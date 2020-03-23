Коронавирус

ТАССТАССВ Москве изменили схему постановки диагноза «коронавирусная инфекция»

Москва перестанет направлять положительные пробы на коронавирус нового типа на подтверждение. Об этом сообщили в понедельник в столичном оперативном штабе по контролю и мониторингу за ситуацией по коронавирусу.
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Количество случаев заражения коронавирусом в Москве возросло до 262

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Власти изменили методику постановки диагноза коронавирус в Москве

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В федеральных лабораториях в Москве подтвержден 71 новый случай коронавируса

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В Москве изменили схему постановки диагноза «коронавирусная инфекция»

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В Москве изменили схему постановки диагноза «коронавирусная инфекция»

ТАСС03:05

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Газета.Ru03:17

После первой пробы в Москве подтвержден 71 новый случай коронавируса

Москва 2402:57
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Всероссийскую диспансеризацию приостановили из-за коронавируса

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Существует вероятность, что власти России примут более серьезные меры по борьбе с коронавирусом, сообщает РИА Новости со ссылкой на правительственный источник.
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Встречи с зараженными коронавирусом в России отследят по телефонам

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Цены на нефть на открытии торгов обвалились на 8%

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Власти Москвы приняли решение временно отменить льготный проезд для школьников в общественном транспорте.
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Президент Украины Владимир Зеленский провёл телефонные переговоры с директором-распорядителем Международного валютного фонда Кристалиной Георгиевой по вопросам расширения сотрудничества в условиях пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.
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Попадание коронавируса на Землю из космоса допустил российский ученый

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Олимпийский и параолимпийский комитеты Канады сообщили, что не будут отправлять спортсменов на Олимпиаду-2020, призвали перенести ее на год, сообщает официальный олимпийский вещатель канал CBC.
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Названы болезни, повышающие риск смерти от коронавируса

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В Красноярске выросло число пациентов с коронавирусом

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