Все рестораны, парки и ряд магазинов будут закрыты на период с 28 марта по 5 апреля в качестве превентивной меры против коронавируса. Соответствующий указ подписал мэр столицы Сергей Собянин, говорится на его личном сайте 26 марта.

В Москве закроют все кафе и парки из-за коронавируса

Экономика Сбербанк введет комиссию за переводы сверх 50 тысяч рублей Сбербанк планирует обновить систему финансовых транзакций внутри банка — все переводы между физическими лицами в размере свыше 50 тысяч рублей в месяц будут облагаться комиссией, передает ТАСС.

Экономика Россиянам придется платить налог с процентов по вкладам и облигациям Увеличение ставок НДФЛ для вкладов, инвестиций в долговые ценные бумаги и некоторые другие новации, озвученное в обращении президента, потребует изменений в Налоговый кодекс и другие документы, связанные с платежами физлиц и юрлиц, заявил «Ведомостям» председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

Общество КНДР запросила международную помощь из-за коронавируса Пхеньян обращался за помощью к другим странам с просьбой расширить в стране проведение тестов на наличие коронавируса.

Общество Сенатор Нарусова сдала тест на коронавирус Сенатор Людмила Нарусова сдала тест на коронавирус, он отрицательный, сообщил РИА Новости председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас.

Здоровье Главврач предложил Путину готовиться к двум сценариям по вирусу Проценко объяснил, что есть два сценария распространения эпидемии в стране — «азиатский», когда вспышка болезни быстро затихает, и «итальянский», когда остановить ее не удается.

Общество СК создал группу для выявления в интернете фейков о коронавирусе Следственный комитет создал рабочую группу для выявления в интернете фейков о ситуации с коронавирусом в России, сообщила журналистам в четверг официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

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Политика В России введут штрафы за нарушение карантина из-за коронавируса Правительство РФ вводит санкции в виде штрафов для тех физических и юридических лиц, кто, проявляя "редкое легкомыслие", откажется соблюдать правила карантина и другие правила, установленные в связи с распространением коронавируса, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.

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Общество Собянин призвал россиян отказаться от поездок в Москву Мэр Москвы Сергей Собянин призвал жителей других регионов России временно отказаться от поездок в Москву. Об этом он написал в личном блоге.

Авто Nissan привезет в РФ бюджетный кроссовер Datsun Magnite Новый компактный кроссовер Nissan Magnite, который, очевидно, будет меньше в размерах и дешевле по цене, чем хорошо известный нам Juke, появится в России под брендом Datsun.

Космос NASA представило невероятные снимки поверхности Марса Регион, в котором орбитальный аппарат NASA сделал опубликованные агентством фотографии, представляет собой одну из частей Валлес Маринерис – огромной системы каньонов, расположенной вдоль экватора Марса.