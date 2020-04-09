Коронавирус

Lenta.ruLenta.ruВ Москве изменили правила госпитализации пациентов с коронавирусом

Участники созданного в Москве Клинического комитета по борьбе с коронавирусом предложили изменить правила госпитализации пациентов. В частности, предложено включить больницы для лечения коронавируса и пневмонии в единую систему. Об этом сообщается в Telegram-канале столичного оперштаба.
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 московский оперштаб по коронавирусу, врачи объяснили это тем, что сейчас — особенно в последние дни — подавляющее большинство случаев пневмонии вызваны именно заражением COVID-19.
Новая газета05:37

Подробнее о событии

В Москве изменили правила госпитализации пациентов с коронавирусом

Lenta.ru02:34

В Москве создан клинический комитет по борьбе с коронавирусом

Известия03:44

Комитет по борьбе с коронавирусом создали в Москве

РИАМО02:38

Больницы для лечения COVID-19 и пневмонии в Москве включат в одну систему

Вечерняя Москва02:34

Медики предложили не разделять стационары для лечения коронавируса или пневмонии в Москве

ТАСС01:59

Штаб: В Москве не будут разделять стационары для коронавируса и пневмонии

Агентство Москва01:39

В Москве не будут разделять стационары для коронавируса и пневмонии

РБК03:06
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В здании бизнес-центра в Москве произошел взрыв

ТАСС 07:12
Здоровье

Минздрав России перечислил пять главных симптомов коронавируса

Минздрав России перечислил пять главных симптомов коронавируса — повышение температуры тела, кашель (сухой или с небольшим количеством мокроты), одышка, утомляемость и ощущение заложенности в грудной клетке.
Lenta.ru 05:32
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Согласно документу, все въезжающие в наш регион обязаны заполнять анкету, указывая в ней сведения о месте жительства (пребывания) на территории Оренбургской области и номер контактного телефона.
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АиФ Челябинск 05:31
Общество

В Татарстане подтвердили девять новых случаев заражения коронавирусом

На территории Татарстана подтверждены девять новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.
Коммерсантъ Казань 04:07
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News.ru 02:39
Здоровье

Проценко: в большинстве случаев пневмония сейчас вызвана коронавирусом

Подавляющее большинство случаев пневмонии вызываны на сегодняшний день коронавирусом, заявил на своей странице в Facebook главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко.
Газета.Ru 06:16
Политика

Польский президент заявил о возможности проведения выборов по почте

Президент Польши Анджей Дуда не исключил возможность проведения предстоящих выборов главы государства с помощью почты из-за угрозы распространения коронавируса нового типа.
VSE42.RU 02:56
Экономика

РБК: Россия накопила денежную подушку в 18 триллионов рублей

Накопленные российские ликвидные активы по состоянию на начало марта составляли почти 18 триллионов рублей, сообщил РБК со ссылкой на данные Центробанка.
РИА Новости вчера в 03:00
Шоу-бизнес

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В своем микроблоге в Instagram 42-летняя актриса показала архивные снимки с наследниками — 18-летней Елизаветой, 13-летним Матвем, 11-летним Корнеем и 4-летней Беллой.
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РИА Новости вчера в 19:08
Общество

Мишустин поддержал идею ограничения роста цен на продукты питания

Москва, 9 апреля 2020, 12:35 — REGNUM Премьер-министр России Михаил Мишустин поддержал предложение фракции «Единой России» в Госдуме о выработке механизма по ограничению роста цен на продукты.
REGNUM 05:35
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Автомобиль ДПС перевернулся из-за кошки в Москве

Автомобиль ДПС перевернулся из-за кошки в центре Москвы. Видео публикует издание Baza в своем Telegram-канале.
Lenta.ru 05:19
Происшествия

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Чиновники обвиняются в получении взятки за общее покровительство по службе в пользу взяткодателя в крупном размере, совершенное группой лиц по предварительному сговору (пункты "а, в" части 5 статьи 290 УК РФ).
Российская газета 07:25
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СК назвал основные версии пожара в доме престарелых в Москве

Следователи рассматривают в качестве основных версий пожара в доме престарелых в Москве неисправность электропроводки и котла отопления.
RT на русском 03:27
Общество

Полиции дали право штрафовать нарушителей самоизоляции в Москве

Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил соглашение МВД и правительства Москвы, которое позволит полиции штрафовать всех нарушителей самоизоляции.
РБК вчера в 08:00
Общество

Россиян предупредили об опасности дезинфекции жилья хлоркой

Врач советует использовать для уборки спиртосодержащие растворы. Россиян предупредили об опасности дезинфекции жилья хлоркой.
Piter.tv 02:58
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Готово ли российское здравоохранение к борьбе с коронавирусом

Что происходит на передовой борьбы с COVID-19 и каков предел прочности у системы здравоохранения, разбирались «Ведомости».
Ведомости вчера в 23:00
Политика

Песков объяснил функции своего блокатора вирусов

Телеграм-канал Life пишет о том, что пресс-секретарь президента страны Дмитрий Песков рассказал о своем блокаторе вируса.
ФедералПресс 06:17
Авто

Кроссовер Volkswagen Atlas получил заряженную версию R-Line

Немецкая компания Volkswagen рассказала о появлении мощной версии кроссовера Atlas – об этом стало известно в четверг, 9 апреля.
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Энергетика

Саудовская Аравия скупает акции нефтегазовых компаний Европы

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Российская газета 05:13
Политика

В Швеции призвали возобновить санкции против России

Шведские парламентарии Керстин Лундгрен и Магнус Эк призвали возобновить антироссийские санкции в рамках Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ).
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РИА Новости вчера в 13:51
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Четверо коронавирусных больных находятся в тяжелом состоянии

Четыре пациента находятся в тяжелом состоянии на кислородной поддержке. Состояние остальных 14 больных стабильное, легкой и средней тяжести.
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Общество

В двух районах Якутии ввели режим полной самоизоляции

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РИА Новости 07:09
Политика

В Кремле прокомментировали прогноз по срокам ситуации с коронавирусом

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал заявление российского лидера Владимира Путина о том, что ближайшие недели станут определяющими в ситуации с коронавирусом.
RT на русском 06:13
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