с чего всё началось

В Москве ввели особый порядок оказания медицинской помощи беременным из-за ситуации с коронавирусом. Об этом говорится в сообщении на сайте Департамента здравоохранения столицы.

Энергетика В Госдуме оценили заключение сделки ОПЕК+ о сокращении добычи нефти Заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Владимир Гутенёв прокомментировал RT подписание странами ОПЕК+ соглашения о сокращении добычи нефти на 9,7 млн баррелей в сутки с 1 мая 2020 года на два месяца.

Общество ВОЗ: нарушение самоизоляции повлекло рост числа заразившихся в Москве Причина быстрого роста числа заразившихся вирусом COVID-19 в Москве — нарушение жителями города самоизоляции, сообщила представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович. 338

Здоровье В Ивановской области выявлено два новых случая коронавируса Иваново, 11 апреля 2020, 12:50 — REGNUM Два новых случая заражения коронавирусом подтверждено за сутки в Ивановской области, об этом сообщается 11 апреля в сводке Роспотребнадзора. 14

Политика Президент Чехии резко осудил демонтаж памятника Коневу Президент Чехии резко осудил действия лиц, причастных к сносу памятника маршалу И.С. Коневу на площади Интербригад в Праге. 604

Общество Четвертый пациент в Нижегородской области скончался от коронавируса Ранее в Нижегородской области скончались три пациентки с коронавирусом старше 80 лет, у всех пациенток были также сопутствующие хронические заболевания. 42

Экономика АКОРТ предупредила о подорожании продуктов на 5-15% Поставщики уже предупреждают торговые сети о повышении закупочных цен, некоторые намерены увеличить отпускные цены на 20%, 30% и 50%. 721

Спорт Госпитализированный с коронавирусом Найдин рассказал о самочувствии Российский гимнаст Сергей Найдин рассказал, как себя чувствует после того, как сдал положительный тест на коронавирус.

Общество «Циклоническая бездна» ожидает москвичей на следующей неделе Как сообщил РБК ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, уже во вторник в Москву придет холодный атмосферный фронт и порывистый ветер. 10

Шоу-бизнес Госпитализированная Татьяна Буланова рассказала о своем состоянии Российская певица Татьяна Буланова, которая в настоящее время госпитализирована в научно-исследовательском центре, который специализируется на кардиологии и сосудистых заболеваниях, рассказала о своем состоянии. 622

Шоу-бизнес Кристина Орбакайте поздравила католиков с Пасхой Известная российская певица, дочь Примадонны российской эстрады Аллы Пугачевой – Кристина Орбакайте – сегодня решила со своим семейством отпраздновать светлый праздник Пасхи и поздравила всех католиков с этим знаменательным событием. 2

Авто Названы 5 производителей нержавеющих автомобилей Эксперты назвали самые лучшие автомобили с наиболее высокой коррозийной устойчивостью. 143

Гаджеты Компания LG анонсировала смартфон с радикально новым дизайном Южнокорейский производитель техники LG разработал новую стратегию дизайна и представил первую линейку смартфонов LG Velvet, выполненную в этом стиле. 1

Общество Мишустин утвердил правила выплат семьям с детьми до трех лет Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление об утверждении правил осуществления ежемесячной выплаты семьям с детьми до трех лет, соответствующий документ опубликован на сайте кабмина. 159