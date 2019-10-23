Недвижимость

Вести.RuВести.RuВ Москве исчезают дешевые квартиры

За два года в Москве в два раза (на 61%) снизилось предложение недорогих квартир: с 13,1 тысяч до 5,1 тысяч лотов. Речь идет о квартирах стоимостью дешевле 7 млн рублей, выяснили аналитики компании "Азбука Жилья".
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В Москве стало меньше бюджетного жилья

Веквчера в 03:38

В Москве исчезло дешевое жилье

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В Москве исчезают дешевые квартиры

Вести.Ruвчера в 11:20

В Москве резко сократилось предложение бюджетных новостроек

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В Москве резко сократилось число дешевых квартир

Моя Москва.онлайн02:44

Доля бюджетного жилья сократилась

Коммерсантъ23 октября в 15:34

За 10 лет кризиса рынок загородного жилья Подмосковья избавился от части застройщиков и провинциальных представлений о роскоши

Ведомости22 октября в 17:47
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Автоматически обработаны 7054 источника, обновлено в 11:29, Ашберн
Происшествия

Раскрыта личность устроившего бойню в Забайкалье солдата

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту убийства восьми военнослужащих в войсковой части в Забайкалье, сообщается на сайте ведомства.
Lenta.ru 09:59
Происшествия

На Украине застрелили свидетеля по делу убитого депутата Госдумы

В результате перестрелки в Харькове погиб Владимир Борох, свидетель по делу об убийстве в Киеве бывшего депутата Государственной Думы России Дениса Вороненкова.
Lenta.ru 09:14
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Новый Volkswagen Golf с головой окунулся в цифровой мир

Драйв вчера в 14:16
Политика

Бутину освободили из американской тюрьмы

Россиянку Марию Бутину освободили из федеральной тюрьмы в США, сообщает NBC.
РБК 10:20
Финансы

Риск российского дефолта упал до минимума за 12 лет

Кредитный риск России упал до минимума докризисного 2007 года и составил 74 пункта, что свидетельствует об уменьшении риска российского дефолта.
Москва 24 06:43
Общество

Дагестанцы ожидают Макгрегора у отеля в Москве

Газета.Ru вчера в 18:27
Политика

МИД Украины заявил о готовности к переговорам по возвращению Крыма

Пресс-секретарь МИД Украины Екатерина Зеленко заявила о готовности Киева к переговорам по «восстановлению украинского суверенитета» над Крымом.
RT на русском вчера в 11:38
Политика

Медведев потребовал прекратить «самовыдвижение» единороссов на выборах

Глава правительства РФ и лидер партии «Единая Россия» (ЕР) Дмитрий Медведев потребовал прекратить практику участия в выборах «самовыдвиженцев», на самом деле поддерживаемых единороссами.
Росбалт вчера в 07:57
Наука

Дети начинают понимать счет раньше, чем учатся ему

Американские ученые выяснили, что дети слышат счет и понимают, что речь идет о количестве, намного раньше, чем сами учатся считать.
Индикатор 03:33
Происшествия

В Калининграде двух полицейских уволили после гибели мужчины от ожогов

Двое сотрудников полиции, которые, имели данные видеонаблюдения о поведении задержанного и не предприняли должных мер по его безопасному содержанию, уволены из органов внутренних дел по отрицательным мотивам за нарушение федеральных законов "О полиции", "О службе в органах внутренних дел", приказов МВД России, должностных регламентов и инструкций.
РИА Новости 11:06
Происшествия

Суд в Белоруссии приговорил убившего младенца мужчину к расстрелу

RT на русском 11:10
Общество

Медведев поручил обосновать штрафы за небольшое превышение скорости

Глава правительства России Дмитрий Медведев поручил МВД и другим «заинтересованным органам власти» рассмотреть вопрос о целесообразности возвращения штрафов за превышение скоростного режима.
Lenta.ru 07:02
Происшествия

Братья-близнецы из ДНР найдены мертвыми в лесу в Подмосковье

Два брата-близнеца, приехавшие из Донецкой народной республики (ДНР) на заработки, покончили с собой в подмосковном лесу, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Газета.Ru 05:53
Экономика

