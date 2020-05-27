Коронавирус
Вести.RuВ Москве изменились правила пропускного режима для автомобилистов
С 27 мая на территории Москвы будут действовать только московские цифровые пропуска, которые оформлены для передвижения по столице. Пропуска, полученные для Московской области и действовавшие в рамках "роуминга", отныне недействительны. В самом Подмосковье пропускной режим, напомним, уже отменили.
Читать в источнике
Оценить626
Подробнее о событии
Показать все источники
С 27 мая для поездок по городу действуют только московские цифровые пропуска
Официальный портал Мэра и Правительства Москвывчера в 05:24
Автоматически обработано 7209 источников, обновлено в 04:38, Ашберн
Игры
Вышел фильм о разработке игр Dishonored, Prey и Half-Life 2: Episode 4
REGNUM вчера в 15:11
Технологии
Смартфоны не рекомендовали заряжать всю ночь
Михаил Коган уверен, что если оставлять смартфон на зарядке на всю ночь, то нагрузка на элементы питания сохранится, поэтому спецприложения могут не быть панацеей.
Российская газета 04:30
Политика
Верховный суд вернул иск экс-главы Чувашии Игнатьева к президенту
Верховный суд вернул исковое заявление бывшему главе Чувашии Михаилу Игнатьеву к президенту России в части требований прав на дополнительные социальные гарантии.
Газета.Ru 03:09
Политика
На Парад Победы в Москве приедет президент Абхазии
Президент Абхазии Аслан Бжания принял приглашение на Парад Победы, который пройдет на Красной площади 24 июня.
Вестник Кавказа 04:02
Путешествия
Россиянам озвучили сроки возобновления поездок за границу
Поездки за границу могут возобновиться для россиян ближе к осени.
Lenta.ru 03:33
Гаджеты
Новые процессоры Intel получат полностью черный комплектный кулер
Что же касается CPU Comet Lake-S с заблокированным множителем, то данные модели укомплектованы полностью черным кулером Intel.
NewInform 04:23
Наука
Выявлена причина осложнений от коронавируса
Британские ученые совместно с коллегами из США нашли ген, влияющий на высокий риск заражения COVID-19 и тяжелую форму коронавируса.
Live24 02:27
Экономика
Накопительные пенсии в России повысят
Накопительные пенсии с 1 августа увеличат на 9,13 процента, заявили в пресс-службе Пенсионного фонда.
РИА Новости вчера в 08:05
Политика
Путин бросил ручку на стол во время совещания
Президент России Владимир Путин бросил шариковую ручку на стол во время видеосовещания, посвященного борьбе с паводками и пожарами в регионах.
РИА Новости вчера в 20:15
Экономика
«Золотая корона» вышла на европейский рынок под брендом KoronaPay
Российская система денежных переводов «Золотая корона» выходит на европейский рынок с сервисом онлайн-переводов KoronaPay.
РБК 02:30
Энергетика
Поставки российского газа через Польшу прекратились
Официальный представитель «Газпрома» Сергей Куприянов сообщал, что, несмотря на истечение действующего транзитного контракта с Польшей, поставки газа через страну так или иначе будут продолжаться.
Коммерсантъ вчера в 05:33
Армия и оружие
США показали видео перехвата своего самолета российскими Су-35
ВМС США показали видео, на которых зафиксирован перехват американского самолета-разведчика Poseidon P-8A двумя российскими истребителями Су-35 над Средиземным морем.
РБК 03:43
Шоу-бизнес
Пригожин выступил против Шнурова
Уже не первый раз знаменитый продюсер Пригожин вынужден защищать свою белокурую красавицу супругу от нападок коллег.
Хорошие новости 02:31
Экономика
Цены на новостройки выросли в большинстве городов России в мае
В мае 2020 года средняя стоимость квадратного метра на первичном рынке выросла на 2,3% — до 62,3 тыс. руб. Об этом говорится в исследовании сервиса объявлений "Мир квартир", специалисты которого оценили динамику цен на новостройки в 70 российских городах с населением более 300 тыс. человек.
РБК 04:00
Происшествия
Журналиста Илью Азара задержали у здания МВД на Петровке
РБК вчера в 12:24
Общество
Биолог рекомендовала не стремиться скорее переболеть коронавирусом
Доктор биологических наук Анча Баранова рекомендует не торопиться со скорейшим заболеванием коронавирусом, чтобы как можно скорее получить антитела.
МедиаПоток 01:44
Общество
Роспотребнадзор заявил о готовности Москвы к снятию ограничений
Москва готова к первому и второму этапам снятия карантинных ограничений, сообщила руководитель управления Роспотребнадзора по Москве Елена Андреева на заседании Мосгордумы.
Ведомости 04:13
Общество
Москвичи могут с 27 мая пройти тест на наличие антител к коронавирусу
Все москвичи с 27 мая могут пройти бесплатный тест на наличие антител к коронавирусу.
RT на русском 04:12
Общество
Более 67 тысяч человек вылечили от коронавируса в Москве
Еще 5839 человек вылечили от коронавирусной инфекции в Москве за прошедшие сутки.
Официальный портал Мэра и Правительства Москвы 03:28
Здоровье
Суточный прирост больных коронавирусом в России снизился до 2,3%
Суточный прирост зарегистрированных заболевших COVID-19 в России снизился до 2,3%, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
RT на русском 03:43
Хоккей
НХЛ объявила о плане доигровки сезона
Комиссионер НХЛ Гэри Беттмэн сообщил, что регулярный чемпионат доигран не будет, а матчи стартуют сразу со стадии плей-офф.
Газета.Ru 03:13
Шоу-бизнес
У Александра Овечкина родился второй сын
Вашингтон, 27 мая 2020, 11:12 — REGNUM У российского хоккеиста Александра Овечкина родился второй сын, которого назвали Ильёй.
REGNUM 04:12
Шоу-бизнес
Пелагея подала на развод с Телегиным
Певица Пелагея подала документы на расторжение брака с мужем, хоккеистом Иваном Телегиным, сообщили РИА Новости в пресс-службе Никулинского районного суда Москвы.
РИА Новости 01:47
Политика
Дания назвала условия остановки «Северного потока-2»
Как пишет датская газета Jyllands-Posten, трубопровод привел к конфликту между Россией, США и Германией.
Вестник Кавказа вчера в 11:02
Религия
На Урале критиковавшего самоизоляцию священника запретили в служении
RT на русском 02:15
Общество
Ростовские власти анонсировали снятие ограничительных мер
По информации, размещённой на сайте мэрии, региональный оперштаб «рассматривает вопрос об открытии предприятий бытового обслуживания».
REGNUM 04:08
Экономика
В России могут сократить срок моратория на пени за неуплату услуг ЖКХ
Москва, 26 мая 2020, 10:06 — REGNUM Ранее введённый до конца 2020 года запрет на начисление и взимание пеней за неоплату за услуги ЖКХ может быть отменён раньше срока.
REGNUM вчера в 03:06
Политика
Голосование по Конституции может пройти в июле
Голосование по поправкам к Конституции РФ может состояться в первой половине июля 2020 года.
Политсовет 02:06
Политика
Трамп заявил о подготовке «мощного» ответа Китаю
Президент США Дональд Трамп сообщил, что Вашингтон готовит новые меры против Китая из-за ситуации вокруг Гонконга.
Российская газета 01:59
Культура
Новый сезон «Американской истории ужасов» перенесли на 2021 год
Кабельный канал FX перенёс премьеру сериала «Американская история ужасов» на 2021 год. Десятый сезон шоу должен был выйти в октябре.
News.ru 03:33