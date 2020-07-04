Общество
РБКВ Москве из-за грозы объявили желтый уровень погодной опасности
В Гидрометцентре объявили желтый — потенциально опасный — уровень погодной опасности в Москве. Это следует из прогностической карты ведомства. В течение ближайших 12 часов в столице ожидаются гроза и порывы ветра до 15 м/с.
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«Желтый» уровень опасности объявлен в столичном регионе 4 июля из-за дождя, грозы и ветра
Агентство Москвавчера в 11:21
Автоматически обработано 7250 источников, обновлено в 06:50, Ашберн
Происшествия
В Британии выследили крупную преступную группировку
Национальное агентство по борьбе с преступностью Великобритании (NCA) совместно с полицией и международными партнерами выследили преступную организованную группировку, члены которой общались и планировали свою деятельность через защищенный сервис по обмену сообщениями EncroChat, говорится в заявлении NCA.
РИА Новости 02 июля в 08:29
Автоспорт
Вольф назвал условие, при котором у Феттеля появятся шансы на место в «Мерседесе»
Глава автоспортивной программы «Мерседеса» Тото Вольф заявил, что немецкая команда Формулы-1 планирует сохранить прежний состав пилотов на сезон-2021.
Чемпионат 04:31
Происшествия
Деревянная церковь XIX века сгорела в томском селе
Деревянное здание XIX века выгорело практически полностью. Площадь пожара составила более 250 квадратных метров.
Интерфакс 06:30
Происшествия
Адвокат Ефремова заявил, что актер отказался признать вину в ДТП
CT news вчера в 16:28
Политика
Песков прокомментировал продажу нестиранной рубашки Путина
Не верить размещенному на одном из интернет-сайтов объявлению о продаже рубашки, которую якобы оставил в отеле в Нижнем Новгороде президент России Владимир Путин, призвал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Вести.Ru 06:35
Экономика
В Госдуме предложили увеличить налоговый вычет при покупке жилья
Член комитета Госдумы по бюджету и налогам Евгений Федоров предложил увеличить суммы, из которых граждане могут получить налоговый вычет при покупке недвижимости, сообщает РТ со ссылкой на письмо парламентария на имя премьер-министра Михаила Мишустина.
РИА Новости 01:19
Общество
Пособие до 60 тыс. руб. получит часть россиян в ближайшие два месяца
Если случаи заражения среди пациентов медучреждения были зафиксированы, сотрудники получат по 35 тыс.
Цензуры.Нет вчера в 15:31
Политика
Козак заявил об отсутствии прорыва в переговорах по Украине
Во время встречи политических советников глав государств «нормандской четверки» в Берлине состоялся обстоятельный разговор, но прорыва на переговорах не произошло.
Известия 01:02
Шоу-бизнес
Гоар Аветисян впервые стала мамой
Блогер и визажист Гоар Аветисян впервые стала мамой. Фото с новорожденным появилось в ее Instagram. Визажист родила сына весом 4 кг.
РЕН ТВ 05:51
Происшествия
Три случая заболевания коронавирусом зарегистрированы в Севастополе
В Севастополе за сутки выявлены три новых случая заражения коронавирусом. В двух из них заболевшие приехали в города из материковой России.
Примечания 05:56
Авто
Названа дата начала продаж обновленного Honda CR-V
Letnews.ru 04:29
Общество
Обвинение запросило шесть лет колонии для журналистки из Пскова
Сторона обвинения просит назначить наказание в виде шести лет колонии общего режима журналистке из Пскова Светлане Прокопьевой, которую обвиняют в оправдании терроризма.
RT на русском вчера в 06:33
Происшествия
Замглавы Минобрнауки задержана по делу о хищении 40 млн рублей
Заместителя главы Минобрнауки Марину Лукашевич задержали по делу о мошенничестве на 40 млн рублей.
Известия вчера в 20:43
Политика
Россия не ожидает, что США пересмотрят решение о выходе из ДОН
Замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что Москва не ожидает, что США на конференции стран — участниц Договора по открытому небу (ДОН), которая пройдёт в видеоформате 6 июля, пересмотрят своё решение о выходе из этого соглашения.
