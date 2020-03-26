Коронавирус

ИзвестияИзвестияВ Москве введены новые меры против коронавируса. Главное

С 5 марта в Москве действует режим повышенной готовности из-за вспышки коронавируса. 26 марта мэр столицы Сергей Собянин принял очередные превентивные меры для замедления распространения инфекции в городе. Новые ограничения будут действовать до 5 апреля.
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В Москве закроют все непродуктовые магазины и парикмахерские

РБК04:15

В Москве из-за коронавируса закрываются рестораны, парки и магазины, кроме продовольственных

Росбалт03:46

В Москве до 5 апреля временно прекращается работа объектов розничной торговли, будут закрыты кафе и рестораны

Весьма03:35

Крупные московские парки временно закрылись для посещения

Агентство Москва07:01

Продовольственные рынки и продуктовые торговые сети Москвы продолжат работу

ТАСС05:09

Собянин поручил закрыть бары, парки и непродуктовые магазины в Москве

News.ru03:47

ВДНХ временно закрывается с 28 марта из-за коронавируса

РИА Новости06:58
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Общество

Сенатор Людмила Нарусова госпитализирована в больницу в Коммунарке

REGNUM 02:15
Экономика

Проценты по вкладам обложат подоходным налогом

Президент России Владимир Путин в ходе обращения к гражданам объявил о распространении подоходного налога на проценты по вкладам.
ИА БанкИнформСервис вчера в 09:59
Гаджеты

Презентацию Huawei P40 проведут в онлайн-режиме

В связи со сложившейся ситуацией, связанной с пандемией коронавируса, крупным технологическим компаниям приходится проводить презентации новых устройств в режиме онлайн.
Live24 07:42
Общество

Путин подписал указ о нерабочей неделе с 30 марта по 3 апреля

Президент России Владимир Путин подписал указ, устанавливающий с 30 марта по 3 апреля нерабочие дни с сохранением за работниками заработной платы.
ТАСС вчера в 12:57
Общество

Курганская полиция опровергла информацию о рейдах по ТРЦ

УМВД РФ по Курганской области опровергло информацию о том, что с 25 марта по 12 апреля проходят ежедневные патрули по торговым центрам, выявление детей и подростков во время проведения профилактических мероприятий.
Znak.com 06:50
Политика

Путин: Россия может победить эпидемию даже быстрее, чем за три месяца

Коронавирус в России можно побороть даже раньше, через три месяца, заявил президент РФ Владимир Путин.
РИА Новости 07:17
Происшествия

Во Владимирской области ликвидировали открытое горение домов в деревне

Пожарные ликвидировали открытое горение восьми домов, которые ранее загорелись в деревне Анохино во Владимирской области.
ТАСС 07:23
Шоу-бизнес

Скончалась известная актриса Инна Макарова

Скончалась известная актриса Инна Макарова.
Evo-rus.com 04:10
Здоровье

Сергей Морозов: «Мы обязательно выполним поручения президента»

Владимир Владимирович обозначил новые меры поддержки наших граждан. Мы обязательно выполним поручения Президента.
Медиа 73 вчера в 12:25
Общество

В ВОЗ оценили меры России против коронавируса

«Меры, которые Россия применяет от первого дня, когда у Всемирной организации здравоохранения появилась нотификация из Китая, что есть вирус новый, который вызывает тяжелую пневмонию, замечательные, потому что это не одна мера, а целый комплекс», — цитирует ее ТАСС.
Известия 07:00
Здоровье

На Украине зафиксирована пятая смерть от коронавируса

На Украине зафиксирована пятая смерть от последствий заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом сообщили в украинском Минздраве.
RT на русском вчера в 17:59
Музыка

Вышла последняя песня Юлии Началовой

О релизе песни рассказала директор артистки Анна Исаева.
StarHit.ru 04:31
Происшествия

Задержан еще один участник нападения на псковских десантников в Чечне

Федеральная служба безопасности (ФСБ) совместно со Следственным комитетом РФ (СКР) задержала во Владимирской области уроженца Чечни, участвовавшего в нападении на псковских десантников под селом Улус-Керт в марте 2000 года.
Интерфакс 07:18
Экономика

Аналитики предсказали рост спроса россиян на зарубежную недвижимость

Увеличение налоговой нагрузки для состоятельных россиян, предложенное накануне президентом Владимиром Путиным, приведет к тому, что инвесторы станут активнее покупать зарубежную недвижимость.
РБК 05:18
Общество

