Общество

РБКРБКВ Москве из-за грозы объявили желтый уровень погодной опасности

В Гидрометцентре объявили желтый — потенциально опасный — уровень погодной опасности в Москве. Это следует из прогностической карты ведомства. В течение ближайших 12 часов в столице ожидаются гроза и порывы ветра до 15 м/с.
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Желтый уровень опасности объявлен в столице из-за дождя, грозы и ветра

Москва 24вчера в 11:46

В Москве и области объявлен «желтый» уровень погодной опасности из-за грозы

Газета.Ru01:08

В Москве объявлен «жёлтый» уровень погодной опасности

RT на русском01:06

В Москве из-за грозы объявили желтый уровень погодной опасности

РБК02:25

«Желтый» уровень опасности объявлен в столичном регионе 4 июля из-за дождя, грозы и ветра

Агентство Москвавчера в 11:21

В Москве и области объявили «желтый» уровень погодной опасности

РИА Новости02 июля в 20:41

В Москве объявили «желтый» уровень погодной опасности из-за грозы

Известия02 июля в 22:08
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Музыка

Группа «Ленинград» выпустила клип после объявления о распаде

Piter.tv вчера в 00:44
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Происшествия

В Киеве произошла массовая драка со стрельбой

В Киеве в результате массовой драки со стрельбой пострадали три человека. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции Киева.
Lenta.ru 06:12
Космос

Москвичи смогут увидеть парад планет в ночь на воскресенье

РИА Новости вчера в 09:40
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Энергетика

Транзит газа через Украину снизился на 45% по сравнению с 2019 годом

Транзит природного газа через территорию Украины в первом полугодии текущего года составил 24,9 млрд куб. м, что на 45% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.
Известия 01 июля в 06:44
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Здоровье

Профессор Курт объяснил низкую смертность от коронавируса в Германии

Третья причина может быть связана с социальным устройством Германии, говорит Курт.
Вести.Ru 07:46
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Армия и оружие

В НАТО заявили об активизации работы российских подлодок в Атлантике

Нью-Йорк, США, 3 июля 2020, 07:14 — REGNUM Россия активизировала работу подводных лодок в некоторых районах Атлантического океана, что ставит в уязвимое положение военные корабли НАТО и важные объекты инфраструктуры США, пишет 2 июля газета The Wall Street Journal со ссылкой на представителей альянса и военных аналитиков.
REGNUM вчера в 00:14
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Общество

В Оренбуржье коронавирусный режим продлили по 20 июля

Оренбург, 4 июля 2020, 15:00 — REGNUM В Оренбургской области губернатор Денис Паслер внёс изменения в указ «О мерах по противодействию распространению в Оренбургской области новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)».
REGNUM 08:00
9
Автоспорт

Латифи разбил машину в третьей тренировке перед Гран-при Австрии

Пилот «Уильямса» Николя Латифи попал в аварию по ходу третьей сессии свободных заездов перед Гран-при Австрии.
Sports.ru 06:29
Политика

Зеленский заявил о неприемлемости требований России к Украине

Зеленскому задали вопрос, правда ли, что Москва потребовала от Киева предоставить до 6 июля закон об особом статусе Донбасса.
РБК 08:13
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Шоу-бизнес

Сын Никаса Сафронова высмеял преобразившегося на 100 кг Фадеева

Пианист заявил, что хотел поработать с Максом: «Это был бы хороший тандем самого большого в мире музыканта — меня — и самого большого продюсера».
Вестник вчера в 06:50
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Общество

Режим повышенной готовности в Краснодарском крае продлили до 21 июля

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев подписал постановление, по которому режим повышенной готовности, введённый из-за коронавируса, в регионе продлевается с 6 до 21 июля.
Парламентская газета вчера в 08:18
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Экономика

Кабмин утвердил выдачу субсидий предприятиям на профилактику COVID-19

Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил правила выдачи субсидий бизнесу для профилактики коронавирусной инфекции.
Российская газета 06:20
9
Происшествия

