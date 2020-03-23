Москва перестанет направлять положительные пробы на коронавирус нового типа на подтверждение. Об этом сообщили в понедельник в столичном оперативном штабе по контролю и мониторингу за ситуацией по коронавирусу.

Хоккей 26 лет назад Уэйн Гретцки стал лучшим бомбардиром в истории НХЛ 26 лет назад нападающий «Лос-Анджелеса» Уэйн Гретцки в матче против «Ванкувера» (3:6) забросил свою 802-ю шайбу в регулярных чемпионатах НХЛ и побил снайперский рекорд великого Горди Хоу.

Общество Москвичей старше 65 лет обязали с 26 марта соблюдать домашний режим Мэр Москвы Сергей Собянин в своём блоге сообщил, что москвичи старше 65 лет и граждане, страдающие хроническими заболеваниями, обязаны соблюдать домашний режим в период с 26 марта по 14 апреля.

Общество Власти России могут ужесточить карантин Существует вероятность, что власти России примут более серьезные меры по борьбе с коронавирусом, сообщает РИА Новости со ссылкой на правительственный источник.

Политика Зеленский провёл переговоры с главой МВФ Президент Украины Владимир Зеленский провёл телефонные переговоры с директором-распорядителем Международного валютного фонда Кристалиной Георгиевой по вопросам расширения сотрудничества в условиях пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.

Общество Число погибших от коронавируса в Турции достигло 21 Турция продолжает принимать меры против распространения коронавируса, в частности 22 марта объявлен комендантский час для граждан старше 65 лет.

Общество Правительство выделило 7,5 миллиарда рублей на закупку аппаратов ИВЛ Правительство РФ выделяет Минпромторгу 7,5 миллиарда рублей из своего резервного фондана закупку аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) в целях предупреждения распространения коронавируса, следует из распоряжения, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации.

Общество В России число заболевших коронавирусом увеличилось до 438 В России за последние сутки был зарегистрирован 71 новый случай заражения коронавирусом. Общее число заболевших достигло 438, передает ТАСС.

Политика В Кремле прокомментировали переход Путина на удалённую работу Накануне стало известно, что канцлер ФРГ Ангела Меркель перешла на удалённую работу после контакта с заболевшим медиком, пишет «Интерфакс».

Спорт Канада решила не отправлять спортсменов на ОИ-2020 Олимпийский и параолимпийский комитеты Канады сообщили, что не будут отправлять спортсменов на Олимпиаду-2020, призвали перенести ее на год, сообщает официальный олимпийский вещатель канал CBC.

Общество Аваков предупредил украинцев о голоде «Пройдет месяц и у людей может банально не хватать средств, чтобы поддержать себя, семью — купить еду и лекарства», — заявил глава МВД Украины, добавив, что правительству необходимо разработать меры поддержки.

Экономика Ведомствам поручили изменить приоритеты в расходах бюджета Правительство поручило Минфину и Минэкономразвития к 26 марта подготовить предложения по приоритизации расходов бюджета в антикризисных целях.

Общество Россия ограничит авиасообщение с Турцией Ограничение начнет действовать с 00:00 23 марта. Чартерные рейсы будут выполняться при условии перевозки граждан России до полного вывоза.