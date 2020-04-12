Коронавирус
Lenta.ruВ Москве ввели особый порядок оказания медицинской помощи беременным
Особый порядок оказания медицинской помощи беременным ввели в Москве в связи с распространением коронавируса: посещение женских консультаций, дневных стационаров приостанавливается. Об этом сообщается на сайте департамента здравоохранения.
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Порядок оказания медицинской помощи беременным в Москве поменялся в связи с эпидемиологической обстановкой, сообщается на сайте департамента здравоохранения города.Москва 2410:06
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В Москве из-за пандемии коронавируса ограничили посещение женских консультаций
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