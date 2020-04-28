Общество
Lenta.ruВ Москве из-за самоизоляции ввели новый закон о тишине
В Москве из-за режима самоизоляции вступил в силу новый закон о тишине. Данные меры обусловлены тем, что в последнее время большинство квартир превратились в учебные классы или кабинеты. Там требуется поддерживать рабочую атмосферу, говорится на сайте мэра столицы Сергея Собянина.
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Политика
Путин пообещал парад авиации и салют в день Победы
Суть событий 12:55
Политика
Владимир Путин объявил нерабочие дни до 11 мая
Владимир Путин объявил 6,7,8 мая нерабочими с сохранением заработной платы.
Городские новости (г. Ярославль) 10:53
Общество
Глава «Металлоинвеста» Андрей Варичев умер от пневмонии
Глава горно-металлургического холдинга "Металлоинвест" Андрей Варичев умер от тяжелого заболевания в Москве.
iReactor вчера в 12:21
Кино
К премии «Оскар» допустят выходившие онлайн фильмы
Организаторы престижной кинопремии "Оскар" из-за эпидемии коронавируса приняли решение изменить правила отбора и впервые допустить к конкурсу в 2021 году фильмы, которые показывались лишь онлайн, а не в кинотеатрах.
РИА Новости 17:25
Общество
В Калининграде продлили режим изоляции до 11 мая
Калининград, 28 апреля 2020, 19:57 — REGNUM По итогам совещания у президента, которое состоялось сегодня, 28 апреля, власти Калининградской области приняли решение о продлении режима самоизоляции до 11 мая включительно.
REGNUM 12:57
Армия и оружие
На юге России 1200 военных задействовали в дезинфекции объектов
Порядка 1200 военнослужащих подразделений войск радиационной, химической и биологической защиты Южного военного округа принимают участие в мероприятиях по дезинфекции объектов на юге России.
RT на русском 18:31
Общество
В Москве умерли 67 пациентов с коронавирусом
Коммерсантъ 16:32
Общество
Главный пульмонолог Минздрава назвал важнейший симптом коронавируса
Кашель и высокая температура не являются такими важными симптомами COVID, как нехватка воздуха, сообщил главный пульмонолог Министерства здравоохранения РФ Сергей Авдеев.
Газета.Ru 16:32
Шоу-бизнес
Ургант высказался о скандале из-за слов Тодоренко о домашнем насилии
Шоумен Иван Ургант в эфире Первого канала заступился за телеведущую Регину Тодоренко, подвергшуюся критике после слов о домашнем насилии.
РИА Новости 07:59
Политика
Путин подвёл итоги борьбы с пандемией
Совещание Путина с главами субъектов РФ пройдёт полностью в открытом режиме через видео-конференц-связь.
Право.ру 11:43
Экономика
Какие перемены ждут россиян в мае
С 1 мая в России вступают в силу ряд изменений в экономической сфере.
Вести.Ru 04:25
Технологии
Пользователи сообщили о сбое в работе Twitter
По его данным, у 73% пользователей возникли сбои при работе сайта. Также 14% заявили о проблемах с мобильным приложением Twitter для iOS.
RT на русском 17:31
Экономика
ЦБ прогнозирует рост просроченной задолженности и проблемных кредитов
В этом году прогнозируется рост до 10%, в том числе из-за объявленного субсидирования ставки по ипотечным кредитам на уровне 6,5%, сообщила глава ЦБ.
Право.ру 07:47
Общество
Режим самоизоляции в Подмосковье продлен до 11 мая
Губернатор Московской области Андрей Воробьев подписал постановление, продляющее срок всех установленных ограничений до 11 мая включительно.
Подмосковье Сегодня 14:06
Общество
Вахтовики на месторождении в Якутии устроили митинг из-за коронавируса
Ранее, как сообщает издание, тест на коронавирус был сделан всем 10 500 рабочим Чаяндинского месторождения.
Газета.Ru 09:58
Кино
«Проект „Анна Николаевна“» продлили на второй сезон. Действие продолжения развернется в Москве
Известно лишь, что действие перенесется в Москву, и не все герои первого сезона вернутся в продолжении.
КиноПоиск 04:04
Общество
В Петербурге утвердили выплаты пенсионерам за соблюдение самоизоляции
Губернатор Петербурга Александр Беглов подписал постановление о выделении средств на выплаты горожанам старше 65 лет, которые соблюдают режим самоизоляции.
DP.RU 12:00
Политика
Госдума может запретить приравнивание СССР к нацистской Германии
Москва, 28 апреля 2020, 17:56 — REGNUM В Госдуме разработан законопроект, запрещающий приравнивание действий советского руководства и солдат в годы Второй мировой войны к действиям руководства и военнослужащих нацистской Германии.
REGNUM 10:56
Общество
В Иркутской области чиновников поймали на поджоге леса
По лицу получил первый заммэра Усть-Кутского района Михаил Барс, сообщают очевидцы. Чиновников взяли с поличным, в канистрами бензина.
Блокнот.ру 15:43
Общество
США показали аномальное скопление нефтетанкеров у берегов Калифорнии
У побережья южной части штата Калифорния скопилось множество нефтяных танкеров, наблюдение за которыми ведет береговая охрана США.
Ruposters.ru вчера в 04:42
Авто
Продажи легковых автомобилей в России могут упасть на 30%
Продажи легковых автомобилей в России в 2020 году на фоне ситуации с коронавирусом COVID-19 и снижения цен на нефть могут упасть на 30% -- до 1,14 млн машин, сообщает ТАСС со ссылкой на исследование консалтинговой компании PwC.
Коммерсантъ 17:36
Культура
Гамора из «Стражей Галактики» могла выглядеть совсем иначе: первый арт
Художник из Marvel Studios Энди Парк поделился с подписчиками в своем Instagram-аккаунте первым концепт-артом Гаморы для "Стражей Галактики".
Российская газета вчера в 07:39
Происшествия
В Подмосковье полицейские установили организатора вечеринки
RT на русском 26 апреля в 09:36
Спорт
Названы бесплатные игры для подписчиков Xbox Live Gold в мае
Городской портал Новый Нижний 13:00
Футбол
Во Франции досрочно завершен чемпионат страны по футболу
Чемпионат Франции по футболу будет досрочно завершен в связи с пандемией COVID-19, заявил премьер страны Эдуар Филипп.
BFM.ru 14:36
Общество
В России могут ввести обязательную регистрацию смартфонов
Власти могут ввести обязательную регистрацию мобильных устройств по заводскому номеру, или IMEI, с 1 июля 2021 года.
Коммерсантъ 01:30
Кино
На Первом выйдет продолжение сериала «Диверсант»
Piter.tv 06:09
Энергетика
В Польше пригрозили арестом активов «Северного потока-2»
Ковальчик в качестве примера привел спор между «Газпромом» и «Нафтогазом Украины», в ходе которого, по словам замминистра, российская сторона также отказывалась выполнять условия Стокгольмского арбитража, что привело к арестам активов Nord Stream 2 AG в Швейцарии, а также компании Blue Stream Pipeline Company B.V.
РБК 03:48
Общество
Ученые изменили дату окончания эпидемии коронавируса в России
Окончательно инфекция исчезнет в стране 7 августа. Накануне в SUTD подсчитали, что эпидемия в России должна завершиться к 20 июля.
Lenta.ru 18:04