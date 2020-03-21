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В Москве из-за коронавируса закроют фитнес-клубы, бассейны и аквапарки
Комсомольская правда
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Фитнес-клубы, бассейны и аквапарки закрываются в Москве из-за угрозы распространения коронавируса, сообщили в субботу в Роспотребнадзоре по Москве. Как отметили в ведомстве, их руководители с 21 марта обязаны прекратить допуск посетителей до особого распоряжения.В источнике
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С чего всё начиналось
Роспотребнадзор обязал фитнес-центры, бассейны и аквапарки в столице прекратить пускать посетителей с 21 марта из-за ситуации с коронавирусом, сообщает пресс-служба московского управления.
Москва 24 11:14
Подробнее о событии
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В Госдуме оценили распоряжение закрыть фитнес-клубы и бассейны Москвы

RT на русском 12:19
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В Москве из-за коронавируса закроют фитнес-клубы, бассейны и аквапарки

Газета.Ru 14:20
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В Госдуме прокомментировали закрытие фитнес-клубов и бассейнов Москвы

РИА Новости 13:54
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