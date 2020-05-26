Коронавирус
Российская газетаВ Москве изменилась пропускная система
Разрешения можно оформлять вне зависимости от региона постоянной регистрации на nedoma.mos.ru, через SMS на номер 7377 и по телефону 8(495)777-77-77. Также с 27 мая для оформления пропуска нужен паспорт РФ. Иностранные граждане, работающие в городе, должны обратиться в свою организацию.
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В целях упрощения и создания одноканальной системы с 27 мая 2020 года для передвижения по Москве будут действительны только московские цифровые пропуска.
— Сергей Собянин, мэр МосквыРИА Новости вчера в 17:06
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МАДИ напомнила водителям Подмосковья о необходимости оформить цифровой пропуск для поездок в Москву
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