Общество

Lenta.ruLenta.ruВ Москве из-за самоизоляции ввели новый закон о тишине

В Москве из-за режима самоизоляции вступил в силу новый закон о тишине. Данные меры обусловлены тем, что в последнее время большинство квартир превратились в учебные классы или кабинеты. Там требуется поддерживать рабочую атмосферу, говорится на сайте мэра столицы Сергея Собянина.
Читать в источнике
Комментировать333
с чего всё началось
"Как бы сложно ни было принимать такое решение - сегодня я подписал указ, который продлевает до 11 мая 2020 года включительно все ограничения, действующие в Москве", - написал мэр во вторник на своем сайте
.
ТАСС13:03

Подробнее о событии

Собянин продлил ограничительные меры из-за коронавируса в Москве до 11 мая

ТАСС14:36

Собянин ограничил проведение шумных работ в период самоизоляции

Москва 2413:47

В Москве ужесточили требования к соблюдению тишины в жилых домах

Известия13:13

В Москве до 13 мая ужесточат требования к соблюдению тишины

Интерфакс13:14

Режим самоизоляции продлили в Москве до 11 мая

Вечерняя Москва13:20

Собянин ужесточил требования к соблюдению тишины

Московский Комсомолец13:08

Ограничения на проведение шумных работ введут в Москве на время режима повышенной готовности

Агентство Москва13:05
Показать все источники
Автоматически обработано 7167 источников, обновлено в 18:51, Ашберн
Политика

Путин пообещал парад авиации и салют в день Победы

Суть событий 12:55
399
Политика

Владимир Путин объявил нерабочие дни до 11 мая

Владимир Путин объявил 6,7,8 мая нерабочими с сохранением заработной платы.
Городские новости (г. Ярославль) 10:53
Общество

Глава «Металлоинвеста» Андрей Варичев умер от пневмонии

Глава горно-металлургического холдинга "Металлоинвест" Андрей Варичев умер от тяжелого заболевания в Москве.
iReactor вчера в 12:21
1,1K
Кино

К премии «Оскар» допустят выходившие онлайн фильмы

Организаторы престижной кинопремии "Оскар" из-за эпидемии коронавируса приняли решение изменить правила отбора и впервые допустить к конкурсу в 2021 году фильмы, которые показывались лишь онлайн, а не в кинотеатрах.
РИА Новости 17:25
1
Общество

В Калининграде продлили режим изоляции до 11 мая

Калининград, 28 апреля 2020, 19:57 — REGNUM По итогам совещания у президента, которое состоялось сегодня, 28 апреля, власти Калининградской области приняли решение о продлении режима самоизоляции до 11 мая включительно.
REGNUM 12:57
29
Армия и оружие

На юге России 1200 военных задействовали в дезинфекции объектов

Порядка 1200 военнослужащих подразделений войск радиационной, химической и биологической защиты Южного военного округа принимают участие в мероприятиях по дезинфекции объектов на юге России.
RT на русском 18:31
Общество

В Москве умерли 67 пациентов с коронавирусом

Коммерсантъ 16:32
340
Общество

Главный пульмонолог Минздрава назвал важнейший симптом коронавируса

Кашель и высокая температура не являются такими важными симптомами COVID, как нехватка воздуха, сообщил главный пульмонолог Министерства здравоохранения РФ Сергей Авдеев.
Газета.Ru 16:32
402
Шоу-бизнес

Ургант высказался о скандале из-за слов Тодоренко о домашнем насилии

Шоумен Иван Ургант в эфире Первого канала заступился за телеведущую Регину Тодоренко, подвергшуюся критике после слов о домашнем насилии.
РИА Новости 07:59
2
Политика

Путин подвёл итоги борьбы с пандемией

Совещание Путина с главами субъектов РФ пройдёт полностью в открытом режиме через видео-конференц-связь.
Право.ру 11:43
386
Экономика

Какие перемены ждут россиян в мае

С 1 мая в России вступают в силу ряд изменений в экономической сфере.
Вести.Ru 04:25
191
Технологии

Пользователи сообщили о сбое в работе Twitter

По его данным, у 73% пользователей возникли сбои при работе сайта. Также 14% заявили о проблемах с мобильным приложением Twitter для iOS.
RT на русском 17:31
Экономика

ЦБ прогнозирует рост просроченной задолженности и проблемных кредитов

В этом году прогнозируется рост до 10%, в том числе из-за объявленного субсидирования ставки по ипотечным кредитам на уровне 6,5%, сообщила глава ЦБ.
Право.ру 07:47
5
Общество

