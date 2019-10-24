Недвижимость

Вести.RuВести.RuВ Москве исчезают дешевые квартиры

За два года в Москве в два раза (на 61%) снизилось предложение недорогих квартир: с 13,1 тысяч до 5,1 тысяч лотов. Речь идет о квартирах стоимостью дешевле 7 млн рублей, выяснили аналитики компании "Азбука Жилья".
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В Москве резко сократилось число дешевых квартир

Моя Москва.онлайнвчера в 02:44

В Москве исчезло дешевое жилье

Lenta.ruвчера в 01:22

В Москве резко сократилось предложение бюджетных новостроек

РБК24 октября в 04:10

В Москве остается все меньше недорогих квартир

Банки Сегодня24 октября в 04:47

В Москве исчезают дешевые квартиры

Вести.Ru24 октября в 11:20

В Москве стало меньше бюджетного жилья

Век24 октября в 03:38

Доля бюджетного жилья сократилась

Коммерсантъ23 октября в 15:34
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Автоматически обработано 7057 источников, обновлено вчера в 23:45, Вашингтон
Экономика

Орешкин заявил о готовности платить повышенный подоходный налог

Министр экономического развития России Максим Орешкин заявил о готовности лично платить подоходный налог по повышенной ставке, но вопрос введения прогрессивной шкалы налогообложения может рассматриваться только после глубокого предварительного анализа.
РБК вчера в 15:54
Финансы

ЦБ РФ рассмотрит вопрос о ключевой ставке

По мнению экономиста Райффайзенбанка Станислава Мурашова, ЦБ в октябре примет решение о понижении ключевой ставки на 25 б.п. В то же время шанс на более агрессивное снижение ставки (сразу на 50 б.п.) с учетом последних заявлений представителей Банка России присутствует.
Интерфакс 24 октября в 18:36
Общество

Forbes назвал самых богатых женщин России

Журнал Forbes составил рейтинг богатейших женщин России.
Газета.Ru 24 октября в 01:36
Авто

Стали известны самые необычные места скопления старых автомобилей

Журнал Auto.ru рассказал о самых необычных автомобильных музеях мира и назвал места, где можно наблюдать старые машины без пробега.
Тарантас Ньюс вчера в 09:41
Футбол

«Лестер» расправился с «Саутгемптоном»

Матчем между "Саутгемптоном" и "Лестером" начался десятый тур английской премьер-лиги.
Вести.Ru вчера в 17:04
Футбол

Девушка-агент Лельчук: поначалу в меня вообще никто не верил

Поначалу вообще никто не верил. За исключением моего близкого друга, тоже агента, Александра Клюева.
Чемпионат вчера в 06:32
Общество

Троюродного племянника Кадырова проверят за пытки электрошокером

Бывший мэр Грозного Ислам Кадыров — сын троюродного брата главы Чечни Рамзана Кадырова — стал фигурантом полицейской проверки.
Lenta.ru вчера в 02:18
Общество

Российские автомобилисты стали тратить больше денег на оплату штрафов

Больше всего на штрафы тратят автомобилисты из Москвы (в среднем 582 рублей в год).
Общая газета.RU вчера в 04:36
Политика

США частично приостановили полеты на Кубу

Американские авиакомпании США приостановили рейсы в кубинские аэропорты, исключая Гавану.
Российская газета вчера в 19:43
Общество

Мисс Украина рассказала о том, кому принадлежит Крым

Девушка рассказала о любимых местах на полуострове Победительница конкурса "Мисс Украина – 2019" Маргарита Паша рассказала о том, кому на самом деле принадлежит Крым, сообщают "Известия".
АМИТЕЛ вчера в 21:31
Политика

Почему Россия простила долг Африке, а своим гражданам — нет

Списание долгов дает нам возможность активней работать в Африке.
Комсомольская правда вчера в 15:43
Происшествия

Под Новым Уренгоем произошёл пожар в общежитии

RT на русском вчера в 22:50
Футбол

Россия уступила шестое место в таблице коэффициентов УЕФА Португалии

Россия уступает 0,966 балла идущей шестой Португалии в таблице коэффициентов Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) после матчей третьего тура на групповых этапах Лиги чемпионов и Лиги Европы.
РИА Новости 24 октября в 18:13
Армия и оружие

