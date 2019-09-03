Общество

Российская газетаРоссийская газетаВ Москве и области объявлен «желтый» уровень погодной опасности

В столичном регионе введен "желтый" уровень опасности из-за дождя с вечера среды до четверга. Это следует из данных прогностической карты, размещенной на сайте Гидрометцентра РФ.
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