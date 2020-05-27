С 27 мая на территории Москвы будут действовать только московские цифровые пропуска, которые оформлены для передвижения по столице. Пропуска, полученные для Московской области и действовавшие в рамках "роуминга", отныне недействительны. В самом Подмосковье пропускной режим, напомним, уже отменили.

В Москве изменились правила пропускного режима для автомобилистов

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