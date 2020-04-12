Коронавирус
КоммерсантъВ Москве изменили порядок медпомощи беременным
В условиях борьбы с вирусом COVID-19 в Москве изменили порядок оказания медицинской помощи беременным, сообщил департамент здравоохранения города.
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Порядок оказания медицинской помощи беременным в Москве поменялся в связи с эпидемиологической обстановкой, сообщается на сайте департамента здравоохранения города.Москва 2410:06
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В Москве из-за пандемии коронавируса ограничили посещение женских консультаций
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ИА Красная Весна 11:13
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В оренбургских аптеках появились медицинские маски
Ранее сообщалось, что медицинские маски должны появиться в аптеках региона 11 -12 апреля, их привезут из Москвы.
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Музыка
Гудков снял Пухляша из клипа Little Big в новом видео про самоизоляцию
В Сети набирает популярность новый клип группы Cream Soda и команды «Чикен Карри» во главе с Александром Гудковым, посвященный всем отмененным вечеринкам из-за пандемии коронавируса.
Вечерняя Москва 10 апреля в 07:01
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В Великобритании от коронавируса нового типа скончались более 10 тысяч человек.
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«В связи с отсутствием возможности у пассажиров планировать и организовывать свои путешествия на фоне неблагоприятной эпидемиологической ситуации в стране и значительным сокращением спроса на поездки с 15 апреля будет временно сокращена периодичность курсирования 32 поездов дальнего следования, еще 32 поезда будут временно отменены», — отметила компания в пресс-релизе.
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Газета.Ru 02:51
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Информация о минировании самолета из Москвы в Магас оказалась ложной
Как отмечал источник в силовых структурах, неизвестные рассылают анонимные сообщения, в которых вымогают биткойны, угрожая продолжить "минирование" самолетов, зданий судов, магазинов, аэропортов, авиакомпаний.
ТАСС 10 апреля в 12:14