Коронавирус

КоммерсантъКоммерсантъВ Москве закрывают бассейны, фитнес-центры и аквапарки

Крупные столичные аквапарки приняли решение о временном закрытии еще до распоряжения Роспотребнадзора. "Ква-ква парк" на Коммунистической улице закрыт с 18 марта, центр "Мореон" — с 20-го.
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с чего всё началось
Роспотребнадзор обязал фитнес-центры, бассейны и аквапарки в столице прекратить пускать посетителей с 21 марта из-за ситуации с коронавирусом, сообщает
 пресс-служба московского управления.
Москва 2411:14

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Бани в Москве закроют из-за коронавируса с 21 марта

Агентство Москва15:54

В Москве из-за коронавируса закроют фитнес-клубы, бассейны и аквапарки

Газета.Ru14:20

В Москве закрываются фитнес-центры, бассейны и аквапарки

ТАСС11:20

В столице временно закрываются фитнес-клубы, бассейны и аквапарки

Официальный портал Мэра и Правительства Москвы12:36

В Госдуме оценили распоряжение закрыть фитнес-клубы и бассейны Москвы

RT на русском12:19

В Госдуме прокомментировали закрытие фитнес-клубов и бассейнов Москвы

РИА Новости13:54

В Москве из-за коронавируса закрывают фитнес-клубы и бассейны

РЕН ТВ11:06
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Санкт-Петербург, 21 марта 2020, 17:19 — REGNUM В Санкт-Петербурге установлены два новых случая заражения коронавирусом, обе женщины посещали европейские страны.
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Чиновники из Министерства энергетики США убеждают администрацию президента Дональда Трампа создать альянс с Саудовской Аравией для регулирования цен на нефть, сообщает The Wall Street Journal.
РИА Новости 07:28
Общество

Мишустин предостерег предприятия от увольнений на фоне коронавируса

"Хочу еще раз всех предупредить: если будут долги по зарплате или необоснованные сокращения для таких предприятий, то мораторий будет отменен со всеми соответствующими последствиями, и прошу Роструд следить за этим особо", - подчеркнул Мишустин.
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Москва, 20 марта 2020, 17:58 — REGNUM Главный врач инфекционной больницы в Коммунарке Денис Проценко объяснил, как может развиваться ситуация с пандемией коронавируса в России и в мире.
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Крупнейшая российская авиакомпания "Аэрофлот" на фоне пандемии коронавируса приостановит рейсы в ряд стран, включая Индию, Швецию, Финляндию, Болгарию, Хорватию.
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Несмотря на легкое течение болезни, врач подчеркнул, что детей необходимо обследовать при любых непонятных симптомах: «изменении частоты или ритма дыхания, любых проблемах со стулом».
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Сечин спрогнозировал рост цен на нефть до 60 долларов за баррель

Цена на нефть поднимется к концу 2020 года до 60 долларов за баррель, прогнозирует глава "Роснефти" Игорь Сечин.
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Известны характеристики нового Ford Bronco Sport

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Общество

Россия передала тест-системы на коронавирус 13 странам

Россия передала тест-системы для выявления коронавируса 13 странам, сообщили в Роспотребнадзоре, передает ОТР.
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Кино

В Warner Bros. опровергли слухи о фильме «Чудо-женщина 1984»

Представители компании Warner Bros. опровергли появившиеся в СМИ слухи о том, что фильм «Чудо-женщина 1984» может появиться в Сети и одновременно с этим выйдет на больших экранах.
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Песков назвал причину решения России о помощи Италии

Решение Владимира Путина помочь Италии в борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19 вызвано гуманитарными соображениями.
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Диана Гурцкая согласилась снять черные очки

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Evo-rus.com вчера в 09:03
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В Москве демонтировали временный памятник Жукову

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«Это война». В Италии не хватает тестов на вирус — их скупают США

Выяснилось, что в начале недели в городе Брешиа самолет ВВС США загрузил на борт полмиллиона комплектов для диагностики вируса.
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