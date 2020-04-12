Коронавирус
КоммерсантъВ Москве изменили порядок медпомощи беременным
В условиях борьбы с вирусом COVID-19 в Москве изменили порядок оказания медицинской помощи беременным, сообщил департамент здравоохранения города.
Читать в источнике
Оценить185
с чего всё началось
Порядок оказания медицинской помощи беременным в Москве поменялся в связи с эпидемиологической обстановкой, сообщается на сайте департамента здравоохранения города.Москва 2410:06
Подробнее о событии
Показать все источники
В Москве из-за пандемии коронавируса ограничили посещение женских консультаций
Московский Комсомолец10:21
Автоматически обработано 7139 источников, обновлено в 19:37, Ашберн
Транспорт
РЖД в связи с коронавирусом с 15 апреля отменяют еще 32 поезда
«Российские железные дороги» (РЖД) с 15 апреля на фоне эпидемии коронавируса COVID-19 временно отменяют 32 поезда дальнего следования, сообщается на сайте компании.
Коммерсантъ 16:22
Общество
В Москве умерли десять пациентов с коронавирусом
«В Москве скончались десять пациентов, у которых был подтверждён диагноз «двусторонняя пневмония» и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию», — приводит РИА Новости сообщение штаба.
RT на русском 14:52
Происшествия
В Черногории полиция задержала митрополита СПЦ Амфилохия
Подгорица, 12 апреля 2020, 13:40 — REGNUM Митрополит Черногорско-Приморский Амфилохий (Сербской православной церкви) задержан полицией Черногории после богослужения в монастыре Златица.
REGNUM 06:40
Энергетика
Цена нефти Brent и WTI росла на открытии торгов и перешла к падению
На открытии торгов на бирже ICE цена нефти марок Brent и WTI росла 1-3%.
Коммерсантъ 19:15
Кино
Тайка Вайтити рассказал о новом фильме «Тор: Любовь и гром»
Культуромания 10 апреля в 10:42
Общество
В Италии число умерших за сутки стало самым низким за три недели
В Италии за сутки от коронавируса умер 431 человек, что стало наименьшим за три недели, пишет РИА "Новости" со ссылкой на главу службы гражданской обороны страны Анджело Боррелли.
Газета.Ru 12:21
Политика
Песков объяснил слова Путина о коронавирусе и печенегах
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков высказал предположение о том, почему Владимир Путин сравнил коронавирусную инфекцию с нашествиями половцев и печенегов в своем недавнем телеобращении.
Профиль 09:35
Футбол
Глушаков: Каррера хотел поменять капитана «Спартака»
RT на русском 15:53
Авто
Российские автозаводы массово возобновляют работу
Российские автоконцерны возобновляют производство автомобилей на своих заводах, несмотря на продолжение в стране нерабочего периода.
ТАСС 17:03
Общество
В смоленском доме-интернате у 86 человек заподозрили коронавирус
Смоленск, 12 апреля 2020, 18:50 — REGNUM У 86 человек — сотрудников и пациентов дома-интерната для пожилых людей, расположенного в Вязьме Смоленской области, подозревают коронавирус.
REGNUM 11:50
Футбол
«Челси» собирается продать Канте
90min сообщает, что лондонский Челси во время работы ближайшего трансферного окна готов продать опорного полузащитника Н'Голо Канте.
Советский спорт 10 апреля в 12:40
Происшествия
На въездах в Москву частично перекрыли движение
На всех въездах в Москву частично перекрыли движение транспорта.
Lenta.ru 13:23
Экономика
Торговые сети предупредили о дефиците из-за госрегулирования цен
Российская ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ) предупредила о дефиците из-за планируемого госрегулирования цен, сообщается в обращении ассоциации, подписанном X5 Retail Group, "Магнит", Auchan, Metro и другими.
Вести.Ru 10 апреля в 04:33
Армия и оружие
В Нью-Йорк отправлена отдельная похоронная рота армии США
Нью-Йорк, США, 10 апреля 2020, 19:17 — REGNUM В Нью-Йорк будет переброшена 111-я отдельная квартирмейстерская рота армии США, специализирующаяся на захоронении человеческих тел, сообщают 10 апреля американские СМИ.
REGNUM 10 апреля в 12:17
Финансы
Страны G20 могут ввести мораторий на обслуживание долга для партнёров
Вашингтон, 13 апреля 2020, 02:32 — REGNUM Государства-кредиторы в составе «большой двадцатки» (G20) обсуждают возможность введения моратория на обслуживание долга для развивающихся стран на фоне пандемии, объявленной в связи с распространением коронавируса.
REGNUM 19:32
Политика
Глава МВД Турции подал в отставку после введения комендантского часа
Министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу подал заявление об отставке после критики из-за введения в стране 48-часового комендантского часа.
РБК 18:01
Происшествия
Появилась информация о 24-м человеке, заразившемся коронавирусом
Сегодня, 12 апреля, в Приморском крае был зафиксирован 24-й случай заражения, вирус подтвердился у мужчины, вернувшегося из столицы, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на правительство Приморского края.
Primpress.ru 07:43
Авто
Появились изображения обновленной BMW 5-Series G30
Недавно в Сети появились свежие шпионские снимки, дающие более точное представление об обновленной BMW 5-Series.
Автоновости дня 10:30
Политика
Путин утвердил новых членов Общественной палаты РФ
Президент РФ Владимир Путин утвердил членов Общественной палаты РФ.
Интерфакс 08:07
Религия
Пасхальные богослужения в храмах Москвы пройдут без прихожан
Богослужения в московских и подмосковных храмах Русской православной церкви (РПЦ) с 13 по 19 апреля пройдут без участия прихожан.
Вечерняя Москва вчера в 17:19
Здоровье
Коронавирус спровоцирует коллапс украинской системы здравоохранения
Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко выразил мнение, что эпидемия коронавируса может спровоцировать коллапс государственной системы здравоохранения.
MedikForum.ru 17:53
Армия и оружие
Истребитель Су-30 перехватил сразу два американских военных самолета
Российский истребитель Су-30 перехватил сразу два американских самолета на границе Венесуэлы.
Дни24 02:13
Здоровье
Глава Приамурья подвел итоги недели
Губернатор Амурской области Василий Орлов в воскресенье, 12 апреля, подвел в Инстаграме итоги недели.
Амур.инфо 06:05
Происшествия
В Москве мужчина чуть не выпал из окна, пытаясь сделать селфи
В столичном районе Некрасовка мужчина едва не выпал из окна, пытаясь сделать селфи.
Российская газета 09:30
Общество
ВОЗ: нарушение самоизоляции повлекло рост числа заразившихся в Москве
Причина быстрого роста числа заразившихся вирусом COVID-19 в Москве — нарушение жителями города самоизоляции, сообщила представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович.
Коммерсантъ 09:47
Здоровье
За сутки в Оренбуржье выявили 9 новых случаев коронавируса
В Оренбургской области за минувшие сутки выявили еще девять предварительных случаев заражения коронавирусом.
Orenburg.media 10 апреля в 05:55
Общество
The Bell: главред «Ведомостей» снял с сайта колонку с критикой Сечина
Сооснователь журнала «Эксперт» Андрей Шмаров стал исполняющим обязанности главного редактора «Ведомостей» 24 марта.
Дождь 19:04
Политика
Президент Чехии осудил снос памятника Коневу в Праге
Президент Чехии Милош Земан назвал глупостью снос памятника маршалу Ивану Коневу в Праге.
РИА Новости 12:45