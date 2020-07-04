Общество

РБКРБКВ Москве из-за грозы объявили желтый уровень погодной опасности

В Гидрометцентре объявили желтый — потенциально опасный — уровень погодной опасности в Москве. Это следует из прогностической карты ведомства. В течение ближайших 12 часов в столице ожидаются гроза и порывы ветра до 15 м/с.
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В Москве из-за грозы объявили желтый уровень погодной опасности

РБК02:25

В Москве и области объявлен «желтый» уровень погодной опасности из-за грозы

Газета.Ru01:08

«Желтый» уровень опасности объявлен в столичном регионе 4 июля из-за дождя, грозы и ветра

Агентство Москвавчера в 11:21

В Москве объявили «желтый» уровень погодной опасности

РИА Новости01:02

Желтый уровень опасности объявлен в столице из-за дождя, грозы и ветра

Москва 24вчера в 11:46

В Москве объявлен «жёлтый» уровень погодной опасности

RT на русском01:06

В Москве объявили «желтый» уровень погодной опасности из-за грозы

Известия02 июля в 22:08
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Происшествия

У берегов Австралии мужчина погиб при нападении акулы

Газета.Ru 06:43
Происшествия

В Британии выследили крупную преступную группировку

Национальное агентство по борьбе с преступностью Великобритании (NCA) совместно с полицией и международными партнерами выследили преступную организованную группировку, члены которой общались и планировали свою деятельность через защищенный сервис по обмену сообщениями EncroChat, говорится в заявлении NCA.
РИА Новости 02 июля в 08:29
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Автоспорт

Вольф назвал условие, при котором у Феттеля появятся шансы на место в «Мерседесе»

Глава автоспортивной программы «Мерседеса» Тото Вольф заявил, что немецкая команда Формулы-1 планирует сохранить прежний состав пилотов на сезон-2021.
Чемпионат 04:31
Происшествия

Деревянная церковь XIX века сгорела в томском селе

Деревянное здание XIX века выгорело практически полностью. Площадь пожара составила более 250 квадратных метров.
Интерфакс 06:30
20
Происшествия

Адвокат Ефремова заявил, что актер отказался признать вину в ДТП

CT news вчера в 16:28
5,4K
Политика

Песков прокомментировал продажу нестиранной рубашки Путина

Не верить размещенному на одном из интернет-сайтов объявлению о продаже рубашки, которую якобы оставил в отеле в Нижнем Новгороде президент России Владимир Путин, призвал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Вести.Ru 06:35
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Экономика

В Госдуме предложили увеличить налоговый вычет при покупке жилья

Член комитета Госдумы по бюджету и налогам Евгений Федоров предложил увеличить суммы, из которых граждане могут получить налоговый вычет при покупке недвижимости, сообщает РТ со ссылкой на письмо парламентария на имя премьер-министра Михаила Мишустина.
РИА Новости 01:19
862
Общество

Пособие до 60 тыс. руб. получит часть россиян в ближайшие два месяца

Если случаи заражения среди пациентов медучреждения были зафиксированы, сотрудники получат по 35 тыс.
Цензуры.Нет вчера в 15:31
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Политика

Козак заявил об отсутствии прорыва в переговорах по Украине

Во время встречи политических советников глав государств «нормандской четверки» в Берлине состоялся обстоятельный разговор, но прорыва на переговорах не произошло.
Известия 01:02
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Шоу-бизнес

Гоар Аветисян впервые стала мамой

Блогер и визажист Гоар Аветисян впервые стала мамой. Фото с новорожденным появилось в ее Instagram. Визажист родила сына весом 4 кг.
РЕН ТВ 05:51
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Происшествия

Три случая заболевания коронавирусом зарегистрированы в Севастополе

В Севастополе за сутки выявлены три новых случая заражения коронавирусом. В двух из них заболевшие приехали в города из материковой России.
Примечания 05:56
3
Авто

Названа дата начала продаж обновленного Honda CR-V

Letnews.ru 04:29
1
Общество

Обвинение запросило шесть лет колонии для журналистки из Пскова

Сторона обвинения просит назначить наказание в виде шести лет колонии общего режима журналистке из Пскова Светлане Прокопьевой, которую обвиняют в оправдании терроризма.
RT на русском вчера в 06:33
914
Происшествия

