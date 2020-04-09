с чего всё началось

Участники созданного в Москве Клинического комитета по борьбе с коронавирусом предложили изменить правила госпитализации пациентов. В частности, предложено включить больницы для лечения коронавируса и пневмонии в единую систему. Об этом сообщается в Telegram-канале столичного оперштаба.

В Москве изменили правила госпитализации пациентов с коронавирусом

Энергетика Саудовская Аравия втягивает ОПЕК+ в долгий спор Саудовская Аравия рассчитывает, что Россия согласится на большее сокращение добычи нефти, чем на 1,6 миллиона баррелей в сутки, сказал ТАСС источник в ОПЕК.

Здоровье Минздрав назвал соль одним из средств профилактики коронавируса Одним из средств профилактики заражения коронавирусом, рекомендованным Министерством здравоохранения для групп риска, является промывка слизистых оболочек носа раствором поваренной соли.

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Политика Берни Сандерс покинул президентскую гонку Сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс прекращает свою президентскую кампанию, открывая бывшему вице-президенту США Джо Байдену путь к номинации в кандидаты от Демократической партии.

Происшествия Жительница Екатеринбурга оставила младенца охраннику ТРЦ и сбежала Сотрудники полиции Екатеринбурга разыскивают женщину, которая оставила младенца охраннику торгово-развлекательного центра и сбежала, сообщил РИА Новости руководитель областного главка МВД Валерий Горелых.

Общество Девятиклассники сдадут всего два экзамена на ОГЭ Министр образования в прямом эфире заявил, что дополнительные экзамены во время ОГЭ девятиклассники сдавать не будут.

Общество Китайский город закрыли из-за коронавируса из РФ Китайский город Суйфэньхэ в провинции Хэйлунцзян закрылся на карантин из-за выявленных случаев заражения коронавирусом у китайских граждан, которые приехали из России, пишет «Лента.ру» со ссылкой на портал Baijiahao.

Общество Дочь и внук Назарбаева выиграли суд по делу о недвижимости в Лондоне "Необоснованное богатство" внука и дочери Назарбаева Ранее британская телерадиокорпорация BBC сообщила о том, что недвижимость в Лондоне, арестованная в 2019 году как "необоснованное богатство", является собственностью дочери и внука первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева - спикера сената республики Дариги Назарбаевой и ее сына Нурали Алиева.

Наука В Австралии создали препарат, подавляющий коронавирус за 48 часов Антипаразитарный препарат ивермектин обладает противовирусным действием и способен подавлять размножение SARS-CoV-2 в клеточных культурах до 48 часов, выяснили ученые из австралийского Университета Монаша и Королевского госпиталя в Мельбурне.