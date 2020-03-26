Коронавирус
ИзвестияВ Москве введены новые меры против коронавируса. Главное
С 5 марта в Москве действует режим повышенной готовности из-за вспышки коронавируса. 26 марта мэр столицы Сергей Собянин принял очередные превентивные меры для замедления распространения инфекции в городе. Новые ограничения будут действовать до 5 апреля.
Читать в источнике
Оценить451
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7114 источников, обновлено в 07:58, Ашберн
Экономика
Проценты по вкладам обложат подоходным налогом
Президент России Владимир Путин в ходе обращения к гражданам объявил о распространении подоходного налога на проценты по вкладам.
Гаджеты
Презентацию Huawei P40 проведут в онлайн-режиме
В связи со сложившейся ситуацией, связанной с пандемией коронавируса, крупным технологическим компаниям приходится проводить презентации новых устройств в режиме онлайн.
Общество
Путин подписал указ о нерабочей неделе с 30 марта по 3 апреля
Президент России Владимир Путин подписал указ, устанавливающий с 30 марта по 3 апреля нерабочие дни с сохранением за работниками заработной платы.
Общество
Курганская полиция опровергла информацию о рейдах по ТРЦ
УМВД РФ по Курганской области опровергло информацию о том, что с 25 марта по 12 апреля проходят ежедневные патрули по торговым центрам, выявление детей и подростков во время проведения профилактических мероприятий.
Политика
Путин: Россия может победить эпидемию даже быстрее, чем за три месяца
Коронавирус в России можно побороть даже раньше, через три месяца, заявил президент РФ Владимир Путин.
Происшествия
Во Владимирской области ликвидировали открытое горение домов в деревне
Пожарные ликвидировали открытое горение восьми домов, которые ранее загорелись в деревне Анохино во Владимирской области.
Шоу-бизнес
Скончалась известная актриса Инна Макарова
Скончалась известная актриса Инна Макарова.
Здоровье
Сергей Морозов: «Мы обязательно выполним поручения президента»
Владимир Владимирович обозначил новые меры поддержки наших граждан. Мы обязательно выполним поручения Президента.
Общество
В ВОЗ оценили меры России против коронавируса
«Меры, которые Россия применяет от первого дня, когда у Всемирной организации здравоохранения появилась нотификация из Китая, что есть вирус новый, который вызывает тяжелую пневмонию, замечательные, потому что это не одна мера, а целый комплекс», — цитирует ее ТАСС.
Здоровье
На Украине зафиксирована пятая смерть от коронавируса
На Украине зафиксирована пятая смерть от последствий заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом сообщили в украинском Минздраве.
Музыка
Вышла последняя песня Юлии Началовой
О релизе песни рассказала директор артистки Анна Исаева.
Происшествия
Задержан еще один участник нападения на псковских десантников в Чечне
Федеральная служба безопасности (ФСБ) совместно со Следственным комитетом РФ (СКР) задержала во Владимирской области уроженца Чечни, участвовавшего в нападении на псковских десантников под селом Улус-Керт в марте 2000 года.
Экономика
Аналитики предсказали рост спроса россиян на зарубежную недвижимость
Увеличение налоговой нагрузки для состоятельных россиян, предложенное накануне президентом Владимиром Путиным, приведет к тому, что инвесторы станут активнее покупать зарубежную недвижимость.
Общество
Вирусолог назвал примерные сроки окончания пандемии коронавируса
Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в Китае оценили сроки окончания пандемии коронавируса.
Политика
На Украине призвали попросить помощи у России из-за коронавируса
По мнению депутата Верховной Рады Вадима Рабиновича, Украине нужно попросить помощи у России в борьбе с коронавирусом, передает РИА Новости.
Политика
Итальянские СМИ раскритиковали помощь российских военных в борьбе с COVID
Итальянская газета La Stampa назвала "бесполезной" большую часть российских поставок для помощи в борьбе с коронавирусом.
Экономика
В России ожидают роста цен на смартфоны
Москва, 26 марта 2020, 02:48 — REGNUM Цены на смартфоны во втором квартале 2020 года в российской рознице могут вырасти на 10−20% из-за изменения курса доллара, пишут «Известия» со ссылкой на участников рынка.
Экономика
Правительство решило дать бизнесу кредиты под 0% для выплаты зарплат
Первый зампред правительства России Андрей Белоусов на встрече президента Владимира Путина с предпринимателями заявил, что со следующей недели власти совместно со Сбербанком и ВТБ планируют запустить пилотный проект по кредитованию бизнеса.
Общество
Певца Льва Лещенко перевели в реанимацию в Коммунарке
Медики приняли решение перевести российского певца Льва Лещенко в реанимацию для перестраховки.
Религия
В РПЦ прокомментировали призыв Собянина не ходить в церковь
В РПЦ с пониманием относятся к рекомендации гражданских властей Москвы и Московской области гражданам "воздержаться от посещения религиозных объектов", но храмы закрывать не будут.
Игры
Физические копии ремейка Resident Evil 3 могут задержаться из-за пандемии
Capcom объявила, что физические копии ремейка Resident Evil 3, в том числе и коллекционное издание, могут задержаться в некоторых европейских регионах из-за пандемии коронавируса.
Политика
Джек Ма передал России более миллиона медицинских масок
Основатель компании Alibaba Джек Ма передал России более миллиона медицинских масок и 200 тысяч тест-систем на коронавирус.
Общество
Тест Меркель на коронавирус оказался отрицательным
Канцлер Германии Ангела Меркель сдала анализы на коронавирус COVID-19, первый результат отрицательный, сообщил официальный представитель немецкого правительства Штеффен Зайберт.
Армия и оружие
Эрдоган утратит контроль над сирийским Идлибом в ближайшее время
В ходе встречи Владимира Путина и Реджепа Эрдогана в Москве 5 марта 2020 года были достигнуты серьёзные договорённости по сирийскому Идлибу.
Общество
В России выявлены 182 новых случая заболевания коронавирусом
Общее число официально зарегистрированных случаев новой коронавирусной инфекции в России увеличилось на сутки на 182 и составляет 840, сообщает оперативный штаб по предупреждению распространения вируса в стране.
Игры
Half-Life: Alyx смогли запустить без VR
На стриме в Twitch основатель Valve News Network, Тайлер Маквикер, обнаружил, что вы можете свободно передвигаться в Half-Life: Alyx, используя мышь и клавиатуру вместо VR-технологии.
Общество
В Саратовской области закрывают кафе, магазины и салоны красоты
В Саратовской области с 28 марта по 5 апреля приостановят работу ресторанов и всех предприятий общественного питания, кроме тех, кто будет заниматься доставкой продукции и заказов; объектов розничной торговли, кроме аптек и магазинов с товарами первой необходимости; косметологических салонов, саун и бань.
Происшествия
Найден первый зараженный коронавирусом
Общество
514 человек умерли в Испании за сутки из-за коронавируса
С начала распространения инфекции в Испании заболели как минимум 39 тысяч 673 человека, умерли 2 тысячи 696, 3 тысячи 794 пациента выздоровели.