Россия улучшила свою позицию во всемирном рейтинге Doing Business

Россия поднялась на три ступени в рейтинге Doing Business-2020 Всемирного банка и Международной финансовой корпорации, заняв 28-ю позицию, следует из доклада ВБ.
Радио Sputnik вчера в 00:55
Армия и оружие

Главы Генштабов России и Турции обсудили вопросы безопасности в Сирии

Глава Генштаба ВС России генерал армии Валерий Герасимов переговорил с турецким коллегой, генералом Яшаром Гюлером, о чем сообщают «Известия» со ссылкой на ТАСС.
Слово и Дело 10:55
Кино

Петров уличил сценариста фильма «Текст» Глуховского в лицемерии

24 октября в кинотеатрах России выходит в прокат фильм «Текст» Клима Шипенко. Это первая экранизация книги Дмитрия Глуховского «Метро 2033».
Телепрограмма вчера в 05:00
Общество

Песни Егора Крида признали сатанинскими и вредными для здоровья

Lenta.ru 10:26
Футбол

Украинский футболист Яремчук не поменял своего отношения к России

Украинский футболист Роман Яремчук заявил, что никого не хотел обидеть своим высказыванием о России.
Pravda.Ru 05:32
Общество

Госдума закрепила сокращенный рабочий день для селянок

Депутаты Госдумы приняли в третьем чтении поправки к Трудовому кодексу РФ, закрепляющие сокращенный рабочий день для женщин в сельской местности.
Вечерняя Москва вчера в 11:07
Происшествия

Экспертиза ДНК: анализы гонщика Васильева ему не принадлежат

АиФ Урал 07:59
Армия и оружие

Президент Сербии осмотрел российские комплексы С-400 и «Панцирь-С»

Президент Сербии Александар Вучич посетил учения "Славянский щит - 2019", где лично осмотрел зенитный ракетный дивизион систем С-400 и батарею комплексов "Панцирь-С" Вооруженных сил РФ.
ТАСС 10:03
Спорт

Соперницы помогли иорданской футболистке поправить хиджаб

Pravda.Ru 06:42
Футбол

Шварценеггер признался в симпатии к «Ливерпулю»

Известный голливудский актёр и бодибилдер Арнольд Шварценеггер рассказал, что ему нравится клуб Английской премьер-лиги (АПЛ) «Ливерпуль».
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Авто

ВАЗ-2106 продается на вторичном рынке за 330 тысяч рублей

Автомобиль ВАЗ-2106 продается на вторичном рынке России за 330 тысяч рублей.
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Технологии

Выпущен первый пользовательский планшет на процессоре «Эльбрус»

Представитель МЦСТ (компания-разработчик линейки процессоров «Эльбрус») Максим Горшенин в разговоре с CNews отметил, что новый планшет можно назвать первой «пользовательской» (а не специализированной) моделью на «Эльбрусах» в данном форм-факторе.
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Анастасию Заворотнюк особенно поддерживают россияне с онкологией

Анастасию Заворотнюк особенно поддерживают россияне, у которых медики диагностировали онкологию.
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Общество

Власти раскрыли параметры новой накопительной пенсионной системы

РБК разбирался в основных параметрах новой пенсионной накопительной системы, которая получит название «гарантированный пенсионный план» (ГПП).
РБК вчера в 17:00
Общество

Пользователи «Мотива» сообщают о сбоях в работе сотовой связи

Сегодня, 25 октября, абоненты сотового оператора «Мотив» стали массово сообщать о сбоях связи.
ТагилСити.ру 09:34
Экономика

Кремль рассказал о переговорах с Белоруссией о кредите в $600 млн

Россия ведет переговоры с Белоруссией по кредиту в $600 млн, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
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Новый клип Александра Реввы собрал более миллиона просмотров за сутки

Клип снят на песню «Она решила сдаться». По сюжету Александр Ревва переосмысляет известную историю любви Алладина и прекрасной Жасмин.
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