Генпрокуратура отменила постановление о деле против следователя СК

Генеральная прокуратура отменила постановление о возбуждении уголовного дела о взятке против сотрудника Следственного комитета, сообщается на сайте СК.
РИА Новости 02:13
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Происшествия

Адвокат Ефремова заявил, что актер отказался признать вину в ДТП

CT news вчера в 16:28
5,5K
Происшествия

Три случая заболевания коронавирусом зарегистрированы в Севастополе

В Севастополе за сутки выявлены три новых случая заражения коронавирусом. В двух из них заболевшие приехали в города из материковой России.
Примечания 05:56
3
Происшествия

Под Томском ликвидировали пожар в деревянном храме XIX века

В Томской области в селе Зоркальцево ликвидировали пожар в деревянном храме XIX века.
RT на русском 07:11
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Общество

Роспотребнадзор запретил массовые мероприятия для детей до конца года

Роспотребнадзор установил санитарные требования по работе школ и детских садов во время пандемии коронавируса.
РБК вчера в 16:25
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Политика

Опубликован новый текст Конституции с поправками

Чтобы читатели не «заблудились» в прежних и новых формулировках, поправки выделили специальным маркером.
МордовМедиа вчера в 09:50
Хоккей

Доус может продолжить карьеру в «Ак Барсе»

Источик утверждает, что казанский клуб в ближайшее время может осуществить трансфер с участием казахстанского хоккеиста канадского происхождения По контракту с "Автомобилистом" 35-летний Доус получал 150 млн рублей в год, но сейчас игрок готов пойти на существенное понижение в зарплате.
Sport24.ru 02:48
Экономика

Росстат оценил рост пенсий в России в мае

Москва, 3 июля 2020, 19:53 — REGNUM Средний размер назначенных пенсий в России в мае составил 14 999 рублей, увеличившись на 0,1% по сравнению с предыдущим месяцем и на 6,1% — в годовом выражении.
REGNUM вчера в 12:53
109
Происшествия

В Полтаве в офис партии «Оппозиционная платформа» бросили гранату

Неизвестный в маске бросил гранату в окно офиса партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" в Полтаве, заявил в пятницу депутат Верховной рады Украины от политсилы Илья Кива.
РИА Новости вчера в 11:28
2
Политика

Кравчук заявил, что Россия «поможет» Украине восстановить Донбасс

Первый президент Украины Леонид Кравчук в беседе с порталом "НСН" прокомментировал заявление о том, что украинские власти боятся возвращения Донбасса под контроль Киева.
РИА Новости 02 июля в 19:57
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Общество

Первый канал выдал старое видео за празднование принятия поправок

Lenta.ru 08:07
2
Происшествия

В Японии из-за ливневых дождей погибли не менее 15 человек

По меньшей мере 15 человек погибли из-за мощных ливневых дождей, которые обрушились на юго-запад Японии.
ТАСС 05:06
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Здоровье

На Украине коронавирусом заболели более 45 тыс. человек — Минздрав

На Украине с начала эпидемии зафиксировано 45 887 случаев коронавируса, 1185 летальных, 20 053 пациента выздоровели.
Украина.ру 02 июля в 03:08
Общество

Росавиация продлила до 1 августа запрет на международные перелёты

Россавиация (Федеральное агентство воздушного транспорта) сообщила телеграммой от 2 июля о своем решении продлить запрет на въезд иностранцев в Россию до 1 августа.
Интермонитор.ру 02 июля в 19:44
2,7K
Происшествия

Замглавы Минобрнауки задержана по делу о хищении 40 млн рублей

Заместителя главы Минобрнауки Марину Лукашевич задержали по делу о мошенничестве на 40 млн рублей.
Известия вчера в 20:43
1,7K
Музыка

Рудковская показала новый клип Билана в стиле TikTok

Продюсер Яна Рудковская опубликовала в Instagram кадры из нового клипа певца Димы Билана на песню "Химия".
РЕН ТВ 07:57
Авто

Появились первые изображения «Русского Прадо» от УАЗ

Автоновости дня 07:37
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Общество

Абдулманапа Нурмагомедова похоронили в Дагестане

Газета.Ru 06:24
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