с чего всё началось

В условиях борьбы с вирусом COVID-19 в Москве изменили порядок оказания медицинской помощи беременным, сообщил департамент здравоохранения города.

Общество В Москве умерли десять пациентов с коронавирусом «В Москве скончались десять пациентов, у которых был подтверждён диагноз «двусторонняя пневмония» и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию», — приводит РИА Новости сообщение штаба. 2

Происшествия В Черногории полиция задержала митрополита СПЦ Амфилохия Подгорица, 12 апреля 2020, 13:40 — REGNUM Митрополит Черногорско-Приморский Амфилохий (Сербской православной церкви) задержан полицией Черногории после богослужения в монастыре Златица. 9

Общество В Италии число умерших за сутки стало самым низким за три недели В Италии за сутки от коронавируса умер 431 человек, что стало наименьшим за три недели, пишет РИА "Новости" со ссылкой на главу службы гражданской обороны страны Анджело Боррелли. 25

Политика Песков объяснил слова Путина о коронавирусе и печенегах Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков высказал предположение о том, почему Владимир Путин сравнил коронавирусную инфекцию с нашествиями половцев и печенегов в своем недавнем телеобращении. 17

Авто Российские автозаводы массово возобновляют работу Российские автоконцерны возобновляют производство автомобилей на своих заводах, несмотря на продолжение в стране нерабочего периода. 5

Общество В смоленском доме-интернате у 86 человек заподозрили коронавирус Смоленск, 12 апреля 2020, 18:50 — REGNUM У 86 человек — сотрудников и пациентов дома-интерната для пожилых людей, расположенного в Вязьме Смоленской области, подозревают коронавирус. 743

Футбол «Челси» собирается продать Канте 90min сообщает, что лондонский Челси во время работы ближайшего трансферного окна готов продать опорного полузащитника Н'Голо Канте.

Экономика Торговые сети предупредили о дефиците из-за госрегулирования цен Российская ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ) предупредила о дефиците из-за планируемого госрегулирования цен, сообщается в обращении ассоциации, подписанном X5 Retail Group, "Магнит", Auchan, Metro и другими. 731

Армия и оружие В Нью-Йорк отправлена отдельная похоронная рота армии США Нью-Йорк, США, 10 апреля 2020, 19:17 — REGNUM В Нью-Йорк будет переброшена 111-я отдельная квартирмейстерская рота армии США, специализирующаяся на захоронении человеческих тел, сообщают 10 апреля американские СМИ.

Финансы Страны G20 могут ввести мораторий на обслуживание долга для партнёров Вашингтон, 13 апреля 2020, 02:32 — REGNUM Государства-кредиторы в составе «большой двадцатки» (G20) обсуждают возможность введения моратория на обслуживание долга для развивающихся стран на фоне пандемии, объявленной в связи с распространением коронавируса.

Происшествия Появилась информация о 24-м человеке, заразившемся коронавирусом Сегодня, 12 апреля, в Приморском крае был зафиксирован 24-й случай заражения, вирус подтвердился у мужчины, вернувшегося из столицы, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на правительство Приморского края. 6

Авто Появились изображения обновленной BMW 5-Series G30 Недавно в Сети появились свежие шпионские снимки, дающие более точное представление об обновленной BMW 5-Series. 1

Религия Пасхальные богослужения в храмах Москвы пройдут без прихожан Богослужения в московских и подмосковных храмах Русской православной церкви (РПЦ) с 13 по 19 апреля пройдут без участия прихожан. 200

Здоровье Коронавирус спровоцирует коллапс украинской системы здравоохранения Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко выразил мнение, что эпидемия коронавируса может спровоцировать коллапс государственной системы здравоохранения. 1

Здоровье Глава Приамурья подвел итоги недели Губернатор Амурской области Василий Орлов в воскресенье, 12 апреля, подвел в Инстаграме итоги недели. 3