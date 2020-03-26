Коронавирус

RT на русскомRT на русскомВ Москве из-за коронавируса закроют непродуктовые магазины

В Москве в нерабочую неделю, с 28 марта по 5 апреля, закроют большинство торговых точек, будут открыты только аптеки и магазины с товарами первой необходимости. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин.
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В Москве закроют все непродуктовые магазины и парикмахерские

РБК04:15

В Москве до 5 апреля временно прекращается работа объектов розничной торговли, будут закрыты кафе и рестораны

Весьма03:35

В Московской области закроют непродовольственные магазины с 28 марта

РИАМО04:26

Продовольственные рынки и продуктовые торговые сети Москвы продолжат работу

ТАСС05:09

В Москве на неделю закроют все магазины, кроме продуктовых и аптек

Интерфакс03:50

В Подмосковье приостанавливается работа объектов розничной торговли

РИА Новости04:07

В выходную неделю в Москве закроются парки, рестораны и кафе

Телеканал 360°вчера в 14:26
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Происшествия

Бывшего главу МИД Украины задержали по подозрению в убийстве

Бывшего министра иностранных дел Украины Леонида Кожару задержали по подозрению в убийстве, сообщил заместитель главы МВД Антон Геращенко.
РИА Новости вчера в 08:27
Театры

Домогаров рассказал о причине своего ухода из МХАТ имени Горького

Актёр Александр Домогаров в разговоре с журналистом издания Starhit рассказал о причине ухода из МХАТ, где он работал как приглашённый артист, сообщает РИА Новости.
Ореанда-Новости 04:52
Общество

СК создал группу для выявления фейков о коронавирусе в интернете

«По решению председателя СК России Александра Бастрыкина в ведомстве создана рабочая группа по предупреждению распространения среди населения ложной информации о ситуации с коронавирусной инфекцией (COVID-19) в России», — говорится в заявлении официального представителя ведомства Светланы Петренко.
RT на русском 04:35
Общество

Путин заявил о нерабочей неделе с 28 марта по 5 апреля

Неделя, с 28 марта по 5 апреля, объявлена нерабочей.
Pressa40 вчера в 10:26
Гаджеты

До iOS 13.4 обновила Apple свои iPhone и iPad

Live24 вчера в 03:25
Экономика

Россиянам придется платить налог с процентов по вкладам и облигациям

Увеличение ставок НДФЛ для вкладов, инвестиций в долговые ценные бумаги и некоторые другие новации, озвученное в обращении президента, потребует изменений в Налоговый кодекс и другие документы, связанные с платежами физлиц и юрлиц, заявил «Ведомостям» председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.
Ведомости вчера в 12:45
Политика

Путин запретил иностранцам владеть землей в Крыму

Президент России Владимир Путин запретил лицам без гражданства, иностранным гражданам, а также юридическим лицам владеть земельными участками в Крыму и Астраханской, Калининградской областях.
Газета.Ru вчера в 14:32
Общество

С 27 марта РФ прекращает авиасообщение с другими странами

Ранее РФ ограничивала авиасообщение с другими странами, однако чартерные рейсы регулярно следовали в столицы разные государств.
ЗакC.Ру 02:18
Общество

Российские власти подтвердили два случая смерти от коронавируса

Российский оперативный штаб по предупреждению и борьбе с коронавирусом подтвердил два случая смерти от коронавируса COVID-19 25 марта.
Коммерсантъ 05:13
Футбол

На Кокорина претендует испанский клуб

Metaratings 24 марта в 15:04
Политика

Российскую помощь Италии для борьбы с коронавирусом назвали бесполезной

Большую часть российских поставок в Италию, которые должны послужить для помощи в борьбе с коронавирусом, назвали бесполезной.
Lenta.ru 03:56
Общество

Аттракционы и дискотеки попали под запрет на всей территории России

На территории всех субъектов Российской Федерации должны быть закрыты дискотеки, ночные клубы и аттракционы, а также приостановлено проведение развлекательных, зрелищных, выставочных и других мероприятий, в том числе в торгово-развлекательных центрах.
РБК 02:34
Политика

В Кремле оценили ситуацию с распространением коронавируса

В Кремле надеются, что РФ избежит эпидемии коронавируса, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
РИА Новости 05:51
Общество

