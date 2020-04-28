с чего всё началось

В Москве из-за режима самоизоляции вступил в силу новый закон о тишине. Данные меры обусловлены тем, что в последнее время большинство квартир превратились в учебные классы или кабинеты. Там требуется поддерживать рабочую атмосферу, говорится на сайте мэра столицы Сергея Собянина.

В Москве из-за самоизоляции ввели новый закон о тишине

Политика Владимир Путин объявил нерабочие дни до 11 мая Владимир Путин объявил 6,7,8 мая нерабочими с сохранением заработной платы.

Кино К премии «Оскар» допустят выходившие онлайн фильмы Организаторы престижной кинопремии "Оскар" из-за эпидемии коронавируса приняли решение изменить правила отбора и впервые допустить к конкурсу в 2021 году фильмы, которые показывались лишь онлайн, а не в кинотеатрах. 1

Общество В Калининграде продлили режим изоляции до 11 мая Калининград, 28 апреля 2020, 19:57 — REGNUM По итогам совещания у президента, которое состоялось сегодня, 28 апреля, власти Калининградской области приняли решение о продлении режима самоизоляции до 11 мая включительно. 29

Армия и оружие На юге России 1200 военных задействовали в дезинфекции объектов Порядка 1200 военнослужащих подразделений войск радиационной, химической и биологической защиты Южного военного округа принимают участие в мероприятиях по дезинфекции объектов на юге России.

Общество Главный пульмонолог Минздрава назвал важнейший симптом коронавируса Кашель и высокая температура не являются такими важными симптомами COVID, как нехватка воздуха, сообщил главный пульмонолог Министерства здравоохранения РФ Сергей Авдеев. 402

Политика Путин подвёл итоги борьбы с пандемией Совещание Путина с главами субъектов РФ пройдёт полностью в открытом режиме через видео-конференц-связь. 386

Экономика Какие перемены ждут россиян в мае С 1 мая в России вступают в силу ряд изменений в экономической сфере. 191

Технологии Пользователи сообщили о сбое в работе Twitter По его данным, у 73% пользователей возникли сбои при работе сайта. Также 14% заявили о проблемах с мобильным приложением Twitter для iOS.

Экономика ЦБ прогнозирует рост просроченной задолженности и проблемных кредитов В этом году прогнозируется рост до 10%, в том числе из-за объявленного субсидирования ставки по ипотечным кредитам на уровне 6,5%, сообщила глава ЦБ. 5

Общество В Петербурге утвердили выплаты пенсионерам за соблюдение самоизоляции Губернатор Петербурга Александр Беглов подписал постановление о выделении средств на выплаты горожанам старше 65 лет, которые соблюдают режим самоизоляции. 2

Политика Госдума может запретить приравнивание СССР к нацистской Германии Москва, 28 апреля 2020, 17:56 — REGNUM В Госдуме разработан законопроект, запрещающий приравнивание действий советского руководства и солдат в годы Второй мировой войны к действиям руководства и военнослужащих нацистской Германии. 3

Общество США показали аномальное скопление нефтетанкеров у берегов Калифорнии У побережья южной части штата Калифорния скопилось множество нефтяных танкеров, наблюдение за которыми ведет береговая охрана США. 235

Авто Продажи легковых автомобилей в России могут упасть на 30% Продажи легковых автомобилей в России в 2020 году на фоне ситуации с коронавирусом COVID-19 и снижения цен на нефть могут упасть на 30% -- до 1,14 млн машин, сообщает ТАСС со ссылкой на исследование консалтинговой компании PwC. 4

Футбол Во Франции досрочно завершен чемпионат страны по футболу Чемпионат Франции по футболу будет досрочно завершен в связи с пандемией COVID-19, заявил премьер страны Эдуар Филипп. 4

Общество В России могут ввести обязательную регистрацию смартфонов Власти могут ввести обязательную регистрацию мобильных устройств по заводскому номеру, или IMEI, с 1 июля 2021 года. 3,6K

Энергетика В Польше пригрозили арестом активов «Северного потока-2» Ковальчик в качестве примера привел спор между «Газпромом» и «Нафтогазом Украины», в ходе которого, по словам замминистра, российская сторона также отказывалась выполнять условия Стокгольмского арбитража, что привело к арестам активов Nord Stream 2 AG в Швейцарии, а также компании Blue Stream Pipeline Company B.V. 1,4K