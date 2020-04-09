Коронавирус
Lenta.ruВ Москве из-за коронавируса закрыли кладбища
В Москве из-за коронавируса закрыли для посещения кладбища. Соответствующий указ подписал мэр столицы Сергей Собянин, говорится на его официальном сайте.
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с чего всё началось
Согласно документу, опубликованном на сайте городской мэрии, до окончания режима повышенной готовности кладбища открыты только для оформления услуг по погребению и участия в похоронах.Известия11:38
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Посещение кладбищ в Москве временно приостановлено
Официальный портал Мэра и Правительства Москвы10:06
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Политика
МИД Чехии отказался передать России снесенный памятник маршалу Коневу
МИД Чехии ответил отказом на просьбу министра обороны России Сергея Шойгу передать памятник маршалу СССР Ивану Коневу, который демонтировали в Праге.
Энергетика
В РФПИ рассказали о возможном объеме сокращений странами добычи нефти
Сокращение добычи нефти ОПЕК и другими странами, не входящими в альянс, может быть больше десяти миллионов баррелей в сутки, интерес к соглашению проявляют Канада и Бразилия, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.
Наука
Водная суспензия графена упростила нанесение электродов суперконденсатора
Ученые пытаются бороться с уменьшением площади поверхности во время производства суперконденсатора, но нанесение электрода очень зависит от того, как пересобираются отдельные листы графена из прекурсора в итоговую пористую структуру.
Энергетика
Бюджет впервые заработал на перечислениях нефтяных компаний
Российские нефтяные компании в марте 2020 года выплатили в бюджет 10,5 миллиардов рублей по демпферному механизму, который помогает сдерживать на внутреннем рынке цены на топливо.
Общество
Сахалинские полицейские вместо работы делают уроки за детей-школьников
Приглашенные родители активно ругали новую систему обучения: делать это дистанционно получается не у всех.
Спорт
Губерниев ответил на критику Вяльбе: «Это клиника. Бедная женщина»
Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев ответил на критику в свой адрес со стороны президента Федерации лыжных гонок России Елены Вяльбе.
Наука
Часы на крыше небоскреба в Японии подтвердили гипотезу Эйнштейна
Ученые синхронизировали время в двух идентичных атомных часах и расположили хронометры на первом и последнем этажах небоскреба Tokyo Sky Tree, который является самым высоким зданием в Японии.
Общество
Собянин предрек серьезные испытания из-за коронавируса
В Москве выявили 6698 больных COVID-19, из них 313 человек выздоровели, 38 умерли.
Экономика
Власти отложили снижение порога беспошлинной торговли из-за COVID-19
В связи со сложившейся ситуацией Минфин России сообщил о решении отложить обсуждение снижения порогов беспошлинного ввоза товаров в рамках интернет-торговли.
Шоу-бизнес
Александр Гудков довел Ксению Собчак до слез во время интервью
Новым героем «Осторожно, Собчак!» стал Александр Гудков.
Наука
Эксперты разгадали проблемы уникального птерозавра
Кино
Госфильмофонд запустил онлайн-проект с уникальными архивными фильмами
Москва, 8 апреля 2020, 08:40 — REGNUM Госфильмофонд РФ запустил спецпроект «Медиатор», в рамках которого будет публиковать игровые и документальные фильмы разных стран мира.
Общество
Путин снял с должности замглавы МВД Романова
Владимир Путин освободил генерал-полковника Александра Романова от должности заместителя министра внутренних дел — начальника следственного департамента МВД.
Общество
Хабаровские школьники отправятся на досрочные каникулы
Как рассказала заместитель мэра Хабаровска по социальным вопросам Елена Лагошина, в соответствии с решением министерства просвещения Российской Федерации, а также регионального Минобра, ученики 1-3 классов уйдут на каникулы уже с 13 апреля.
Общество
Школьникам разрешат не сдавать предметы по выбору на ОГЭ в 2020 году
Врио главы Рособрнадзора Анзор Музаев заявил, что предметов по выбору на Основном государственном экзамене в этом году не будет.
Происшествия
Житель Чебоксар погиб при попытке заступиться за девушку
Житель Чебоксар погиб от ножевых ранений при попытке защитить незнакомую девушку от пьяного мужчины с двумя ножами, сообщает следственное управление СК РФ по Чувашии.
Шоу-бизнес
Состоянию Надежды Бабкиной больше ничего не угрожает
Народная артистка поправляется в стационаре. Ее состояние стабильное, а динамика положительная, сообщает пресс-атташе Надежды Бабкиной.
Политика
Американская разведка предсказала пандемию коронавируса прошлой осенью
В ноябре прошлого года представители американской разведки предупреждали, что в китайском городе Ухань распространяется инфекция, и ее распространение поменяет образ жизни и работы многих людей, а также создаст угрозу для населения, пишет ABC со ссылкой на два источника.
Футбол
«Локомотив» и «Краснодар» сделали предложение по форварду «Янг Бойз»
Московский "Локомотив" и "Краснодар" сделали трансферное предложение по камерунскому форварду швейцарского "Янг Бойз" Жан-Пьера Нсаме.
Авто
Опубликовали первые изображения нового Haval H5
Технической информации пока нет, но внедорожник должен сохранить рамную конструкцию шасси, поскольку модели H5 в компании Haval отводят роль самой простой и неприхотливой.
Общество
С 16 апреля в Epic Games Store будут раздавать Just Cause 4
Космос
Ученый: использование лунных ресурсов облегчит освоение Луны
Зависимость в поставке с Земли на Луну различных материалов для лунной базы может быть снята использованием ресурсов естественного спутника Земли, считает руководитель отдела ядерной планетологии Института космических исследований РАН Игорь Митрофанов, 8 апреля сообщает РИА Новости.
Общество
В Забайкалье коронавирус заподозрили ещё у четырёх пациентов
По данным пресс-службы забайкальского губернатора, ещё четыре пациента направлены в медучереждения региона с подозрением на наличие COVID-19.
Здоровье
Вирусолог РАН перечислил вызываемые коронавирусом последствия
По словам Ершова, коронавирус сильно ослабляет защиту человеческого организма.
Кино
Парки закрыты, кино не снимают. Как коронавирус повлиял на Walt Disney
Компания закрыла на неопределенный срок парки развлечений в США, Франции, Гонконге, Шанхае и Токио. Но пострадали не только диснейленды.
Шоу-бизнес
Лолита призналась, что сделала пластическую операцию
Лолита призналась, что "подрезала глаза". Пластическая операция, по словам певицы, ей понадобилась из-за растяжения век.
Происшествия
Из карантина на Сахалине исчезли несколько человек
Несколько человек, находящихся в карантине из-за возможного заражения COVID-19, покинули места своей изоляции, и сейчас их расположение неизвестно.
Общество
Бориса Джонсона перевели из реанимации в палату
Премьер-министра Британии Бориса Джонсона, который находился в реанимации из-за коронавируса, перевели в больницу Святого Томаса в Лондоне, сообщает Sky News.
Общество
Путин объявил о новых мерах поддержки граждан и бизнеса
Медики получат дополнительные выплаты, массового ограничения работы предприятий не будет, а для бизнеса и граждан, прежде всего семей с детьми и временно потерявших работу, будут новые меры поддержки, объявил глава государства.
Экономика
ЦБ рекомендовал банкам перенести решения о выплате дивидендов
Центральный банк рекомендовал финансовым организациям назначить годовые общие собрания акционеров (ГОСА), на которых будут приниматься решения о выплате дивидендов за 2019 год на конец августа — сентябрь 2020 года, говорится в информационном письме первого зампреда Сергея Швецова.