с чего всё началось

Участники созданного в Москве Клинического комитета по борьбе с коронавирусом предложили изменить правила госпитализации пациентов. В частности, предложено включить больницы для лечения коронавируса и пневмонии в единую систему. Об этом сообщается в Telegram-канале столичного оперштаба.

В Москве изменили правила госпитализации пациентов с коронавирусом

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