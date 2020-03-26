С 5 марта в Москве действует режим повышенной готовности из-за вспышки коронавируса. 26 марта мэр столицы Сергей Собянин принял очередные превентивные меры для замедления распространения инфекции в городе. Новые ограничения будут действовать до 5 апреля.

В Москве введены новые меры против коронавируса. Главное

Экономика Проценты по вкладам обложат подоходным налогом Президент России Владимир Путин в ходе обращения к гражданам объявил о распространении подоходного налога на проценты по вкладам.

Гаджеты Презентацию Huawei P40 проведут в онлайн-режиме В связи со сложившейся ситуацией, связанной с пандемией коронавируса, крупным технологическим компаниям приходится проводить презентации новых устройств в режиме онлайн.

Общество Курганская полиция опровергла информацию о рейдах по ТРЦ УМВД РФ по Курганской области опровергло информацию о том, что с 25 марта по 12 апреля проходят ежедневные патрули по торговым центрам, выявление детей и подростков во время проведения профилактических мероприятий.

Общество В ВОЗ оценили меры России против коронавируса «Меры, которые Россия применяет от первого дня, когда у Всемирной организации здравоохранения появилась нотификация из Китая, что есть вирус новый, который вызывает тяжелую пневмонию, замечательные, потому что это не одна мера, а целый комплекс», — цитирует ее ТАСС.

Здоровье На Украине зафиксирована пятая смерть от коронавируса На Украине зафиксирована пятая смерть от последствий заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом сообщили в украинском Минздраве.

Происшествия Задержан еще один участник нападения на псковских десантников в Чечне Федеральная служба безопасности (ФСБ) совместно со Следственным комитетом РФ (СКР) задержала во Владимирской области уроженца Чечни, участвовавшего в нападении на псковских десантников под селом Улус-Керт в марте 2000 года.

Экономика Аналитики предсказали рост спроса россиян на зарубежную недвижимость Увеличение налоговой нагрузки для состоятельных россиян, предложенное накануне президентом Владимиром Путиным, приведет к тому, что инвесторы станут активнее покупать зарубежную недвижимость.

Экономика В России ожидают роста цен на смартфоны Москва, 26 марта 2020, 02:48 — REGNUM Цены на смартфоны во втором квартале 2020 года в российской рознице могут вырасти на 10−20% из-за изменения курса доллара, пишут «Известия» со ссылкой на участников рынка.

Экономика Правительство решило дать бизнесу кредиты под 0% для выплаты зарплат Первый зампред правительства России Андрей Белоусов на встрече президента Владимира Путина с предпринимателями заявил, что со следующей недели власти совместно со Сбербанком и ВТБ планируют запустить пилотный проект по кредитованию бизнеса.

Религия В РПЦ прокомментировали призыв Собянина не ходить в церковь В РПЦ с пониманием относятся к рекомендации гражданских властей Москвы и Московской области гражданам "воздержаться от посещения религиозных объектов", но храмы закрывать не будут.

Общество Тест Меркель на коронавирус оказался отрицательным Канцлер Германии Ангела Меркель сдала анализы на коронавирус COVID-19, первый результат отрицательный, сообщил официальный представитель немецкого правительства Штеффен Зайберт.

Общество В России выявлены 182 новых случая заболевания коронавирусом Общее число официально зарегистрированных случаев новой коронавирусной инфекции в России увеличилось на сутки на 182 и составляет 840, сообщает оперативный штаб по предупреждению распространения вируса в стране.

Игры Half-Life: Alyx смогли запустить без VR На стриме в Twitch основатель Valve News Network, Тайлер Маквикер, обнаружил, что вы можете свободно передвигаться в Half-Life: Alyx, используя мышь и клавиатуру вместо VR-технологии.

Общество В Саратовской области закрывают кафе, магазины и салоны красоты В Саратовской области с 28 марта по 5 апреля приостановят работу ресторанов и всех предприятий общественного питания, кроме тех, кто будет заниматься доставкой продукции и заказов; объектов розничной торговли, кроме аптек и магазинов с товарами первой необходимости; косметологических салонов, саун и бань.