Режим самоизоляции в Подмосковье продлен до 11 мая

Губернатор Московской области Андрей Воробьев подписал постановление, продляющее срок всех установленных ограничений до 11 мая включительно.
Подмосковье Сегодня 14:06
17
Общество

Вахтовики на месторождении в Якутии устроили митинг из-за коронавируса

Ранее, как сообщает издание, тест на коронавирус был сделан всем 10 500 рабочим Чаяндинского месторождения.
Газета.Ru 09:58
2,2K
Кино

«Проект „Анна Николаевна“» продлили на второй сезон. Действие продолжения развернется в Москве

Известно лишь, что действие перенесется в Москву, и не все герои первого сезона вернутся в продолжении.
КиноПоиск 04:04
Общество

В Петербурге утвердили выплаты пенсионерам за соблюдение самоизоляции

Губернатор Петербурга Александр Беглов подписал постановление о выделении средств на выплаты горожанам старше 65 лет, которые соблюдают режим самоизоляции.
DP.RU 12:00
2
Космос

В Роскосмосе сделали заявление о приближающемся к Земле астероиде

Газета.Ru 07:37
111
Политика

Госдума может запретить приравнивание СССР к нацистской Германии

Москва, 28 апреля 2020, 17:56 — REGNUM В Госдуме разработан законопроект, запрещающий приравнивание действий советского руководства и солдат в годы Второй мировой войны к действиям руководства и военнослужащих нацистской Германии.
REGNUM 10:56
3
Общество

В Иркутской области чиновников поймали на поджоге леса

По лицу получил первый заммэра Усть-Кутского района Михаил Барс, сообщают очевидцы. Чиновников взяли с поличным, в канистрами бензина.
Блокнот.ру 15:43
4
Общество

США показали аномальное скопление нефтетанкеров у берегов Калифорнии

У побережья южной части штата Калифорния скопилось множество нефтяных танкеров, наблюдение за которыми ведет береговая охрана США.
Ruposters.ru вчера в 04:42
235
Авто

Продажи легковых автомобилей в России могут упасть на 30%

Продажи легковых автомобилей в России в 2020 году на фоне ситуации с коронавирусом COVID-19 и снижения цен на нефть могут упасть на 30% -- до 1,14 млн машин, сообщает ТАСС со ссылкой на исследование консалтинговой компании PwC.
Коммерсантъ 17:36
4
Культура

Гамора из «Стражей Галактики» могла выглядеть совсем иначе: первый арт

Художник из Marvel Studios Энди Парк поделился с подписчиками в своем Instagram-аккаунте первым концепт-артом Гаморы для "Стражей Галактики".
Российская газета вчера в 07:39
6
Происшествия

В Подмосковье полицейские установили организатора вечеринки

RT на русском 26 апреля в 09:36
1,3K
Спорт

Названы бесплатные игры для подписчиков Xbox Live Gold в мае

Городской портал Новый Нижний 13:00
2
Футбол

Во Франции досрочно завершен чемпионат страны по футболу

Чемпионат Франции по футболу будет досрочно завершен в связи с пандемией COVID-19, заявил премьер страны Эдуар Филипп.
BFM.ru 14:36
4
Общество

В России могут ввести обязательную регистрацию смартфонов

Власти могут ввести обязательную регистрацию мобильных устройств по заводскому номеру, или IMEI, с 1 июля 2021 года.
Коммерсантъ 01:30
3,6K
Кино

На Первом выйдет продолжение сериала «Диверсант»

Piter.tv 06:09
41
Энергетика

В Польше пригрозили арестом активов «Северного потока-2»

Ковальчик в качестве примера привел спор между «Газпромом» и «Нафтогазом Украины», в ходе которого, по словам замминистра, российская сторона также отказывалась выполнять условия Стокгольмского арбитража, что привело к арестам активов Nord Stream 2 AG в Швейцарии, а также компании Blue Stream Pipeline Company B.V.
РБК 03:48
1,4K
Общество

Ученые изменили дату окончания эпидемии коронавируса в России

Окончательно инфекция исчезнет в стране 7 августа. Накануне в SUTD подсчитали, что эпидемия в России должна завершиться к 20 июля.
Lenta.ru 18:04
26
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Сергей Семёнович Собянин
Мэр Москвы
Российский государственный и политический деятель. Мэр Москвы с 21 октября 2010 года. Известен как один из лидеров партии «Единая Россия», с 2001 года входит в её Высший совет, является членом президиума московского Регионального совета партии, а также с марта 2011 по декабрь 2012 года возглавлял московское отделение «Единой России».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное