с чего всё началось

Крупные столичные аквапарки приняли решение о временном закрытии еще до распоряжения Роспотребнадзора. "Ква-ква парк" на Коммунистической улице закрыт с 18 марта, центр "Мореон" — с 20-го.

Технологии Китай сделал ставку на разработку собственной электроники для 5G Компании Global Unichip, Alchip, MediaTek, Phison Electronics и RDC Semiconductor рассчитывают удвоить количество заказов из Китая на разработку специальных микросхем в 2020 году по сравнению с 2019.

Общество Инфекционист Ставрополья признала вину в нарушении режима самоизоляции Главный внештатный специалист по инфекционным болезням минздрава Ставропольского края Ирина Санникова признала вину после обвинений в том, что она скрыла поездку за границу и не соблюдала карантин.

Общество WSJ узнала о планах США создать нефтяной альянс с Саудовской Аравией Чиновники из Министерства энергетики США убеждают администрацию президента Дональда Трампа создать альянс с Саудовской Аравией для регулирования цен на нефть, сообщает The Wall Street Journal.

Общество Мишустин предостерег предприятия от увольнений на фоне коронавируса "Хочу еще раз всех предупредить: если будут долги по зарплате или необоснованные сокращения для таких предприятий, то мораторий будет отменен со всеми соответствующими последствиями, и прошу Роструд следить за этим особо", - подчеркнул Мишустин.

Общество Главврач больницы в Коммунарке: есть два сценария развития эпидемии Москва, 20 марта 2020, 17:58 — REGNUM Главный врач инфекционной больницы в Коммунарке Денис Проценко объяснил, как может развиваться ситуация с пандемией коронавируса в России и в мире.

Общество Врач Евгений Комаровский назвал симптомы коронавируса у детей Несмотря на легкое течение болезни, врач подчеркнул, что детей необходимо обследовать при любых непонятных симптомах: «изменении частоты или ритма дыхания, любых проблемах со стулом».

Авто Известны характеристики нового Ford Bronco Sport Более упрощенный экземпляр внедорожника Ford Bronco Sport имеет платформу Escape, а также двигатели на 1,5 и 2,0 литра.

Кино В Warner Bros. опровергли слухи о фильме «Чудо-женщина 1984» Представители компании Warner Bros. опровергли появившиеся в СМИ слухи о том, что фильм «Чудо-женщина 1984» может появиться в Сети и одновременно с этим выйдет на больших экранах.

Шоу-бизнес Диана Гурцкая согласилась снять черные очки Фото: Диана Гурцкая решилась снять очки Многие недоброжелатели до сих пор считают то, что слепота певицы является выдуманной и призванной поддержать ее имидж, сделав более популярной на сцене за счет сочувствия поклонников.