Недвижимость
Вести.RuВ Москве исчезают дешевые квартиры
За два года в Москве в два раза (на 61%) снизилось предложение недорогих квартир: с 13,1 тысяч до 5,1 тысяч лотов. Речь идет о квартирах стоимостью дешевле 7 млн рублей, выяснили аналитики компании "Азбука Жилья".
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Политика
Из-за скандала подал в отставку министр экономики Японии
В пятницу, 25 октября, из-за скандала, связанного с подкупом избирателей, подал в отставку министр экономики, торговли и промышленности Японии Иссю Сугавара, который, среди прочих задач, также курирует развитие экономических отношений с Россией.
Вести.Ru вчера в 20:14
Экономика
В Кремле объяснили смысл списания долгов африканским странам
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, списанием многомиллиардных долгов Россия открыла путь для работы своих компаний на континенте, передает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 15:37
Общество
Сбербанк назвал слухами сообщения о новой утечке данных клиентов
В пресс-службе Сбербанка опровергли информация ряда СМИ о новой утечке данных клиентов, передает ТАСС.
Газета.Ru вчера в 03:07
Технологии
ФСБ разрешила виртуальному оператору продавать eSim
Приложение интегрировано с «Госуслугами», сейчас оператор тестирует удаленное подключение к сервису: если у абонента есть личный кабинет на государственном портале, он будет подписывать договор с помощью цифровой электронной подписи и сможет пользоваться услугами оператора, объясняет Малышкин.
Ведомости 23 октября в 12:21
Авто
В сентябре в Петербурге производство машин упало на 15%
Телеканал Санкт-Петербург вчера в 05:01
Общество
Власти раскрыли параметры новой накопительной пенсионной системы
РБК разбирался в основных параметрах новой пенсионной накопительной системы, которая получит название «гарантированный пенсионный план» (ГПП).
РБК вчера в 17:00
Шоу-бизнес
СМИ сообщили о возможной беременности Собчак
URA.Ru вчера в 18:31
Наука
Чрезмерное потребление соли приводит к старческому слабоумию
Ученым удалось выяснить, какие еще могут быть последствия из-за чрезмерного потребления соли.
Газета DAILY вчера в 14:10
Финансы
ЦБ РФ рассмотрит вопрос о ключевой ставке
Совет директоров Банка России на заседании в пятницу рассмотрит вопрос о денежно-кредитной политике (ДКП), в том числе о ключевой ставке.
Интерфакс вчера в 18:36
Общество
Эксперты показали жуткие последствия 20 лет сидячей работы
Британские исследователи решили показать, чем опасна сидячая работа, и создали модель женщины, которая 20 лет проработала в офисе.
РИА Новости вчера в 10:20
Транспорт
Автомобилисты стали больше тратить на штрафы
Больше всего на заправку тратят в Омске (1204 руб.), Перми (1196 руб.) и Москве (1129 руб.).
Коммерсантъ 01:02
Единоборства
Макгрегор отреагировал на толпу дагестанцев у его отеля в Москве
Ирландский боец смешанного стиля (ММА) Конор Макгрегор опубликовал сообщение в Twitter после того, как дагестанцы стали собираться у входа в его отель в Москве.
Lenta.ru 01:15
Шоу-бизнес
Меган Маркл рассказала о жизни в королевской семье
В картине 38-летняя Меган рассказала о том, с какими трудностями она регулярно сталкивается, с тех пор как стала членом королевской семьи.
Srnsk 22 октября в 02:27
Происшествия
В Подмосковье завели дело против подозреваемой в насилии школьницы
РИА Новости вчера в 07:37
Общество
В Чечне начали проверку в отношении экс-мэра Грозного Ислама Кадырова
РИА Новости вчера в 18:53
Экономика
ФНС обяжет использующие самозанятых компании доплачивать налоги
Глава Минфина России подчеркнул, что ФНС наблюдает за всеми предприятиями, которые пытаются заменить труд штатных сотрудников трудом самозанятых.
Татар-информ вчера в 03:39
Экономика
Глава ПФР оценил возможность индексации пенсий работающим пенсионерам
Как сообщает РБК, Дроздов, выступая в Госдуме, заявил, что на восстановление индексации пенсий работающим пенсионерам в 2020 году может потребоваться 368 млрд рублей.
РЕН ТВ 23 октября в 12:19
Происшествия
В Запорожье неизвестный напал с ножом на цыганскую активистку
В июле прошлого года главарь нацистов запрещенной в России группировки С14* Мазур получил двое суток домашнего ареста за цыганские погромы в Киеве.
ИА Новороссия вчера в 13:35
Политика
Украинский политолог Ковтун попал в реанимацию в Москве
Политолог Вячеслав Ковтун в тяжёлом состоянии оказался в реанимации в Москве, сообщил политтехнолог Константин Долгов 24 октября в социальной сети Instagram.
REGNUM 01:40
Армия и оружие
Сирия потребовала от США вернуть нефтяные скважины
Сирия в жесткой форме потребовала от США покинуть нефтяные поля в провинции Дейр-эз-Зор.
Известия вчера в 19:10
Политика
В Киеве посчитали неизбежным прокачку российского газа через Украину
России придется в 2020 году прокачивать газ через украинскую газотранспортную систему (ГТС) с учетом контрактных обязательств «Газпрома».
Известия 00:05
Происшествия
Бриллиант стоимостью 1,8 миллиона долларов похищен в Японии
Российская газета вчера в 21:22
Общество
С депутата Госдумы Герасименко сняли неприкосновенность
Депутаты Госдумы решили снять неприкосновенность со своего коллеги Николая Герасименко из-за возбужденного против него административного дела.
Газета.Ru вчера в 10:44
Общество
Названы самые востребованные в будущем профессии в России
Будут востребованы, как отмечают во ВНИИ труда, и так называемые ключевые профессии, представители которых играют первостепенную для организации роль.
RT на русском вчера в 23:00
Культура
Звезда сериала «Дылды» Ангелина Поплавская: «Павел Деревянко на съемках был помощником, советчиком и нашей семьей»
О 22-летней Ангелине Поплавской заговорили после выхода сериала «Ненастье», где она сыграла роль супруги одного из героев.
Вокруг ТВ вчера в 06:18
Происшествия
Суд арестовал подозреваемого в ростовской перестрелке на хуторе
Газета.Ru вчера в 11:36
Политика
МИД Украины заявил о готовности к переговорам по возвращению Крыма
Пресс-секретарь МИД Украины Екатерина Зеленко заявила о готовности Киева к переговорам по «восстановлению украинского суверенитета» над Крымом.
RT на русском вчера в 11:38
Экономика
Минфин США запретил кредиторам PDVSA забрать контроль над Citgo
Сам по себе дефолт не давал бы оснований для «Роснефти» претендовать на акции Citgo, но в залоговом соглашении PDVSA и «Роснефти» есть стандартный пункт о том, что залогодержатель может принудительно обратить взыскание на акции и реализовать их в случае смены контроля над PDVSA, следует из документов американского суда, на которые обращал внимание глава инвестбанка Caracas Capital Расс Дэллен.
РБК вчера в 18:46