Общество
Вести.RuВ Москве из-за коронавируса на месяц ограничили массовые мероприятия
В Москве из-за коронавируса с сегодняшнего дня отменены все спортивные, зрелищные, публичные и иные массовые мероприятия с числом участников более 5 тысяч человек. Ограничения введены на месяц — до 10 апреля. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
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В Москве ограничат массовые мероприятия с численностью более пяти тысяч человек
Официальный портал Мэра и Правительства Москвы13:37
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