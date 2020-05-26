В целях упрощения и создания одноканальной системы с 27 мая 2020 года для передвижения по Москве будут действительны только московские цифровые пропуска.

Разрешения можно оформлять вне зависимости от региона постоянной регистрации на nedoma.mos.ru, через SMS на номер 7377 и по телефону 8(495)777-77-77. Также с 27 мая для оформления пропуска нужен паспорт РФ. Иностранные граждане, работающие в городе, должны обратиться в свою организацию.

Происшествия Задержаны подозреваемые в убийстве бизнесмена и его сына в Оренбуржье По данным следствия, в январе 2018 года в Оренбурге были убиты местный бизнесмен и его семилетний сын.

Общество На Кубани ввели мораторий на курортный сбор Депутаты законодательного собрания Краснодарского края поддержали предложение главы региона о введении моратория на взимание курортного сбора на Кубани. 1

Армия и оружие США обвинили РФ в переброске авиации в Ливию Первый заместитель председателя комитета Государственной думы по обороне Андрей Красов заявил, что информация о переброске российской боевой авиации в Ливию не соответствует действительности, сообщает Интерфакс . 744

Общество Роспотребнадзор заявил о готовности Москвы к снятию ограничений Москва готова к первому и второму этапам снятия карантинных ограничений, сообщила руководитель управления Роспотребнадзора по Москве Елена Андреева на заседании Мосгордумы. 618

Экономика РБК: Минэкономики предлагает расширить круг получателей господдержки Минэкономики предлагает компаниям, которые рассчитывают на господдержку в период пандемии коронавируса, но не могут получить ее, до 1 июля уточнить свой код вида экономической деятельности в общероссийском классификаторе (ОКВЭД). 79

Хоккей НХЛ объявила о плане доигровки сезона Комиссионер НХЛ Гэри Беттмэн сообщил, что регулярный чемпионат доигран не будет, а матчи стартуют сразу со стадии плей-офф.

Экономика В России могут сократить срок моратория на пени за неуплату услуг ЖКХ Москва, 26 мая 2020, 10:06 — REGNUM Ранее введённый до конца 2020 года запрет на начисление и взимание пеней за неоплату за услуги ЖКХ может быть отменён раньше срока. 1,4K

Политика Путин бросил ручку на стол во время совещания Президент России Владимир Путин бросил шариковую ручку на стол во время видеосовещания, посвященного борьбе с паводками и пожарами в регионах. 5,9K

Энергетика Поставки российского газа через Польшу прекратились Официальный представитель «Газпрома» Сергей Куприянов сообщал, что, несмотря на истечение действующего транзитного контракта с Польшей, поставки газа через страну так или иначе будут продолжаться. 2,2K

Авто В РФ подорожали автомобили с пробегом Например, трехлетняя LADA Granta, средний ценник которой по итогам четырех месяцев 2020 года почти не изменился (346 600 руб.), в Уфе подорожала на 14% – с 292 200 рублей в январе до 333 700 в апреле. 31

Технологии Абоненты Yota смогут сами дать название сети Абоненты смогут самостоятельно выбрать имя мобильного оператора, и на месте слова Yota на экран смартфона будет выводиться это имя.