Происшествия
РИА НовостиВ Москве избили сына Жванецкого
Сына народного артиста России Михаила Жванецкого Дмитрия избили возле ресторана на западе столицы, сообщает РЕН ТВ.
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с чего всё началось
Сына сатирика Михаила Жванецкого избили у ресторана "Цыцыла" в Москве. По данным РЕН ТВ, после конфликта Дмитрий Жванецкий обратился к медикам - у него открытая рана губы и полости рта.РЕН ТВ05:06
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Армия и оружие
Киев обвинил ОБСЕ в неточных данных по отводу войск в Донбассе
Представители Украины в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня обвинили представителей Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) в предоставлении недостоверной информации о нарушениях украинских силовиков в рамках соглашения по отводу сил и средств в Донбассе.
Происшествия
На борту разбившегося в Иране самолета найдена записка с мольбой
Армия и оружие
Американские военные покинули базы в Сирии и направились в Ирак
Происшествия
СК завершил расследование о нарушениях в колонии Цеповяза
Политика
Эрдоган рассказал русскую пословицу на открытии «Турецкого потока»
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выразил надежду на то, что Анкара и Москва и дальше будут продуктивно сотрудничать, а также рассказал русскую пословицу.
Армия и оружие
Ракетному удару Ирана подверглись многие военные базы США в Ираке
Ракетной атаке Ирана подверглись ряд военных баз США в Ираке.
Происшествия
Полиция в Оттаве сообщила о стрельбе с большим числом пострадавших
Полиция столицы Канады сообщила, что в городе произошла стрельба, в результате которой пострадало большое число людей.
Экономика
«Нафтогаз» рассказал о планах на полученные от России деньги
Глава "Нафтогаза" Андрей Коболев заявил, что украинская компания не собирается тратить полученные от России $2,9 млрд на погашение своих долгов, сообщают украинские СМИ.
Армия и оружие
Ирак заявил, что Иран предупредил об ударах по военным объектам США
Канцелярия премьер-министра Ирака Аделя Абд аль-Махди заявила, что Иран предупредил ее о готовящихся ударах по военным объектам США, но не уточнил, по каким именно.
Авто
Skoda показала новый кроссовер Skoda Vision IN
Как стало известно «Автоновостям дня», анонсированный концепт-кар стал предвестником нового компактного кроссовера длиной около 4,26 метра (для сравнения, длина Kamiq – 4241 мм), который уже в 2020 году выйдет в продажу на индийском рынке.
Политика
Медведев поручил оценить безопасность полетов на Ближнем Востоке
Что происходит на Ближнем Востоке Сразу после Нового года США нанесли ракетный удар по аэропорту в Багдаде и уничтожили главу спецподразделения "Кудс" Корпуса стражей исламской революции (КСИР) генерала Касема Сулеймани.
Политика
Путин и Эрдоган осудили убийство США иранского генерала Сулеймани
Президент РФ Владимир Путин и глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган расценили убийство Сулеймани и действия США в Персидском заливе как рискованные и неправомерные.
Происшествия
Четыре человека погибли при аварии в Подмосковье
Четыре человека погибли при столкновении двух автомобилей в городском округе Луховицы в Московской области, сообщили РБК в пресс-службе ГУ МВД по Московской области.
Общество
Карлос Гон впервые выступил на публике после бегства из Японии
Карлос Гон провел 8 января в Бейруте свою первую пресс-конференцию после бегства из-под домашнего ареста в Японии.
Культура
Программа «60 минут» стала самым популярным политическим шоу в России
Эксперты выяснили, что программа «60 минут» по итогам 2019 года стала лучшим политическим шоу в России.
Религия
Путин встретил Рождество в Спасо-Преображенском соборе
Рождественскую ночь глава государства проводит в Санкт-Петербурге, на богослужении в Спасо-Преображенском соборе.
Шоу-бизнес
Болезнь Джигарханяна помогла вернуть любимую женщину
Татьяна Власова, бывшая супруга, не поверила в их искреннюю любовь и решила помочь Джигарханяну избавиться от корыстных намерений молодой девушки.
Кино
«Холоп» стал самой кассовой комедией в истории российского проката
Российский фильм "Холоп", стартовавший в канун Нового года, стал самой кассовой комедией в истории российского прокате.
Происшествия
В Новосибирской области локализовали пожар в торговом комплексе
Крупный пожар в торговом комплексе "Центральный" в городе Искитим Новосибирской области удалось локализовать на площади 3,5 тысячи квадратных метров, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
Автоспорт
Экипаж Каргинова выиграл третий этап «Дакара» в классе грузовиков
Российский экипаж команды "КАМАЗ-мастер" под управлением Андрея Каргинова победил на третьем этапе ралли "Дакар", проходящем в Саудовской Аравии, в зачете грузовиков.
Транспорт
Маршруты трех рейсов «России» скорректированы в обход Ирана и Ирака
Входящая в группу "Аэрофлот" авиакомпания "Россия" скорректировала маршруты трех рейсов в обход воздушного пространства Ирана и Ирака.
Спорт
«Матч ТВ» не рассматривает перенос турнира в Катаре
По информации «СЭ», рекомендация Росавиации российским авиакомпаниям не использовать воздушное пространство над рядом стран Ближнего Востока не отразится на сроках и месте проведения турнира «Кубок Париматч Премьер».
Армия и оружие
Израиль ответил на угрозы Ирана ударить по Хайфе
Израильский город может попасть под удар, если страна окажет помощь США для атаки против Ирана, следовало из заявления иранского Корпуса стражей исламской революции.
Шоу-бизнес
Пугачева выглядела моложе Галкина на рождественском ужине
Кстати, Новый год семья Галкина и Пугачевой встретили в своем замке в деревне Грязь.
Политика
Путин прибыл с визитом в Дамаск и встретился с президентом Сирии
Президент России Владимир Путин прибыл с визитом в Дамаск. Об этом во вторник сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Экономика
11 лучших акций США на 2020 год по версии Bank of America
Аналитики одного из крупнейших в мире банка Bank of America назвали наиболее перспективные акции из индекса S&P 500.
Шоу-бизнес
Самбурская пожаловалась на «российское быдло» на отдыхе за границей
Актрису Настасью Самбурскую возмутило поведение россиян на Бали.
Технологии
Sony раскрыла особенности PlayStation 5
Президент игрового подразделения корпорации Sony Джим Райан во время презентации на выставке CES-2020 показал слайд с особенностями игровой приставки PlayStation 5.