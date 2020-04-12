Коронавирус

Lenta.ruLenta.ruВ Москве ввели особый порядок оказания медицинской помощи беременным

Особый порядок оказания медицинской помощи беременным ввели в Москве в связи с распространением коронавируса: посещение женских консультаций, дневных стационаров приостанавливается. Об этом сообщается на сайте департамента здравоохранения.
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Порядок оказания медицинской помощи беременным в Москве поменялся в связи с эпидемиологической обстановкой, сообщается на сайте
 департамента здравоохранения города.
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