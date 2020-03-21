Коронавирус
КоммерсантъВ Москве закрывают бассейны, фитнес-центры и аквапарки
Крупные столичные аквапарки приняли решение о временном закрытии еще до распоряжения Роспотребнадзора. "Ква-ква парк" на Коммунистической улице закрыт с 18 марта, центр "Мореон" — с 20-го.
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с чего всё началось
Роспотребнадзор обязал фитнес-центры, бассейны и аквапарки в столице прекратить пускать посетителей с 21 марта из-за ситуации с коронавирусом, сообщает пресс-служба московского управления.Москва 2411:14
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В столице временно закрываются фитнес-клубы, бассейны и аквапарки
Официальный портал Мэра и Правительства Москвы12:36
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Главный внештатный специалист по инфекционным болезням минздрава Ставропольского края Ирина Санникова признала вину после обвинений в том, что она скрыла поездку за границу и не соблюдала карантин.
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Чиновники из Министерства энергетики США убеждают администрацию президента Дональда Трампа создать альянс с Саудовской Аравией для регулирования цен на нефть, сообщает The Wall Street Journal.
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Мишустин предостерег предприятия от увольнений на фоне коронавируса
"Хочу еще раз всех предупредить: если будут долги по зарплате или необоснованные сокращения для таких предприятий, то мораторий будет отменен со всеми соответствующими последствиями, и прошу Роструд следить за этим особо", - подчеркнул Мишустин.
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Врачи, писатели, актеры и журналисты обратились с открытым письмом к российскому лидеру Владимиру Путину. Об этом пишет газета «Ведомости».
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Главврач больницы в Коммунарке: есть два сценария развития эпидемии
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«Аэрофлот» приостановит полеты в несколько стран
Крупнейшая российская авиакомпания "Аэрофлот" на фоне пандемии коронавируса приостановит рейсы в ряд стран, включая Индию, Швецию, Финляндию, Болгарию, Хорватию.
Общество
Врач Евгений Комаровский назвал симптомы коронавируса у детей
Несмотря на легкое течение болезни, врач подчеркнул, что детей необходимо обследовать при любых непонятных симптомах: «изменении частоты или ритма дыхания, любых проблемах со стулом».
Экономика
Вассерман оценил вероятность начала войны после спада мирового кризиса
После спада мирового экономического кризиса, вызванного пандемией коронавируса, может начаться глобальный конфликт.
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Брянский лыжник Большунов рассказал об обиде на соперников
Энергетика
Сечин спрогнозировал рост цен на нефть до 60 долларов за баррель
Цена на нефть поднимется к концу 2020 года до 60 долларов за баррель, прогнозирует глава "Роснефти" Игорь Сечин.
Армия и оружие
В Польше испугались российского «электронного колпака» для Европы
Футбол
Глеб рассказал об отношении к Месси в «Барселоне»
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Известны характеристики нового Ford Bronco Sport
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Общество
Россия передала тест-системы на коронавирус 13 странам
Россия передала тест-системы для выявления коронавируса 13 странам, сообщили в Роспотребнадзоре, передает ОТР.
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В Warner Bros. опровергли слухи о фильме «Чудо-женщина 1984»
Представители компании Warner Bros. опровергли появившиеся в СМИ слухи о том, что фильм «Чудо-женщина 1984» может появиться в Сети и одновременно с этим выйдет на больших экранах.
Политика
Песков назвал причину решения России о помощи Италии
Решение Владимира Путина помочь Италии в борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19 вызвано гуманитарными соображениями.
Шоу-бизнес
Диана Гурцкая согласилась снять черные очки
Фото: Диана Гурцкая решилась снять очки Многие недоброжелатели до сих пор считают то, что слепота певицы является выдуманной и призванной поддержать ее имидж, сделав более популярной на сцене за счет сочувствия поклонников.
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Частный самолет разбился в Ненецком автономном округе
Частный вертолет разбился в Ненецком автономном округе, сообщил "Интерфаксу" в субботу информированный источник.
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Общество
В Москве демонтировали временный памятник Жукову
Политика
«Это война». В Италии не хватает тестов на вирус — их скупают США
Выяснилось, что в начале недели в городе Брешиа самолет ВВС США загрузил на борт полмиллиона комплектов для диагностики вируса.