RT на русском 04:53
Здоровье
В Минздраве назвали регионы с самой высокой заболеваемостью раком
В общей сложности в России в 2019 году было впервые выявлено 640,4 тыс. случаев злокачественных новообразований, что больше уровня 2018 года на 2,5% (было 624,7 тыс.).
РБК вчера в 01:30
Общество
В ВОЗ назвали единственное обнадеживающее лекарство против COVID-19
Препарат был одобрен в США для лечения COVID-19.
Российская газета вчера в 17:41
Авто
Lamborghini показала скоростную яхту стоимостью 235 миллионов рублей
Цена яхты по текущему курсу составила 235 миллионов рублей.
АБН вчера в 16:44
Футбол
Орлов назвал главных тренеров «Динамо» и «Краснодара» «никакими»
Российский комментатор Геннадий Орлов жестко наехал на наставника «Динамо» Кирилла Новикова и главного тренера «Краснодара» Мурада Мусаева.
ProstoProSport 05:34
Шоу-бизнес
Сергей Безруков показал архивные фото со съемок «Бригады»
Российский актер опубликовал в своем Instgaram видео, на котором разбирает фотографии со съемок популярного сериала «Бригада».
CT news вчера в 06:53
Происшествия
В Японии из-за ливневых дождей погибли не менее 15 человек
По меньшей мере 15 человек погибли из-за мощных ливневых дождей, которые обрушились на юго-запад Японии.
ТАСС 05:06
Общество
Китай объяснил причину отказа от канадского газа в пользу российского
Власти КНР приняли решение прекратить импорт газа из Канады и начать закупать углеводороды из России, потому что считают Москву более надежным партнером в вопросе поставок, пишет китайская газета Sina.
Газета.Ru 03:16
Общество
Число умерших от коронавируса в России превысило 10 тыс. человек
Суточный прирост заразившихся COVID-19 в России составил 6632 человека, общее число заболевших превысило 674 тыс. Из них 224,2 тыс. случаев зарегистрированы в Москве, 58,7 тыс. — в Московской области, 25,2 тыс. — в Санкт-Петербурге и 18,3 тыс. — в Нижегородской области.
РБК 04:14
Здоровье
Козловских объяснил причину появления письма о занижении статистики
В письме на имя губернатора Свердловской области главный санитарный врач региона Дмитрий Козловский сообщил, что реальное число заражённых коронавирусом в Свердловской области занижено.
Уральский меридиан вчера в 08:07
Космос
Blue Origin поставила ULA первый метановый ракетный двигатель BE-4
На этой неделе Blue Origin поставила первый из ракетных двигателей BE-4 ULA — совместному предприятию Lockheed Martin и Boeing.
Naked Science 02 июля в 03:51
Происшествия
92 человека заболели коронавирусом в Алтайском крае за сутки
По информации оперштаба на субботу, 4 июля, в Алтайском крае у 92 человек подтверждено инфицирование новой коронавирусной инфекцией COVID-19.
Kursk.com 03:40
Общество
Аферу с 83 тоннами поддельных слитков золота вскрыли в Китае
Китайский производитель ювелирных изделий Wuhan Kingold Jewelry использовала поддельные золотые слитки.
МИР 24 вчера в 05:11
Здоровье
Кардиолог назвала витамин, нехватка которого ведет к болезням сердца
Кардиолог предупреждает в своем сетевом блоге, что нехватка витамина D ведет к развитию болезней сердца.
MedikForum.ru вчера в 12:59
Политика
Зюганов обсудил с Мишустиным предложения КПРФ по экономике
Лидер КПРФ Геннадий Зюганов сообщил, что обсудил с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным предложения партии по экономическому развитию страны, в том числе с использованием новейших технологий; предложения, по его словам, будут учтены в проекте, который кабмин внесет в Госдуму в ближайшее время.
РИА Новости 05:46