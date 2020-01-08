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с чего всё началось

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Спорт «Матч ТВ» не рассматривает перенос турнира в Катаре По информации «СЭ», рекомендация Росавиации российским авиакомпаниям не использовать воздушное пространство над рядом стран Ближнего Востока не отразится на сроках и месте проведения турнира «Кубок Париматч Премьер».

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