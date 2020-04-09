Коронавирус
Lenta.ruВ Москве изменили правила госпитализации пациентов с коронавирусом
Участники созданного в Москве Клинического комитета по борьбе с коронавирусом предложили изменить правила госпитализации пациентов. В частности, предложено включить больницы для лечения коронавируса и пневмонии в единую систему. Об этом сообщается в Telegram-канале столичного оперштаба.
Читать в источнике
Оценить297
с чего всё началось
Как сообщает московский оперштаб по коронавирусу, врачи объяснили это тем, что сейчас — особенно в последние дни — подавляющее большинство случаев пневмонии вызваны именно заражением COVID-19.Новая газета05:37
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7138 источников, обновлено в 07:40, Ашберн
Здоровье
Минздрав России перечислил пять главных симптомов коронавируса
Минздрав России перечислил пять главных симптомов коронавируса — повышение температуры тела, кашель (сухой или с небольшим количеством мокроты), одышка, утомляемость и ощущение заложенности в грудной клетке.
Общество
Мишустин: инвалидность продлят автоматически
Москва, 9 апреля 2020, 13:18 — REGNUM Постановление об упрощении порядка оформления инвалидности в России подписал премьер-министр Михаил Мишустин.
Энергетика
Россия может согласиться на сокращение добычи нефти
Источник в Минэнерго России сообщил о возможности снизить добычу нефти на 1,6 млн баррелей в сутки в рамках сделки ОПЕК+.
Политика
Путин сравнил коронавирус с печенегами и половцами
Наша страна не раз проходила через серьезные испытания: и печенеги её терзали, и половцы, – со всем справилась Россия.
Общество
Выпускников школ не станут призывать в армию в этом году
С учетом переноса сроков ЕГЭ из-за коронавируса родители опасаются, что юноши окажутся в армии раньше, чем получат аттестат и поступят в вузы.
Общество
В Оренбуржье ужесточили меры к приезжающим из других регионов
Согласно документу, все въезжающие в наш регион обязаны заполнять анкету, указывая в ней сведения о месте жительства (пребывания) на территории Оренбургской области и номер контактного телефона.
Общество
Два новых случая коронавируса подтвердили в Челябинской области
Новосибирская лаборатория 9 апреля подтвердила два новых случая заражения коронавирусом в Челябинской области, общее число подтверждённых случаев достигло 34, сообщают в региональном правительстве.
Общество
В Татарстане подтвердили девять новых случаев заражения коронавирусом
На территории Татарстана подтверждены девять новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.
Шоу-бизнес
Принц Чарльз и Камилла поделились совместным фото к 15-летию свадьбы
6 апреля принц и герцогиня воссоединились после вынужденной самоизоляции из-за заражения старшего сына Елизаветы II коронавирусом.
Здоровье
Проценко: в большинстве случаев пневмония сейчас вызвана коронавирусом
Подавляющее большинство случаев пневмонии вызываны на сегодняшний день коронавирусом, заявил на своей странице в Facebook главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко.
Политика
Польский президент заявил о возможности проведения выборов по почте
Президент Польши Анджей Дуда не исключил возможность проведения предстоящих выборов главы государства с помощью почты из-за угрозы распространения коронавируса нового типа.
Экономика
РБК: Россия накопила денежную подушку в 18 триллионов рублей
Накопленные российские ликвидные активы по состоянию на начало марта составляли почти 18 триллионов рублей, сообщил РБК со ссылкой на данные Центробанка.
Шоу-бизнес
Екатерина Климова опубликовала архивные фото со своими детьми
В своем микроблоге в Instagram 42-летняя актриса показала архивные снимки с наследниками — 18-летней Елизаветой, 13-летним Матвем, 11-летним Корнеем и 4-летней Беллой.
Общество
Медсестра из США заявила, что из ее отделения вывозят только мертвых
Медсестра из Нью-Йорка Александра Масиас рассказала в своем Facebook о катастрофических последствиях эпидемии коронавируса в городе.
Общество
Мишустин поддержал идею ограничения роста цен на продукты питания
Москва, 9 апреля 2020, 12:35 — REGNUM Премьер-министр России Михаил Мишустин поддержал предложение фракции «Единой России» в Госдуме о выработке механизма по ограничению роста цен на продукты.
Происшествия
Автомобиль ДПС перевернулся из-за кошки в Москве
Автомобиль ДПС перевернулся из-за кошки в центре Москвы. Видео публикует издание Baza в своем Telegram-канале.
Происшествия
В Евпатории за взятку арестованы чиновники Службы стройнадзора
Чиновники обвиняются в получении взятки за общее покровительство по службе в пользу взяткодателя в крупном размере, совершенное группой лиц по предварительному сговору (пункты "а, в" части 5 статьи 290 УК РФ).
Происшествия
СК назвал основные версии пожара в доме престарелых в Москве
Следователи рассматривают в качестве основных версий пожара в доме престарелых в Москве неисправность электропроводки и котла отопления.
Общество
Полиции дали право штрафовать нарушителей самоизоляции в Москве
Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил соглашение МВД и правительства Москвы, которое позволит полиции штрафовать всех нарушителей самоизоляции.
Общество
Россиян предупредили об опасности дезинфекции жилья хлоркой
Врач советует использовать для уборки спиртосодержащие растворы. Россиян предупредили об опасности дезинфекции жилья хлоркой.
Здоровье
Готово ли российское здравоохранение к борьбе с коронавирусом
Что происходит на передовой борьбы с COVID-19 и каков предел прочности у системы здравоохранения, разбирались «Ведомости».
Политика
Песков объяснил функции своего блокатора вирусов
Телеграм-канал Life пишет о том, что пресс-секретарь президента страны Дмитрий Песков рассказал о своем блокаторе вируса.
Авто
Кроссовер Volkswagen Atlas получил заряженную версию R-Line
Немецкая компания Volkswagen рассказала о появлении мощной версии кроссовера Atlas – об этом стало известно в четверг, 9 апреля.
Энергетика
Саудовская Аравия скупает акции нефтегазовых компаний Европы
Саудовская Аравия приобрела акции нескольких крупных нефтегазовых компаний Европы на 1 млрд долларов США.
Политика
В Швеции призвали возобновить санкции против России
Шведские парламентарии Керстин Лундгрен и Магнус Эк призвали возобновить антироссийские санкции в рамках Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ).
Общество
В двух регионах пожаловались на завышенные платежки за услуги ЖКХ
Коммунальные службы в некоторых регионах предъявили потребителям перерасчеты за отопление и капремонт, размеры которых достигают 30 тысяч рублей, пишет "МК".
Здоровье
Четверо коронавирусных больных находятся в тяжелом состоянии
Четыре пациента находятся в тяжелом состоянии на кислородной поддержке. Состояние остальных 14 больных стабильное, легкой и средней тяжести.
Общество
В двух районах Якутии ввели режим полной самоизоляции
Ранее указом Николаева режим полной самоизоляции был введен в Якутске, пригородном поселке Жатай, а также в Мирнинском и Нерюнгринском районах.
Политика
В Кремле прокомментировали прогноз по срокам ситуации с коронавирусом
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал заявление российского лидера Владимира Путина о том, что ближайшие недели станут определяющими в ситуации с коронавирусом.