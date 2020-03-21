В Москве из-за коронавируса закроют фитнес-клубы, бассейны и аквапарки

Около тысячи человек поместят в карантин на борту Costa Luminosa

«Бладшот» появится в Сети через 1,5 недели после премьеры в кино

475 человек умерли от коронавируса в Италии за сутки

Фитнес-клубы, бассейны и аквапарки закрываются в Москве из-за угрозы распространения коронавируса, сообщили в субботу в Роспотребнадзоре по Москве. Как отметили в ведомстве, их руководители с 21 марта обязаны прекратить допуск посетителей до особого распоряжения.