Коронавирус
ИзвестияВ Москве закроют все кафе и парки из-за коронавируса
Все рестораны, парки и ряд магазинов будут закрыты на период с 28 марта по 5 апреля в качестве превентивной меры против коронавируса. Соответствующий указ подписал мэр столицы Сергей Собянин, говорится на его личном сайте 26 марта.
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Экономика
Сбербанк введет комиссию за переводы сверх 50 тысяч рублей
Сбербанк планирует обновить систему финансовых транзакций внутри банка — все переводы между физическими лицами в размере свыше 50 тысяч рублей в месяц будут облагаться комиссией, передает ТАСС.
Здоровье
«Медси» открыла клинику для больных коронавирусом и пневмонией
Сеть частных клиник «Медси» открывает на Пятницком шоссе в Москве инфекционную больницу для лечения пациентов с COVID-19 и пневмонией.
Общество
Путин подписал указ об объявлении в России нерабочей недели
Российский лидер Владимир Путин подписал указ об объявлении в России нерабочих дней с 30 марта по 3 апреля.
Баскетбол
Кокошник, полёты и военный стиль — эффектные красотки группы поддержки УНИКСа. Лучшие фото
Предлагаем вашему вниманию самые яркие кадры выступлений группы поддержки казанского УНИКСа.
Экономика
Россиянам придется платить налог с процентов по вкладам и облигациям
Увеличение ставок НДФЛ для вкладов, инвестиций в долговые ценные бумаги и некоторые другие новации, озвученное в обращении президента, потребует изменений в Налоговый кодекс и другие документы, связанные с платежами физлиц и юрлиц, заявил «Ведомостям» председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.
Общество
КНДР запросила международную помощь из-за коронавируса
Пхеньян обращался за помощью к другим странам с просьбой расширить в стране проведение тестов на наличие коронавируса.
Общество
Сенатор Нарусова сдала тест на коронавирус
Сенатор Людмила Нарусова сдала тест на коронавирус, он отрицательный, сообщил РИА Новости председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас.
Здоровье
Главврач предложил Путину готовиться к двум сценариям по вирусу
Проценко объяснил, что есть два сценария распространения эпидемии в стране — «азиатский», когда вспышка болезни быстро затихает, и «итальянский», когда остановить ее не удается.
Общество
СК создал группу для выявления в интернете фейков о коронавирусе
Следственный комитет создал рабочую группу для выявления в интернете фейков о ситуации с коронавирусом в России, сообщила журналистам в четверг официальный представитель ведомства Светлана Петренко.
Общество
ЦБ рекомендовал изменить работу банкоматов из-за коронавируса
Центробанк рекомендовал банкам ограничить выдачу наличных в банкоматах с функцией приема из-за риска распространения коронавируса.
Общество
В России могут ужесточить наказание за нарушение карантина
В Госдуму был внесен законопроект, вносящий поправки в Уголовный кодекс: эти поправки устанавливают наказание за нарушение условий карантина.
Происшествия
Вахтовиков «Газпрома» изолировали после контакта с больным COVID-19
В Ямало-Ненецком автономной округе 20 работников АО «Газпром центрэнергогаз», находящихся на Бованенковском нефтегазоконденсатном месторождении, изолировали из-за их контакта с зараженным коронавирусом, сообщает пресс-служба компании.
Политика
В МИД РФ рассказали об отношении к российским военным в Италии
Москва, 26 марта 2020, 10:08 — REGNUM Российских военных специалистов, которые прибыли в Италию для оказания помощи в борьбе с пандемией коронавируса, жители страны приветствуют тепло и радостно.
Происшествия
В Петербурге за день не выявлено новых пациентов с коронавирусом
Минувшие сутки в Северной столице прошли без появления новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщает городской Оперштаб.
Авто
BMW 7-Series, простоявший 23 года в капсуле, выставили на аукцион
В Германии на аукцион выставили седан BMW 740i, который 23 года простоял в специальной капсуле с циркуляцией воздуха.
Общество
В России выявлены 182 новых случая заболевания коронавирусом
Общее число официально зарегистрированных случаев новой коронавирусной инфекции в России увеличилось на сутки на 182 и составляет 840, сообщает оперативный штаб по предупреждению распространения вируса в стране.
Космос
Венесуэла может потерять свой единственный спутник связи
Венесуэла может потерять свой единственный спутник связи VeneSat-1, передает Газета.ru.
Политика
В России введут штрафы за нарушение карантина из-за коронавируса
Правительство РФ вводит санкции в виде штрафов для тех физических и юридических лиц, кто, проявляя "редкое легкомыслие", откажется соблюдать правила карантина и другие правила, установленные в связи с распространением коронавируса, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.
Политика
Российскую помощь Италии для борьбы с коронавирусом назвали бесполезной
Большая часть российских поставок в Италию, которые должны послужить для помощи в борьбе с коронавирусом, назвали бесполезными.
Здоровье
Врач рассказал о пользе чеснока при вирусе
Врач-гомеопат Михаил Лущик рассказал о пользе чеснока и поведал тонкости его поедания. Об этом он рассказал радио Sputnik.
Общество
Собянин призвал россиян отказаться от поездок в Москву
Мэр Москвы Сергей Собянин призвал жителей других регионов России временно отказаться от поездок в Москву. Об этом он написал в личном блоге.
Авто
Nissan привезет в РФ бюджетный кроссовер Datsun Magnite
Новый компактный кроссовер Nissan Magnite, который, очевидно, будет меньше в размерах и дешевле по цене, чем хорошо известный нам Juke, появится в России под брендом Datsun.
Транспорт
РЖД отменяют курсирование некоторых поездов внутри России
Некоторые поезда будут временно отменены из-за отсутствия спроса, сообщили журналистам в РЖД.
Происшествия
В Кузбассе ещё у одного пациента подтвердился коронавирус
Ещё 15 пациентов с подозрением на коронавирусную инфекцию находятся под наблюдением медиков.
Космос
NASA представило невероятные снимки поверхности Марса
Регион, в котором орбитальный аппарат NASA сделал опубликованные агентством фотографии, представляет собой одну из частей Валлес Маринерис – огромной системы каньонов, расположенной вдоль экватора Марса.
Финансы
Торги на Московской бирже открылись падением рубля
Торги на Московской бирже 26 марта начались с падения рубля.
Общество
Первая смерть от нового вируса зафиксирована в Китае
В Китае в провинции Юньнань умер первый человек от нового смертельного вируса — хантавируса.
Здоровье
В Челябинской области ввели новые ограничения из-за коронавируса
Губернатор Челябинской области Алексей Текслер подписал пакет дополнительных ограничительных мероприятий в рамках введения режима повышенной готовности в связи с профилактикой распространения коронавирусной инфекции.