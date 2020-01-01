Происшествия

РИА НовостиРИА НовостиВ Москве избили сына Жванецкого

Сына народного артиста России Михаила Жванецкого Дмитрия избили возле ресторана на западе столицы, сообщает РЕН ТВ.
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Видео избиения Дмитрия Жванецкого у ресторана в Москве

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Русский писатель-сатирик и исполнитель собственных литературных произведений, киносценарист, телеведущий, актёр. Народный артист Украины, Народный артист Российской Федерации. Лауреат Премии Президента Российской Федерации.
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