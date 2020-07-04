Общество
РБКВ Москве из-за грозы объявили желтый уровень погодной опасности
В Гидрометцентре объявили желтый — потенциально опасный — уровень погодной опасности в Москве. Это следует из прогностической карты ведомства. В течение ближайших 12 часов в столице ожидаются гроза и порывы ветра до 15 м/с.
Читать в источнике
Оценить43
Подробнее о событии
Показать все источники
«Желтый» уровень опасности объявлен в столичном регионе 4 июля из-за дождя, грозы и ветра
Агентство Москвавчера в 11:21
Автоматически обработано 7250 источников, обновлено в 08:24, Ашберн
Музыка
Группа «Ленинград» выпустила клип после объявления о распаде
Piter.tv вчера в 00:44
Происшествия
В Киеве произошла массовая драка со стрельбой
В Киеве в результате массовой драки со стрельбой пострадали три человека. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции Киева.
Lenta.ru 06:12
Космос
Москвичи смогут увидеть парад планет в ночь на воскресенье
РИА Новости вчера в 09:40
Энергетика
Транзит газа через Украину снизился на 45% по сравнению с 2019 годом
Транзит природного газа через территорию Украины в первом полугодии текущего года составил 24,9 млрд куб. м, что на 45% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.
Известия 01 июля в 06:44
Здоровье
Профессор Курт объяснил низкую смертность от коронавируса в Германии
Третья причина может быть связана с социальным устройством Германии, говорит Курт.
Вести.Ru 07:46
Армия и оружие
В НАТО заявили об активизации работы российских подлодок в Атлантике
Нью-Йорк, США, 3 июля 2020, 07:14 — REGNUM Россия активизировала работу подводных лодок в некоторых районах Атлантического океана, что ставит в уязвимое положение военные корабли НАТО и важные объекты инфраструктуры США, пишет 2 июля газета The Wall Street Journal со ссылкой на представителей альянса и военных аналитиков.
REGNUM вчера в 00:14
Общество
В Оренбуржье коронавирусный режим продлили по 20 июля
Оренбург, 4 июля 2020, 15:00 — REGNUM В Оренбургской области губернатор Денис Паслер внёс изменения в указ «О мерах по противодействию распространению в Оренбургской области новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)».
REGNUM 08:00
Автоспорт
Латифи разбил машину в третьей тренировке перед Гран-при Австрии
Пилот «Уильямса» Николя Латифи попал в аварию по ходу третьей сессии свободных заездов перед Гран-при Австрии.
Sports.ru 06:29
Политика
Зеленский заявил о неприемлемости требований России к Украине
Зеленскому задали вопрос, правда ли, что Москва потребовала от Киева предоставить до 6 июля закон об особом статусе Донбасса.
РБК 08:13
Шоу-бизнес
Сын Никаса Сафронова высмеял преобразившегося на 100 кг Фадеева
Пианист заявил, что хотел поработать с Максом: «Это был бы хороший тандем самого большого в мире музыканта — меня — и самого большого продюсера».
Вестник вчера в 06:50
Общество
Режим повышенной готовности в Краснодарском крае продлили до 21 июля
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев подписал постановление, по которому режим повышенной готовности, введённый из-за коронавируса, в регионе продлевается с 6 до 21 июля.
Парламентская газета вчера в 08:18
Экономика
Кабмин утвердил выдачу субсидий предприятиям на профилактику COVID-19
Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил правила выдачи субсидий бизнесу для профилактики коронавирусной инфекции.
Российская газета 06:20
Происшествия
Генпрокуратура отменила постановление о деле против следователя СК
Генеральная прокуратура отменила постановление о возбуждении уголовного дела о взятке против сотрудника Следственного комитета, сообщается на сайте СК.
РИА Новости 02:13
Происшествия
Адвокат Ефремова заявил, что актер отказался признать вину в ДТП
CT news вчера в 16:28
Происшествия
Три случая заболевания коронавирусом зарегистрированы в Севастополе
В Севастополе за сутки выявлены три новых случая заражения коронавирусом. В двух из них заболевшие приехали в города из материковой России.
Примечания 05:56
Происшествия
Под Томском ликвидировали пожар в деревянном храме XIX века
В Томской области в селе Зоркальцево ликвидировали пожар в деревянном храме XIX века.
RT на русском 07:11
Общество
Роспотребнадзор запретил массовые мероприятия для детей до конца года
Роспотребнадзор установил санитарные требования по работе школ и детских садов во время пандемии коронавируса.
РБК вчера в 16:25
Политика
Опубликован новый текст Конституции с поправками
Чтобы читатели не «заблудились» в прежних и новых формулировках, поправки выделили специальным маркером.
МордовМедиа вчера в 09:50
Хоккей
Доус может продолжить карьеру в «Ак Барсе»
Источик утверждает, что казанский клуб в ближайшее время может осуществить трансфер с участием казахстанского хоккеиста канадского происхождения По контракту с "Автомобилистом" 35-летний Доус получал 150 млн рублей в год, но сейчас игрок готов пойти на существенное понижение в зарплате.
Sport24.ru 02:48
Экономика
Росстат оценил рост пенсий в России в мае
Москва, 3 июля 2020, 19:53 — REGNUM Средний размер назначенных пенсий в России в мае составил 14 999 рублей, увеличившись на 0,1% по сравнению с предыдущим месяцем и на 6,1% — в годовом выражении.
REGNUM вчера в 12:53
Происшествия
В Полтаве в офис партии «Оппозиционная платформа» бросили гранату
Неизвестный в маске бросил гранату в окно офиса партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" в Полтаве, заявил в пятницу депутат Верховной рады Украины от политсилы Илья Кива.
РИА Новости вчера в 11:28
Политика
Кравчук заявил, что Россия «поможет» Украине восстановить Донбасс
Первый президент Украины Леонид Кравчук в беседе с порталом "НСН" прокомментировал заявление о том, что украинские власти боятся возвращения Донбасса под контроль Киева.
РИА Новости 02 июля в 19:57
Происшествия
В Японии из-за ливневых дождей погибли не менее 15 человек
По меньшей мере 15 человек погибли из-за мощных ливневых дождей, которые обрушились на юго-запад Японии.
ТАСС 05:06
Здоровье
На Украине коронавирусом заболели более 45 тыс. человек — Минздрав
На Украине с начала эпидемии зафиксировано 45 887 случаев коронавируса, 1185 летальных, 20 053 пациента выздоровели.
Украина.ру 02 июля в 03:08
Общество
Росавиация продлила до 1 августа запрет на международные перелёты
Россавиация (Федеральное агентство воздушного транспорта) сообщила телеграммой от 2 июля о своем решении продлить запрет на въезд иностранцев в Россию до 1 августа.
Интермонитор.ру 02 июля в 19:44
Происшествия
Замглавы Минобрнауки задержана по делу о хищении 40 млн рублей
Заместителя главы Минобрнауки Марину Лукашевич задержали по делу о мошенничестве на 40 млн рублей.
Известия вчера в 20:43
Музыка
Рудковская показала новый клип Билана в стиле TikTok
Продюсер Яна Рудковская опубликовала в Instagram кадры из нового клипа певца Димы Билана на песню "Химия".
РЕН ТВ 07:57
Авто
Появились первые изображения «Русского Прадо» от УАЗ
Автоновости дня 07:37
Общество
Абдулманапа Нурмагомедова похоронили в Дагестане
Газета.Ru 06:24