департамента информационной безопасности ЦБ Артем Сычев рассказал, что Банк России обнаружил новый способ похищения денег россиян через социальные сети.
Газета.Ru 04:03
Общество
В Иране суд расторг брак с 11-летней девочкой
Брак гражданина Ирана с 11-летней девочкой, о котором стало известно после шумихи в СМИ, расторгнут, пишет Rokna.
REGNUM вчера в 17:43
Политика
Бывший глава Пентагона назвал самую опасную страну в мире
Бывший глава Пентагона Джеймс Мэттис поделился мнением о самой опасной стране в мире. По его словам, ей является Пакистан.
Накануне.Ru 01:26
Здоровье
Терапевт рассказала, на какие анализы не стоит тратить деньги
Как рассказала aif.ru врач-терапевт Ирина Уфимцева, в некоторых случаях его уровень снижается, человек перестает контролировать голод, и это приводит к ожирению.
Российская газета 04:55
Армия и оружие
ООН: с конца апреля в Идлибе убиты более тысячи человек
Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет заявила, что более тысячи гражданских лиц были убиты в сирийской провинции Идлиб в условиях эскалации боёв с 29 апреля по 29 августа.
RT на русском 05:26