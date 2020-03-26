В Москве в нерабочую неделю, с 28 марта по 5 апреля, закроют большинство торговых точек, будут открыты только аптеки и магазины с товарами первой необходимости. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин.

Театры Домогаров рассказал о причине своего ухода из МХАТ имени Горького Актёр Александр Домогаров в разговоре с журналистом издания Starhit рассказал о причине ухода из МХАТ, где он работал как приглашённый артист, сообщает РИА Новости.

Общество СК создал группу для выявления фейков о коронавирусе в интернете «По решению председателя СК России Александра Бастрыкина в ведомстве создана рабочая группа по предупреждению распространения среди населения ложной информации о ситуации с коронавирусной инфекцией (COVID-19) в России», — говорится в заявлении официального представителя ведомства Светланы Петренко.

Экономика Россиянам придется платить налог с процентов по вкладам и облигациям Увеличение ставок НДФЛ для вкладов, инвестиций в долговые ценные бумаги и некоторые другие новации, озвученное в обращении президента, потребует изменений в Налоговый кодекс и другие документы, связанные с платежами физлиц и юрлиц, заявил «Ведомостям» председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

Политика Путин запретил иностранцам владеть землей в Крыму Президент России Владимир Путин запретил лицам без гражданства, иностранным гражданам, а также юридическим лицам владеть земельными участками в Крыму и Астраханской, Калининградской областях.

Общество Российские власти подтвердили два случая смерти от коронавируса Российский оперативный штаб по предупреждению и борьбе с коронавирусом подтвердил два случая смерти от коронавируса COVID-19 25 марта.

Общество Аттракционы и дискотеки попали под запрет на всей территории России На территории всех субъектов Российской Федерации должны быть закрыты дискотеки, ночные клубы и аттракционы, а также приостановлено проведение развлекательных, зрелищных, выставочных и других мероприятий, в том числе в торгово-развлекательных центрах.

Общество Детские сады в Саратовской области закроют на неделю Владимир Путин объявил следующую неделю нерабочей "Поверьте, сейчас самое безопасное - это побыть дома", - подчеркнул президент Напомним, президент РФ Владимир Путин объявил следующую нерабочей, т.е. выходные продлятся с 28 марта до 5 апреля.

Политика Россия и еще семь стран просят Гутерреша призвать к отмене санкций Постпредства России, Китая, Ирана, Сирии, КНДР, Кубы, Никарагуа и Венесуэлы при ООН направили генсеку организации Антониу Гутеррешу письмо с просьбой потребовать полной и немедленной отмены односторонних санкций, мешающих странам бороться с коронавирусом.

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Единоборства Александр Емельяненко обратился к Шлеменко по поводу боя Российский боец смешанного стиля Александр Емельяненко обратился к бывшему чемпиону Bellator в среднем весе соотечественнику Александру Шлеменко по поводу поединка между ними.

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Общество Собчак рассказала о состоянии Людмилы Нарусовой Через час Собчак опубликовала пост, в котором заявила, что тест не выявил коронавирус в организме Нарусовой.