Замглавы Минобрнауки задержана по делу о хищении 40 млн рублей

Заместителя главы Минобрнауки Марину Лукашевич задержали по делу о мошенничестве на 40 млн рублей.
Известия вчера в 20:43
1,5K
Политика

Россия не ожидает, что США пересмотрят решение о выходе из ДОН

Замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что Москва не ожидает, что США на конференции стран — участниц Договора по открытому небу (ДОН), которая пройдёт в видеоформате 6 июля, пересмотрят своё решение о выходе из этого соглашения.
RT на русском 04:53
3
Здоровье

В Минздраве назвали регионы с самой высокой заболеваемостью раком

В общей сложности в России в 2019 году было впервые выявлено 640,4 тыс. случаев злокачественных новообразований, что больше уровня 2018 года на 2,5% (было 624,7 тыс.).
РБК вчера в 01:30
926
Общество

В ВОЗ назвали единственное обнадеживающее лекарство против COVID-19

Препарат был одобрен в США для лечения COVID-19.
Российская газета вчера в 17:41
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Авто

Lamborghini показала скоростную яхту стоимостью 235 миллионов рублей

Цена яхты по текущему курсу составила 235 миллионов рублей.
АБН вчера в 16:44
20
Футбол

Орлов назвал главных тренеров «Динамо» и «Краснодара» «никакими»

Российский комментатор Геннадий Орлов жестко наехал на наставника «Динамо» Кирилла Новикова и главного тренера «Краснодара» Мурада Мусаева.
ProstoProSport 05:34
Шоу-бизнес

Сергей Безруков показал архивные фото со съемок «Бригады»

Российский актер опубликовал в своем Instgaram видео, на котором разбирает фотографии со съемок популярного сериала «Бригада».
CT news вчера в 06:53
55
Происшествия

В Японии из-за ливневых дождей погибли не менее 15 человек

По меньшей мере 15 человек погибли из-за мощных ливневых дождей, которые обрушились на юго-запад Японии.
ТАСС 05:06
34
Общество

Китай объяснил причину отказа от канадского газа в пользу российского

Власти КНР приняли решение прекратить импорт газа из Канады и начать закупать углеводороды из России, потому что считают Москву более надежным партнером в вопросе поставок, пишет китайская газета Sina.
Газета.Ru 03:16
110
Общество

Число умерших от коронавируса в России превысило 10 тыс. человек

Суточный прирост заразившихся COVID-19 в России составил 6632 человека, общее число заболевших превысило 674 тыс. Из них 224,2 тыс. случаев зарегистрированы в Москве, 58,7 тыс. — в Московской области, 25,2 тыс. — в Санкт-Петербурге и 18,3 тыс. — в Нижегородской области.
РБК 04:14
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Шоу-бизнес

Хазанов снова опроверг сообщения об ухудшении самочувствия

Газета.Ru 04:33
23
Здоровье

Козловских объяснил причину появления письма о занижении статистики

В письме на имя губернатора Свердловской области главный санитарный врач региона Дмитрий Козловский сообщил, что реальное число заражённых коронавирусом в Свердловской области занижено.
Уральский меридиан вчера в 08:07
78
Космос

Blue Origin поставила ULA первый метановый ракетный двигатель BE-4

На этой неделе Blue Origin поставила первый из ракетных двигателей BE-4 ULA — совместному предприятию Lockheed Martin и Boeing.
Naked Science 02 июля в 03:51
Происшествия

92 человека заболели коронавирусом в Алтайском крае за сутки

По информации оперштаба на субботу, 4 июля, в Алтайском крае у 92 человек подтверждено инфицирование новой коронавирусной инфекцией COVID-19.
Kursk.com 03:40
541
Общество

Аферу с 83 тоннами поддельных слитков золота вскрыли в Китае

Китайский производитель ювелирных изделий Wuhan Kingold Jewelry использовала поддельные золотые слитки.
МИР 24 вчера в 05:11
62
Здоровье

Кардиолог назвала витамин, нехватка которого ведет к болезням сердца

Кардиолог предупреждает в своем сетевом блоге, что нехватка витамина D ведет к развитию болезней сердца.
MedikForum.ru вчера в 12:59
2
Политика

Зюганов обсудил с Мишустиным предложения КПРФ по экономике

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов сообщил, что обсудил с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным предложения партии по экономическому развитию страны, в том числе с использованием новейших технологий; предложения, по его словам, будут учтены в проекте, который кабмин внесет в Госдуму в ближайшее время.
РИА Новости 05:46
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