с чего всё началось

В условиях борьбы с вирусом COVID-19 в Москве изменили порядок оказания медицинской помощи беременным, сообщил департамент здравоохранения города.

Общество В ВОЗ объяснили рост числа заразившихся коронавирусом в Москве Рост числа заразившихся коронавирусом в Москве стал следствием расслабленного поведения жителей столицы в последние 10 дней, заявила в передаче «Воскресный вечер» представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович. 185

Общество Вирусолог спрогнозировал окончание эпидемии коронавируса в России Москва, 12 апреля 2020, 08:34 — REGNUM Эпидемия коронавируса в России при наиболее оптимистичном развитии ситуации может закончиться в июне, считает главный научный сотрудник НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Виктор Зуев. 1K

Политика Во всех штатах США впервые в истории объявили режим крупного бедствия Режим крупного бедствия впервые в истории начал действовать во всех штатах США после того, как президент Дональд Трамп в субботу, 11 апреля, объявил этот режим в Вайоминге. 1,8K

Общество На всех въездах в Москву работают наряды полиции «На всех въездах в город работают наряды Госавтоинспекции, которые контролируют передвижение транспорта», — говорится в сообщении на сайте ГУ МВД по Москве. 2,3K

Общество Роспотребнадзор ужесточил санитарный режим в Свердловской области Главный санитарный врач по Свердловской области Дмитрий Козловских подписал постановление о введении ограничительных мероприятий на объектах региона. 9

Экономика Новак: неблагоприятная ситуация на рынке нефти продлится до конца года Ситуация, сложившаяся на мировом рынке нефти, продлится минимум до конца года, сказал министр энергетики России Александр Новак в эфире телеканала «Россия 1». По словам министра, Россия справится с этим кризисом в отрасли.

Общество Голикова объяснила причины срока самоизоляции до 30 апреля Как отметила Голикова, это нужно, чтобы прошло два цикла по 14 дней. Тогда власти смогут оценить эффект от принятых мер. 1,5K

Наука Ученые назвали дистанцию распространения коронавируса Китайские эксперты назвали новые данные о расстоянии, на которое может передаваться коронавирус, сообщает The Daily Mail. 27

Общество В Подмосковье вводится пропускной режим Власти Подмосковья вслед за столичным мэром вводят в регионе режим пропусков. 755

Космос На конкурсе «Большая перемена» стартовала космическая неделя В сообществе конкурса «ВКонтакте» всю недели участники смогут узнать, как готовятся к полету космонавты, как работают ученые на МКС, а также получат возможность принять участие в челленджах на тему космоса.

Общество Москвичей предупредили о мошенничестве с пропусками Как рассказали ТАСС в воскресенье в Департаменте информационных технологий Москвы, в социальных сетях и Telegram появились страницы и боты с предложением оформить цифровой пропуск. 1

Общество В оренбургских аптеках появились медицинские маски Ранее сообщалось, что медицинские маски должны появиться в аптеках региона 11 -12 апреля, их привезут из Москвы. 28

Общество Число умерших от коронавируса в Великобритании превысило 10 тысяч В Великобритании от коронавируса нового типа скончались более 10 тысяч человек.

Общество РЖД отменят 32 поезда дальнего следования «В связи с отсутствием возможности у пассажиров планировать и организовывать свои путешествия на фоне неблагоприятной эпидемиологической ситуации в стране и значительным сокращением спроса на поездки с 15 апреля будет временно сокращена периодичность курсирования 32 поездов дальнего следования, еще 32 поезда будут временно отменены», — отметила компания в пресс-релизе. 20