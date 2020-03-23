Коронавирус
ТАССВ Москве изменили схему постановки диагноза «коронавирусная инфекция»
Москва перестанет направлять положительные пробы на коронавирус нового типа на подтверждение. Об этом сообщили в понедельник в столичном оперативном штабе по контролю и мониторингу за ситуацией по коронавирусу.
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Общество
Всероссийскую диспансеризацию приостановили из-за коронавируса
Всероссийскую диспансеризацию временно приостановили в связи с распространением коронавируса.
Общество
В России выявили еще 61 случай заражения коронавирусом
В шести регионах России за сутки был зафиксирован еще 61 случай заболеваний коронавирусом.
Хоккей
26 лет назад Уэйн Гретцки стал лучшим бомбардиром в истории НХЛ
26 лет назад нападающий «Лос-Анджелеса» Уэйн Гретцки в матче против «Ванкувера» (3:6) забросил свою 802-ю шайбу в регулярных чемпионатах НХЛ и побил снайперский рекорд великого Горди Хоу.
Общество
Мишустин сообщил о новых мерах по борьбе с коронавирусом
Премьер-министр России Михаил Мишустин в ходе совещания с вице-премьерами перечислил новые меры предосторожности в связи с распространением коронавирусной инфекции.
Общество
Москвичей старше 65 лет обязали с 26 марта соблюдать домашний режим
Мэр Москвы Сергей Собянин в своём блоге сообщил, что москвичи старше 65 лет и граждане, страдающие хроническими заболеваниями, обязаны соблюдать домашний режим в период с 26 марта по 14 апреля.
Политика
В Россию доставили более 25 млн защитных масок из Китая
Российский военный самолет доставил из Китая 25,5 млн защитных масок, сообщает Минобороны РФ.
Гаджеты
Названы технические параметры флагманов Huawei P40 и P40 Pro до анонса
На просторах интернета опубликовали технические параметры флагманских смартфонов Huawei P40 и P40 Pro.
Общество
Власти России могут ужесточить карантин
Существует вероятность, что власти России примут более серьезные меры по борьбе с коронавирусом, сообщает РИА Новости со ссылкой на правительственный источник.
Общество
Встречи с зараженными коронавирусом в России отследят по телефонам
В России решили создать систему отслеживания граждан, контактировавших с больными коронавирусом.
Культура
Алексей Глызин поделился впечатлениями от участия в шоу «Маска» после вылета
Глызин признался, что шоу отнимает немало как моральных, так и физических сил.
Авто
Сколько бы стоили машины в СССР при пересчете на российские рубли
Энергетика
Цены на нефть на открытии торгов обвалились на 8%
Мировые цены на нефть резко обвалились на открытии торгов, падение котировок достигает восьми-девяти процентов, свидетельствуют данные бирж.
Общество
Льготный проезд для школьников временно отменен в Москве
Власти Москвы приняли решение временно отменить льготный проезд для школьников в общественном транспорте.
Политика
Зеленский провёл переговоры с главой МВФ
Президент Украины Владимир Зеленский провёл телефонные переговоры с директором-распорядителем Международного валютного фонда Кристалиной Георгиевой по вопросам расширения сотрудничества в условиях пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.
Общество
Число погибших от коронавируса в Турции достигло 21
Турция продолжает принимать меры против распространения коронавируса, в частности 22 марта объявлен комендантский час для граждан старше 65 лет.
Общество
Правительство выделило 7,5 миллиарда рублей на закупку аппаратов ИВЛ
Правительство РФ выделяет Минпромторгу 7,5 миллиарда рублей из своего резервного фондана закупку аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) в целях предупреждения распространения коронавируса, следует из распоряжения, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации.
Технологии
Попадание коронавируса на Землю из космоса допустил российский ученый
Заведующий отделом Института медико-биологических проблем РАН Вячеслав Ильин утверждает, что коронавирус нового типа мог быть занесен в КНР упавшим метеоритом.
Экономика
Сооснователь Yota договорился о покупке 49% Эльгинского проекта
Газпромбанк подписал соглашение о продаже компании «А-Проперти», принадлежащей сооснователю телекоммуникационного оператора Yota Альберту Авдоляну, 49% Эльгинского угольного проекта.
Общество
В России число заболевших коронавирусом увеличилось до 438
В России за последние сутки был зарегистрирован 71 новый случай заражения коронавирусом. Общее число заболевших достигло 438, передает ТАСС.
Политика
В Кремле прокомментировали переход Путина на удалённую работу
Накануне стало известно, что канцлер ФРГ Ангела Меркель перешла на удалённую работу после контакта с заболевшим медиком, пишет «Интерфакс».
Спорт
Канада решила не отправлять спортсменов на ОИ-2020
Олимпийский и параолимпийский комитеты Канады сообщили, что не будут отправлять спортсменов на Олимпиаду-2020, призвали перенести ее на год, сообщает официальный олимпийский вещатель канал CBC.
Здоровье
Названы болезни, повышающие риск смерти от коронавируса
Итальянские медики рассказали о том, какие болезни повышают риск смерти при заражении коронавирусом.
Шоу-бизнес
Оксана Самойлова вернулась в Россию с детьми, но без Джигана
На своей странице в соцсети Instagram Оксана Самойлова опубликовала короткое видео со стоящими в аэропорту чемоданами и надписью Home.
Общество
Аваков предупредил украинцев о голоде
«Пройдет месяц и у людей может банально не хватать средств, чтобы поддержать себя, семью — купить еду и лекарства», — заявил глава МВД Украины, добавив, что правительству необходимо разработать меры поддержки.
Экономика
Ведомствам поручили изменить приоритеты в расходах бюджета
Правительство поручило Минфину и Минэкономразвития к 26 марта подготовить предложения по приоритизации расходов бюджета в антикризисных целях.
Общество
Россия ограничит авиасообщение с Турцией
Ограничение начнет действовать с 00:00 23 марта. Чартерные рейсы будут выполняться при условии перевозки граждан России до полного вывоза.
Политика
Захарова ответила на слова журналиста Bild о Лаврове цитатой министра
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала реакцию немецких СМИ на сообщение, опубликованное 21 марта московским бюро телекомпании ARD.
Политика
Гордон заявил о риске распада Украины
Киев, 23 марта 2020, 08:41 — REGNUM Украина может прекратить своё существование из-за пандемии коронавируса и нефтяного кризиса, заявил украинский журналист и телеведущий Дмитрий Гордон в эфире телеканала «НАШ».
Здоровье
В Красноярске выросло число пациентов с коронавирусом
Количество случаев заражения коронавирусом выросло в Красноярске.