Общество

Вести.RuВести.RuВ Москве из-за коронавируса на месяц ограничили массовые мероприятия

В Москве из-за коронавируса с сегодняшнего дня отменены все спортивные, зрелищные, публичные и иные массовые мероприятия с числом участников более 5 тысяч человек. Ограничения введены на месяц — до 10 апреля. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
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КХЛ прокомментировала запрет массовых мероприятий в Москве

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В Москве вводится запрет на массовые мероприятия из-за коронавируса

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В Москве ограничат массовые мероприятия с численностью более пяти тысяч человек

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Спорт-Экспресс13:36

В Москве ограничат массовые мероприятия свыше 5 тыс человек

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В Москве ограничили проведение массовых мероприятий

Коммерсантъ16:06
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Врачи подтвердили, что второй пациент за всю историю полностью излечился от ВИЧ, говорится в докладе, опубликованном в журнале Lancet.
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Спикер Верховной рады назвал кандидатов в генпрокуроры Украины

Разумков напомнил, что правом внесения в Верховную раду кандидатур на должность генпрокурора обладает лишь президент Украины Владимир Зеленский.
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В Минобороны РФ опровергли данные Турции об уничтоженных «Панцирях»

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Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился ожиданиями от ответного матча против «Атлетико» в Лиге чемпионов.
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Как сообщила компания, «Газпром» и китайская госкомпания CNPC условились проводить плановую профилактику газопровода дважды в год, весной и осенью, и сейчас завершают согласование точных сроков приостановки трубопровода.
РБК 15:16
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Из дома замгубернатора ЯНАО в Подмосковье похитили 200 тысяч евро

Грабители совершили разбойное нападение на дом, где проживает семья заместителя губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа Альбины Свинцовой и похитили порядка 200 тыс. евро, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.
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На Украине забросали камнями поезд в Москву

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В Новой Москве построят мобильную инфекционную больницу

В Новой Москве построят мобильную инфекционную больницу, сообщил в своем блоге мэр столицы Сергей Собянин.
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Экономика

Названы возможные последствия падения курса рубля для россиян

Падение курса рубля скажется и на жизни простых россиян.
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Под Тверью задержана мать, которая не помогла тонувшей в реке дочери

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Две дочери американской актрисы Анджелины Джоли перенесли хирургические операции.
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Посольство РФ в Нидерландах обвинило следствие по MH17 в предвзятости

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После выходных европейские, азиатские и американские фондовые рынки открылись падениями на 5 - 10%, а нефть потеряла в цене сразу почти треть стоимости - упала с $50 до $35 за баррель.
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Путин ответил на вопрос о Великой Отечественной словами «мы повторим»

Президент России Владимир Путин ответил на вопрос о Великой Отечественной войне словами «мы повторим».
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