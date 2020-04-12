Коронавирус
КоммерсантъВ Москве изменили порядок медпомощи беременным
В условиях борьбы с вирусом COVID-19 в Москве изменили порядок оказания медицинской помощи беременным, сообщил департамент здравоохранения города.
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Порядок оказания медицинской помощи беременным в Москве поменялся в связи с эпидемиологической обстановкой, сообщается на сайте департамента здравоохранения города.Москва 2410:06
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В Москве из-за пандемии коронавируса ограничили посещение женских консультаций
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Православные готовятся отметить Вербное воскресенье
Праздник Входа Господня в Иерусалим всегда приходится на Великий Пост.
Московский Комсомолец 10 апреля в 11:40
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Скончался 25-летний хоккеист «Эдмонтона» Кейв
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Карантин и ограничение на передвижение населения в Италии действует с 10 марта.
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REGNUM вчера в 00:10
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Ранее глава минэнерго России Александр Новак заявлял, что ожидает дополнительного сокращения добычи нефти от стран, не участвующих в сделке на 5 или больше млн баррелей в сутки, в том числе от США на 2-3 млн баррелей в сутки.
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РИА Новости 14:33
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В городской мэрии подчеркнули, что цифровой пропуск потребуется для поездок «на любом виде личного и общественного транспорта», будь то автомобиль, мотоцикл, скутер, метрополитен, МЦК, МЦД, пригородные электрички или наземный транспорт.
Коммерсантъ вчера в 14:25
Транспорт
РЖД с 15 апреля отменяют еще 32 поезда
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Энергетика
Новак объяснил провал попыток Эр-Рияда вытеснить Россию с рынка нефти
Попытки Эр-Рияда вытеснить Москву с нефтяного рынка изначально обречены на провал, заявил глава Минэнерго Александр Новак в эфире "России 1".
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Куйвашев разрешил работать автосалонам и адвокатам
С 13 апреля на Среднем Урале к работе могут вернуться автосалоны, магазины электрооборудования, адвокаты, лесники и сотрудники лесоохраны.
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Шоу-бизнес
Муж экс-супруги Андрея Григорьева-Апполонова впервые показал фото сына
Instagram Баскетболист Андрей Зубков показал фото их общего с экс-супругой Андрея Григорьева-Апполонова Марией сына.
РЕН ТВ 11:29
Происшествия
На въездах в Москву частично перекрыли движение
На всех въездах в Москву частично перекрыли движение транспорта.
Lenta.ru 13:23
Шоу-бизнес
Юморист Александр Морозов чуть не умер от внутреннего кровотечения
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РИА Новости 05:44
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Рост числа жертв коронавируса в Италии стал самым низким за три недели
В Италии зафиксирован наименьший прирост жертв COVID-19 за последние три недели.
Ридус 12:48
Экономика
Ставки спекулянтов на укрепление рубля в США выросли за неделю на 27%
Сальдированная длинная позиция во фьючерсах на рубль увеличилась за неделю на 27,3% (1 133 контрактов) до 5 287 контрактов, свидетельствуют данные Комиссии по торговле товарными фьючерсами (CFTC).
Profinance.ru вчера в 06:10
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В Башкирии зарегистрировали шесть очагов коронавируса
В Башкирии зарегистрировали шесть очагов коронавирусной инфекции.
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Китайский процессор KaiXian сравнили с моделями от Intel и AMD
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Академик назвал самый ранний срок завершения эпидемии в РФ
Академик РАН Виктор Малеев рассказал, что в России самый оптимистичный прогноз по завершению эпидемии коронавируса — это начало июня.
Мой Брянск вчера в 02:30
Общество
Порядок наказания за нарушение правил самоизоляции оспорен в суде
Иск был направлен в суд 10 апреля через электронную канцелярию, рассказал Бобринский.
Ведомости 09:25
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Вирусолог предупредил о новой угрозе эпидемии после снятия карантина
После отмены самоизоляции в связи со снижением числа зараженных коронавирусом может начаться новая волна заболевания.
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В Калуге выросло число условно-положительных анализов на коронавирус
Калуга, 12 апреля 2020, 12:27 — REGNUM В Калужской области за минувшие сутки у 17 человек анализы на коронавирусную инфекцию дали условно-положительный результат, они направлены на проверку.
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Певицу Надежду Бабкину вывели из комы
Состояние медикаментозной комы, в котором находилась артистка Надежда Бабкина, прекращено.
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В Москве стрелок из коммуналки сдался полиции
Мужчина, открывший стрельбу по полицейским на юго-западе Москвы, сдался сотрудникам МВД.
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