В России введут штрафы за нарушение карантина из-за коронавируса

Правительство вводит штрафы для физических и юридических лиц, которые отказываются соблюдать введенные из-за COVID-19 правила.
РИА Новости 05:03
Происшествия

Новозеландский стрелок признался в убийстве 51 человека в мечетях

Обвиняемый в теракте в мечетях новозеландского города Крайстчёрч Брентон Таррант признал свою вину в убийстве 51 человека.
РБК вчера в 21:26
Общество

ГИБДД минимизирует общение сотрудников с гражданами из-за коронавируса

Региональные подразделения ГИБДД предпримут дополнительные меры для предотвращения распространения коронавируса, сообщает МВД.
Ведомости 05:48
Здоровье

В Симферополе из-за коронавируса раньше срока откроют новую больницу

Ранее в Крыму заявили о решении открыть в Керчи обсерватор для больных коронавирусом.
Бизнес-газета 05:42
Общество

Стало известно, будут ли закрывать в Калининграде ТЦ и рестораны

Как ранее сообщал РБК Калининград, в областном центре серьезно сократились продажи кофе навынос.
РБК Калининград 06:07
Общество

Детские сады в Саратовской области закроют на неделю

Владимир Путин объявил следующую неделю нерабочей "Поверьте, сейчас самое безопасное - это побыть дома", - подчеркнул президент Напомним, президент РФ Владимир Путин объявил следующую нерабочей, т.е. выходные продлятся с 28 марта до 5 апреля.
Четвертая Власть 05:50
Транспорт

«Дочка» РЖД заморозила стоимость билетов в купе из-за коронавируса

Федеральная пассажирская компания (ФПК, «дочка» РЖД) заморозила цены на билеты на фоне сокращения маршрутов по России из-за пандемии коронавируса.
РБК 01:00
Авто

Появились первые фото российской Lada от украинского ЗАЗ

Появились первые фотографии российской Lada от украинского ЗАЗ. Об этом сообщает интернет-издание Evo-rus.com.
Evo-rus.com 02:41
Политика

Россия и еще семь стран просят Гутерреша призвать к отмене санкций

Постпредства России, Китая, Ирана, Сирии, КНДР, Кубы, Никарагуа и Венесуэлы при ООН направили генсеку организации Антониу Гутеррешу письмо с просьбой потребовать полной и немедленной отмены односторонних санкций, мешающих странам бороться с коронавирусом.
РИА Новости 00:27
Общество

Россияне отказываются платить по долгам из-за коронавируса

По оценке коллекторов, с учетом тенденции в ближайшее время около 7% россиян-заемщиков откажутся от своих обязательств из-за коронавируса, пока эта доля составляет 1% за несколько дней.
Вести.Ru 03:02
Шоу-бизнес

Скончалась известная актриса Инна Макарова

Скончалась известная актриса Инна Макарова.
Evo-rus.com 04:10
Единоборства

Александр Емельяненко обратился к Шлеменко по поводу боя

Российский боец смешанного стиля Александр Емельяненко обратился к бывшему чемпиону Bellator в среднем весе соотечественнику Александру Шлеменко по поводу поединка между ними.
RT на русском 03:02
Футбол

«Не забывайте, у меня есть видео». Странный диалог Кокорина и Соболева

Спорт-Экспресс 04:53
Общество

В Томской области распространяют фейковые новости о коронавирусе

Томск, 26 марта 2020, 09:58 — REGNUM Полиция Томской области призывает граждан не реагировать на фейковые новости о коронавирусе.
REGNUM 02:58
Здоровье

Доктор Мясников назвал 5 лекарств от коронавируса

Главврач московской городской клинической больницы имени М. Е. Жадкевича и телеведущий Александр Мясников опубликовал в своем Telegram-канале перечень препаратов, которые могут помочь излечиться заболевшим COVID-19.
Московский Комсомолец вчера в 04:34
Общество

Собчак рассказала о состоянии Людмилы Нарусовой

Через час Собчак опубликовала пост, в котором заявила, что тест не выявил коронавирус в организме Нарусовой.
РБК 05:41
Экономика

Сбербанк введет комиссию за переводы сверх 50 тысяч рублей

Сбербанк планирует обновить систему финансовых транзакций внутри банка — все переводы между физическими лицами в размере свыше 50 тысяч рублей в месяц будут облагаться комиссией, передает ТАСС.
Lenta.ru вчера в 11:46
Как работают Яндекс.Новости?
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