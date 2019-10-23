Недвижимость
Вести.RuВ Москве исчезают дешевые квартиры
За два года в Москве в два раза (на 61%) снизилось предложение недорогих квартир: с 13,1 тысяч до 5,1 тысяч лотов. Речь идет о квартирах стоимостью дешевле 7 млн рублей, выяснили аналитики компании "Азбука Жилья".
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7054 источника, обновлено в 11:29, Ашберн
Происшествия
Раскрыта личность устроившего бойню в Забайкалье солдата
Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту убийства восьми военнослужащих в войсковой части в Забайкалье, сообщается на сайте ведомства.
Происшествия
На Украине застрелили свидетеля по делу убитого депутата Госдумы
В результате перестрелки в Харькове погиб Владимир Борох, свидетель по делу об убийстве в Киеве бывшего депутата Государственной Думы России Дениса Вороненкова.
Авто
Новый Volkswagen Golf с головой окунулся в цифровой мир
Политика
Бутину освободили из американской тюрьмы
Россиянку Марию Бутину освободили из федеральной тюрьмы в США, сообщает NBC.
Финансы
Риск российского дефолта упал до минимума за 12 лет
Кредитный риск России упал до минимума докризисного 2007 года и составил 74 пункта, что свидетельствует об уменьшении риска российского дефолта.
Общество
Дагестанцы ожидают Макгрегора у отеля в Москве
Политика
МИД Украины заявил о готовности к переговорам по возвращению Крыма
Пресс-секретарь МИД Украины Екатерина Зеленко заявила о готовности Киева к переговорам по «восстановлению украинского суверенитета» над Крымом.
Политика
Медведев потребовал прекратить «самовыдвижение» единороссов на выборах
Глава правительства РФ и лидер партии «Единая Россия» (ЕР) Дмитрий Медведев потребовал прекратить практику участия в выборах «самовыдвиженцев», на самом деле поддерживаемых единороссами.
Наука
Дети начинают понимать счет раньше, чем учатся ему
Американские ученые выяснили, что дети слышат счет и понимают, что речь идет о количестве, намного раньше, чем сами учатся считать.
Происшествия
В Калининграде двух полицейских уволили после гибели мужчины от ожогов
Двое сотрудников полиции, которые, имели данные видеонаблюдения о поведении задержанного и не предприняли должных мер по его безопасному содержанию, уволены из органов внутренних дел по отрицательным мотивам за нарушение федеральных законов "О полиции", "О службе в органах внутренних дел", приказов МВД России, должностных регламентов и инструкций.
Общество
Медведев поручил обосновать штрафы за небольшое превышение скорости
Глава правительства России Дмитрий Медведев поручил МВД и другим «заинтересованным органам власти» рассмотреть вопрос о целесообразности возвращения штрафов за превышение скоростного режима.
Происшествия
Братья-близнецы из ДНР найдены мертвыми в лесу в Подмосковье
Два брата-близнеца, приехавшие из Донецкой народной республики (ДНР) на заработки, покончили с собой в подмосковном лесу, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Экономика
Россия улучшила свою позицию во всемирном рейтинге Doing Business
Россия поднялась на три ступени в рейтинге Doing Business-2020 Всемирного банка и Международной финансовой корпорации, заняв 28-ю позицию, следует из доклада ВБ.
Армия и оружие
Главы Генштабов России и Турции обсудили вопросы безопасности в Сирии
Глава Генштаба ВС России генерал армии Валерий Герасимов переговорил с турецким коллегой, генералом Яшаром Гюлером, о чем сообщают «Известия» со ссылкой на ТАСС.
Кино
Петров уличил сценариста фильма «Текст» Глуховского в лицемерии
24 октября в кинотеатрах России выходит в прокат фильм «Текст» Клима Шипенко. Это первая экранизация книги Дмитрия Глуховского «Метро 2033».
Футбол
Украинский футболист Яремчук не поменял своего отношения к России
Украинский футболист Роман Яремчук заявил, что никого не хотел обидеть своим высказыванием о России.
Общество
Госдума закрепила сокращенный рабочий день для селянок
Депутаты Госдумы приняли в третьем чтении поправки к Трудовому кодексу РФ, закрепляющие сокращенный рабочий день для женщин в сельской местности.
Армия и оружие
Президент Сербии осмотрел российские комплексы С-400 и «Панцирь-С»
Президент Сербии Александар Вучич посетил учения "Славянский щит - 2019", где лично осмотрел зенитный ракетный дивизион систем С-400 и батарею комплексов "Панцирь-С" Вооруженных сил РФ.
Футбол
Шварценеггер признался в симпатии к «Ливерпулю»
Известный голливудский актёр и бодибилдер Арнольд Шварценеггер рассказал, что ему нравится клуб Английской премьер-лиги (АПЛ) «Ливерпуль».
Авто
ВАЗ-2106 продается на вторичном рынке за 330 тысяч рублей
Автомобиль ВАЗ-2106 продается на вторичном рынке России за 330 тысяч рублей.
Технологии
Выпущен первый пользовательский планшет на процессоре «Эльбрус»
Представитель МЦСТ (компания-разработчик линейки процессоров «Эльбрус») Максим Горшенин в разговоре с CNews отметил, что новый планшет можно назвать первой «пользовательской» (а не специализированной) моделью на «Эльбрусах» в данном форм-факторе.
Шоу-бизнес
Анастасию Заворотнюк особенно поддерживают россияне с онкологией
Анастасию Заворотнюк особенно поддерживают россияне, у которых медики диагностировали онкологию.
Общество
Власти раскрыли параметры новой накопительной пенсионной системы
РБК разбирался в основных параметрах новой пенсионной накопительной системы, которая получит название «гарантированный пенсионный план» (ГПП).
Общество
Пользователи «Мотива» сообщают о сбоях в работе сотовой связи
Сегодня, 25 октября, абоненты сотового оператора «Мотив» стали массово сообщать о сбоях связи.
Экономика
Кремль рассказал о переговорах с Белоруссией о кредите в $600 млн
Россия ведет переговоры с Белоруссией по кредиту в $600 млн, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
Культура
Новый клип Александра Реввы собрал более миллиона просмотров за сутки
Клип снят на песню «Она решила сдаться». По сюжету Александр Ревва переосмысляет известную историю любви Алладина и прекрасной Жасмин.