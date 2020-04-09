Коронавирус

Lenta.ruLenta.ruВ Москве из-за коронавируса закрыли кладбища

В Москве из-за коронавируса закрыли для посещения кладбища. Соответствующий указ подписал мэр столицы Сергей Собянин, говорится на его официальном сайте.
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Согласно документу, опубликованном на сайте
 городской мэрии, до окончания режима повышенной готовности кладбища открыты только для оформления услуг по погребению и участия в похоронах.
Известия11:38

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Столичные некрополи временно закрыты для посещений

Вечерняя Москва13:32

Московские кладбища закрыли для посещения

РИА Новости12:04

Столичные кладбища закроют для посещений из-за коронавируса

Агентство Москва10:04

Посещение кладбищ в Москве временно приостановлено

Официальный портал Мэра и Правительства Москвы10:06

Столичные кладбища закроют для посещений из-за коронавируса

Москва 2410:06

Мэрия Москвы закрыла кладбища из-за коронавируса

Ведомости10:07

Собянин ограничил доступ на клабдища до окончания самоизоляции

Интерфакс10:22
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Часы на крыше небоскреба в Японии подтвердили гипотезу Эйнштейна

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Собянин предрек серьезные испытания из-за коронавируса

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В связи со сложившейся ситуацией Минфин России сообщил о решении отложить обсуждение снижения порогов беспошлинного ввоза товаров в рамках интернет-торговли.
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Москва, 8 апреля 2020, 08:40 — REGNUM Госфильмофонд РФ запустил спецпроект «Медиатор», в рамках которого будет публиковать игровые и документальные фильмы разных стран мира.
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Как рассказала заместитель мэра Хабаровска по социальным вопросам Елена Лагошина, в соответствии с решением министерства просвещения Российской Федерации, а также регионального Минобра, ученики 1-3 классов уйдут на каникулы уже с 13 апреля.
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Газета.Ru вчера в 16:28
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Опубликовали первые изображения нового Haval H5

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Медики получат дополнительные выплаты, массового ограничения работы предприятий не будет, а для бизнеса и граждан, прежде всего семей с детьми и временно потерявших работу, будут новые меры поддержки, объявил глава государства.
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РБК 12:14
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