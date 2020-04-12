Коронавирус

RT на русскомRT на русскомВ Москве изменили порядок оказания медпомощи беременным

В Москве ввели особый порядок оказания медицинской помощи беременным из-за ситуации с коронавирусом. Об этом говорится в сообщении на сайте Департамента здравоохранения столицы.
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с чего всё началось
Порядок оказания медицинской помощи беременным в Москве поменялся в связи с эпидемиологической обстановкой, сообщается на сайте
 департамента здравоохранения города.
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Порядок оказания медпомощи беременным изменили в Москве

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Стало известно о распространении трех штаммов коронавируса в мире

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Иск был направлен в суд 10 апреля через электронную канцелярию, рассказал Бобринский.
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