с чего всё началось

В Москве из-за коронавируса закрыли для посещения кладбища. Соответствующий указ подписал мэр столицы Сергей Собянин, говорится на его официальном сайте.

Политика МИД Чехии отказался передать России снесенный памятник маршалу Коневу МИД Чехии ответил отказом на просьбу министра обороны России Сергея Шойгу передать памятник маршалу СССР Ивану Коневу, который демонтировали в Праге.

Энергетика В РФПИ рассказали о возможном объеме сокращений странами добычи нефти Сокращение добычи нефти ОПЕК и другими странами, не входящими в альянс, может быть больше десяти миллионов баррелей в сутки, интерес к соглашению проявляют Канада и Бразилия, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.

Наука Водная суспензия графена упростила нанесение электродов суперконденсатора Ученые пытаются бороться с уменьшением площади поверхности во время производства суперконденсатора, но нанесение электрода очень зависит от того, как пересобираются отдельные листы графена из прекурсора в итоговую пористую структуру.

Энергетика Бюджет впервые заработал на перечислениях нефтяных компаний Российские нефтяные компании в марте 2020 года выплатили в бюджет 10,5 миллиардов рублей по демпферному механизму, который помогает сдерживать на внутреннем рынке цены на топливо.

Наука Часы на крыше небоскреба в Японии подтвердили гипотезу Эйнштейна Ученые синхронизировали время в двух идентичных атомных часах и расположили хронометры на первом и последнем этажах небоскреба Tokyo Sky Tree, который является самым высоким зданием в Японии.

Экономика Власти отложили снижение порога беспошлинной торговли из-за COVID-19 В связи со сложившейся ситуацией Минфин России сообщил о решении отложить обсуждение снижения порогов беспошлинного ввоза товаров в рамках интернет-торговли.

Кино Госфильмофонд запустил онлайн-проект с уникальными архивными фильмами Москва, 8 апреля 2020, 08:40 — REGNUM Госфильмофонд РФ запустил спецпроект «Медиатор», в рамках которого будет публиковать игровые и документальные фильмы разных стран мира.

Общество Путин снял с должности замглавы МВД Романова Владимир Путин освободил генерал-полковника Александра Романова от должности заместителя министра внутренних дел — начальника следственного департамента МВД.

Общество Хабаровские школьники отправятся на досрочные каникулы Как рассказала заместитель мэра Хабаровска по социальным вопросам Елена Лагошина, в соответствии с решением министерства просвещения Российской Федерации, а также регионального Минобра, ученики 1-3 классов уйдут на каникулы уже с 13 апреля.

Происшествия Житель Чебоксар погиб при попытке заступиться за девушку Житель Чебоксар погиб от ножевых ранений при попытке защитить незнакомую девушку от пьяного мужчины с двумя ножами, сообщает следственное управление СК РФ по Чувашии.

Политика Американская разведка предсказала пандемию коронавируса прошлой осенью В ноябре прошлого года представители американской разведки предупреждали, что в китайском городе Ухань распространяется инфекция, и ее распространение поменяет образ жизни и работы многих людей, а также создаст угрозу для населения, пишет ABC со ссылкой на два источника.

Авто Опубликовали первые изображения нового Haval H5 Технической информации пока нет, но внедорожник должен сохранить рамную конструкцию шасси, поскольку модели H5 в компании Haval отводят роль самой простой и неприхотливой.

Космос Ученый: использование лунных ресурсов облегчит освоение Луны Зависимость в поставке с Земли на Луну различных материалов для лунной базы может быть снята использованием ресурсов естественного спутника Земли, считает руководитель отдела ядерной планетологии Института космических исследований РАН Игорь Митрофанов, 8 апреля сообщает РИА Новости.

Общество Бориса Джонсона перевели из реанимации в палату Премьер-министра Британии Бориса Джонсона, который находился в реанимации из-за коронавируса, перевели в больницу Святого Томаса в Лондоне, сообщает Sky News.

Общество Путин объявил о новых мерах поддержки граждан и бизнеса Медики получат дополнительные выплаты, массового ограничения работы предприятий не будет, а для бизнеса и граждан, прежде всего семей с детьми и временно потерявших работу, будут новые меры поддержки, объявил глава государства.