Вирусолог назвал примерные сроки окончания пандемии коронавируса

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в Китае оценили сроки окончания пандемии коронавируса.
Татар-информ 24 марта в 23:33
Политика

На Украине призвали попросить помощи у России из-за коронавируса

По мнению депутата Верховной Рады Вадима Рабиновича, Украине нужно попросить помощи у России в борьбе с коронавирусом, передает РИА Новости.
Инфорос 04:22
Политика

Итальянские СМИ раскритиковали помощь российских военных в борьбе с COVID

Итальянская газета La Stampa назвала "бесполезной" большую часть российских поставок для помощи в борьбе с коронавирусом.
Газета.Ru 05:14
Экономика

В России ожидают роста цен на смартфоны

Москва, 26 марта 2020, 02:48 — REGNUM Цены на смартфоны во втором квартале 2020 года в российской рознице могут вырасти на 10−20% из-за изменения курса доллара, пишут «Известия» со ссылкой на участников рынка.
REGNUM вчера в 19:48
Экономика

Правительство решило дать бизнесу кредиты под 0% для выплаты зарплат

Первый зампред правительства России Андрей Белоусов на встрече президента Владимира Путина с предпринимателями заявил, что со следующей недели власти совместно со Сбербанком и ВТБ планируют запустить пилотный проект по кредитованию бизнеса.
РБК 07:18
Общество

Певца Льва Лещенко перевели в реанимацию в Коммунарке

Медики приняли решение перевести российского певца Льва Лещенко в реанимацию для перестраховки.
iReactor вчера в 15:02
Религия

В РПЦ прокомментировали призыв Собянина не ходить в церковь

В РПЦ с пониманием относятся к рекомендации гражданских властей Москвы и Московской области гражданам "воздержаться от посещения религиозных объектов", но храмы закрывать не будут.
Интерфакс 07:45
Игры

Физические копии ремейка Resident Evil 3 могут задержаться из-за пандемии

Capcom объявила, что физические копии ремейка Resident Evil 3, в том числе и коллекционное издание, могут задержаться в некоторых европейских регионах из-за пандемии коронавируса.
Игромания.ру 07:39
Политика

Джек Ма передал России более миллиона медицинских масок

Основатель компании Alibaba Джек Ма передал России более миллиона медицинских масок и 200 тысяч тест-систем на коронавирус.
Газета.Ru 07:23
Общество

Тест Меркель на коронавирус оказался отрицательным

Канцлер Германии Ангела Меркель сдала анализы на коронавирус COVID-19, первый результат отрицательный, сообщил официальный представитель немецкого правительства Штеффен Зайберт.
Интерфакс 23 марта в 11:47
Армия и оружие

Эрдоган утратит контроль над сирийским Идлибом в ближайшее время

В ходе встречи Владимира Путина и Реджепа Эрдогана в Москве 5 марта 2020 года были достигнуты серьёзные договорённости по сирийскому Идлибу.
REGNUM 05:24
Общество

В России выявлены 182 новых случая заболевания коронавирусом

Общее число официально зарегистрированных случаев новой коронавирусной инфекции в России увеличилось на сутки на 182 и составляет 840, сообщает оперативный штаб по предупреждению распространения вируса в стране.
Интерфакс 04:00
Игры

Half-Life: Alyx смогли запустить без VR

На стриме в Twitch основатель Valve News Network, Тайлер Маквикер, обнаружил, что вы можете свободно передвигаться в Half-Life: Alyx, используя мышь и клавиатуру вместо VR-технологии.
ITZine.ru 01:45
Общество

В Саратовской области закрывают кафе, магазины и салоны красоты

В Саратовской области с 28 марта по 5 апреля приостановят работу ресторанов и всех предприятий общественного питания, кроме тех, кто будет заниматься доставкой продукции и заказов; объектов розничной торговли, кроме аптек и магазинов с товарами первой необходимости; косметологических салонов, саун и бань.
Регион 64 07:13
Происшествия

Найден первый зараженный коронавирусом

Lenta.ru вчера в 23:03
Общество

514 человек умерли в Испании за сутки из-за коронавируса

С начала распространения инфекции в Испании заболели как минимум 39 тысяч 673 человека, умерли 2 тысячи 696, 3 тысячи 794 пациента выздоровели.
Говорит Москва 24 марта в 06:56
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