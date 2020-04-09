Коронавирус
Lenta.ruВ Москве изменили правила госпитализации пациентов с коронавирусом
Участники созданного в Москве Клинического комитета по борьбе с коронавирусом предложили изменить правила госпитализации пациентов. В частности, предложено включить больницы для лечения коронавируса и пневмонии в единую систему. Об этом сообщается в Telegram-канале столичного оперштаба.
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с чего всё началось
Как сообщает московский оперштаб по коронавирусу, врачи объяснили это тем, что сейчас — особенно в последние дни — подавляющее большинство случаев пневмонии вызваны именно заражением COVID-19.Новая газета05:37
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Песков прокомментировал слова Путина про печенегов и половцев
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Хабаровские школы первыми в России досрочно завершат учебный год.
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Одним из средств профилактики заражения коронавирусом, рекомендованным Министерством здравоохранения для групп риска, является промывка слизистых оболочек носа раствором поваренной соли.
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Поводом для исключения стало грубое поведение Дмитрия Овсянникова в аэропорту Ижевска — он нагрубил сотрудникам полиции, был задержан и обвинен в мелком хулиганстве.
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Берни Сандерс покинул президентскую гонку
Сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс прекращает свою президентскую кампанию, открывая бывшему вице-президенту США Джо Байдену путь к номинации в кандидаты от Демократической партии.
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В Свердловской области ввели штрафы за несоблюдение самоизоляции
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В Сети показали, как через 20 лет изменится тело заядлого геймера
Специалисты смоделировали изменения, которые будут с телом заядлого геймера, не следящего за своим здоровьем.
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Президент России Владимир Путин объявил новые меры поддержки граждан и бизнеса в условиях пандемии коронавируса.
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В Севастополе режим самоизоляции будет продлен до 19 апреля
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Жительница Екатеринбурга оставила младенца охраннику ТРЦ и сбежала
Сотрудники полиции Екатеринбурга разыскивают женщину, которая оставила младенца охраннику торгово-развлекательного центра и сбежала, сообщил РИА Новости руководитель областного главка МВД Валерий Горелых.
Общество
Девятиклассники сдадут всего два экзамена на ОГЭ
Министр образования в прямом эфире заявил, что дополнительные экзамены во время ОГЭ девятиклассники сдавать не будут.
Общество
Китайский город закрыли из-за коронавируса из РФ
Китайский город Суйфэньхэ в провинции Хэйлунцзян закрылся на карантин из-за выявленных случаев заражения коронавирусом у китайских граждан, которые приехали из России, пишет «Лента.ру» со ссылкой на портал Baijiahao.
Общество
Девять человек оштрафовали за нарушение самоизоляции в Москве
Московские суды оштрафовали девять человек за нарушение режима самоизоляции. Об этом в четверг, 9 апреля, сообщил Мосгорсуд.
Политика
В Швеции призвали ввести санкции против РФ в рамках ПАСЕ
Стокгольм, 9 апреля 2020, 15:58 — REGNUM Против России должны быть введены новые санкции в рамках Парламентской Ассамблеи Совета Европы.
Общество
Дочь и внук Назарбаева выиграли суд по делу о недвижимости в Лондоне
"Необоснованное богатство" внука и дочери Назарбаева Ранее британская телерадиокорпорация BBC сообщила о том, что недвижимость в Лондоне, арестованная в 2019 году как "необоснованное богатство", является собственностью дочери и внука первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева - спикера сената республики Дариги Назарбаевой и ее сына Нурали Алиева.
Здоровье
Минздрав обновил список лекарств для лечения коронавируса
Минздрав России выпустил пятую версию методических рекомендаций (.pdf) по противодействию коронавирусу.
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На Кубани умерли две женщины с коронавирусом
59-летняя женщина умерла в четверг утром в больнице Новороссийска. Как выяснилось, она контактировала с вернувшимся из Нидерландов.
Общество
В России за сутки выявили почти 1500 случаев заражения коронавирусом
В России за сутки выявили 1459 случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает оперативный штаб в своем Telegram-канале.
Наука
В Австралии создали препарат, подавляющий коронавирус за 48 часов
Антипаразитарный препарат ивермектин обладает противовирусным действием и способен подавлять размножение SARS-CoV-2 в клеточных культурах до 48 часов, выяснили ученые из австралийского Университета Монаша и Королевского госпиталя в Мельбурне.
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9 апреля принц Чарльз и герцогиня Корнуольская (один из титулов, который получила Камилла) отмечают 15-летие со дня свадьбы.
Общество
Министр здравоохранения Коми подал в отставку
Министр здравоохранения Республики Коми Дмитрий Березин сообщил в четверг ТАСС, что подал в отставку.
Здоровье
В еще одном российском регионе умерла первая пациентка с коронавирусом
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Общество
В Нидерландах 107-летняя женщина вылечилась от коронавируса
Общество
Россиян предупредили об опасности дезинфекции жилья хлоркой
Врач советует использовать для уборки спиртосодержащие растворы. Россиян предупредили об опасности дезинфекции жилья хлоркой.