ВВС США провели имитацию бомбардировки Крыма

Как сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-релиз Европейского командования вооруженных сил США, два стратегических американских бомбардировщика B-52H Stratofortress провели тренировочные полеты над акваторией Черного море.
Военное дело 23 октября в 04:05
Общество

Медведев велел обосновать штрафы за незначительное превышение скорости

Премьер-министр Дмитрий Медведев дал поручение МВД и другим ведомствам, согласно которому они обязаны обосновать вопрос введения штрафа за превышение скорости на 10–20 км/ч.
Газета.Ru вчера в 11:59
Армия и оружие

Президент ЦАР объявил о создании российской военной базы

Президент Центральноафриканской Республики (ЦАР) Фостен-Арканж Туадера заявил, что рассматривает возможность создания российской военной базы.
Газета.Ru вчера в 08:18
Общество

Категория вагонов «плацкарт» может исчезнуть из поездов в России

В "Федеральной пассажирской компании" (ФПК, "дочка" РЖД) сообщили об изменениях в области пассажирских перевозок.
Российская газета вчера в 13:30
Хоккей

Два очка Михеева принесли «Торонто» победу над «Сан-Хосе»

"Торонто Мэйпл Лифс" обыграло "Сан-Хосе Шаркс" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Газета.Ru вчера в 22:00
Происшествия

Число пострадавших при пожаре в кафе в Улан-Удэ выросло до 12

RT на русском вчера в 23:33
Политика

Сенаторы попросили Трампа не отказываться от «Открытого неба»

Одиннадцать членов Сената во главе с представителем Орегона Джеффом Меркли обратились к президенту США Дональду Трампу с просьбой не выходить из договора об «Открытом небе».
РБК вчера в 17:27
Футбол

Мирча Луческу: «Российский чемпионат сильнее украинского»

Бывший главный тренер донецкого «Шахтера» и «Зенита» Мирча Луческу ответил на вопрос, какой чемпионат двух стран он считает более сильным.
Sportbox.RU вчера в 19:31
Общество

Газопровод Baltic Pipe получил одобрение Дании

Разрешение действует на двух участках газопровода Baltic Pipe, расположенных в территориальных водах Дании.
Газета.Ru вчера в 11:23
Политика

Марию Бутину освободили из тюрьмы в США

Коммерсантъ вчера в 11:07
Происшествия

Солдат застрелил восемь сослуживцев в Забайкалье

Деловой квартал (Екатеринбург) вчера в 08:44
Политика

Украинский политолог поплатился за хамство

Ведущий программы "60 минут" Евгений Попов выгнал из студии украинского политолога Вадима Трюхана.
Вести.Ru вчера в 15:33
Политика

«Би-би-си» сообщила об исчезновении в Сирии 50 заключенных россиянок

В результате массового бегства из лагеря пленных в северной Сирии в настоящий момент неизвестно местонахождение около 50 россиянок с детьми, которые были задержаны за связи с «Исламским государством» (запрещенной в России террористической организацией), утверждает «Би-би-си».
РБК вчера в 23:06
Кино

«Джокер» стал самым кассовым фильмом с рейтингом «18+»

«Джокер» официально стал самым кассовым фильмом с рейтингом «18+» (R) — сегодня сборы ленты Тодда Филлипса превысили 788 млн долларов.
Игромания.ру вчера в 15:19
Происшествия

Экспертиза ДНК: анализы гонщика Васильева ему не принадлежат

АиФ Урал вчера в 07:59
Общество

Около 10 тысяч человек посетили акцию Греты Тунберг в Ванкувере

Около 10 тыс. человек приняли участие в акции с участием экоактивистки из Швеции Греты Тунберг в канадском Ванкувере.
RT на русском вчера в 20:42
Общество

Названы наиболее востребованные в будущем профессии

Будут востребованы дефицитные профессии, к которым относятся, например, электрослесарь по ремонту оборудования распределительных устройств, электромонтер оперативно-выездной бригады, менеджер контроля качества биотехнологического производства, инженер-химик, тренер-преподаватель по адаптивной физической культуре и спорту.
Российская газета вчера в 00:45
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