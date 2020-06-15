Происшествия
ТАССВ Москве машина скорой помощи насмерть сбила женщину
Женщина погибла под колесами машины скорой помощи на Носовихинском шоссе в Москве. Об этом сообщили ТАСС в воскресенье в пресс-службе столичного ГУ МВД. "Сегодня на Носовихинском шоссе водитель кареты скорой помощи сбил женщину, после чего столкнулся с иномаркой", - сказал собеседник агентства.
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Футбол
Леонардо подтвердил, что Кавани и Силва покинут «ПСЖ»
Советский спорт вчера в 13:34
Политика
В России создадут средства борьбы с гиперзвуковым оружием
В январе этого года Путин в послании Федеральному Собранию РФ заявлял, что Россия разрабатывает уникальное оружие нового поколения, обороноспособность страны обеспечена на десятилетия.
Интерфакс 06:27
Наука
Найдена еще одна угроза коронавируса для организма
Группа ученых из Мельбурнского университета, Лондонского королевского колледжа и нескольких других исследовательских учреждений провела новое исследование о коронавирусе и выяснила, что инфекция повышает риск развития диабета у пациентов.
Lenta.ru 12:10
Армия и оружие
Флот США пытался следить за погружением «Витязя» в Марианскую впадину
Самолет оптической и радиоразведки американского флота Poseidon и ракетный крейсер США следили за погружением российского беспилотного аппарата "Витязь-Д" на дно Марианской впадины.
Российская газета 15:04
Общество
Названы регионы России, лидирующие по уровню благосостояния семей
Лидером рейтинга регионов России по уровню благосостояния семей в девятый раз кряду стал Ямало-Ненецкий округ, гласит исследование РИА "Новости", которые подготовили эксперты агентства.
Газета.Ru 18:20
Политика
Глава МИД Украины заявил о готовности к диалогу с Лавровым
Украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил о своей готовности проводить переговоры с российским главой МИД Сергеем Лавровым.
Газета.Ru 15:07
Происшествия
Адвокат Ефремова объяснил отказ семьи Захарова от помощи
Адвокат актера Михаила Ефремова Эльман Пашаев в беседе с "Пятым каналом" заявил, что решение семьи погибшего в ДТП Сергея Захарова не идти на контакт и не принимать извинения можно объяснить "чьим-то грязным пиаром".
РИА Новости 18:49
Армия и оружие
Изображения «Тосочки» впервые появились в Сети
Evo-rus.com вчера в 14:11
Армия и оружие
«Искандеры» Балтфлота провели стрельбы на фоне морских учений НАТО
Как сообщает пресс-служба БФ, мероприятия боевой подготовки проходят на фоне военно-морских учений Североатлантического альянса (НАТО) BALTOPS 2020.
Газета.Ru 08:24
Экономика
В ФРС спрогнозировали уровень безработицы в США
Вашингтон, 14 июня 2020, 23:39 — REGNUM Уровень безработицы в Соединенных Штатах к концу 2020 года останется высоким, заявил глава Федерального резервного банка (ФРБ) Далласа Роберт Каплан в эфире телеканала CBS.
REGNUM 16:39
Происшествия
Девушка упала с водопада Айхор на юге Сахалина
Как сообщают в региональном МЧС, по предварительной информации, в результате пострадавшая получила травму ноги, самостоятельно передвигаться не может и нуждается в санитарной эвакуации.
АСТВ 05:37
Политика
В Конгрессе США предложили ужесточить санкции против Пригожина
Глава комитета по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США, демократ Элиот Энгел предложил ужесточить санкции против российского бизнесмена Евгения Пригожина.
Коммерсантъ 12 июня в 19:20
Политика
Болтон готовит бомбу для Трампа
Вести.Ru вчера в 15:11
Шоу-бизнес
Влад Лисовец рассказал о последней трагической встрече с Жанной Фриске
Экономика сегодня 12:42
Общество
С июля в России повысят пенсии части пенсионеров
Неверов, в свою очередь, заявлял, что указанная категория граждан пенсионного возраста получала "заработную плату" в размере трех-четырех тысяч рублей, поэтому их относили к числу работающих пенсионеров — и выплаты не попадали под индексацию.
РИА Новости 06:51
Политика
Маски-шоу, массовый психоз, протертые колени - обзор главных событий в Хакасии с 8 по 14 июня
Минувшая неделя ознаменовалась для жителей Хакасии, пожалуй, историческим событием.
ИА Хакасия 19:00
Политика
Путин объяснил, почему поправки в Конституцию России так важны
Президент Российской Федерации Владимир Путин в воскресенье, 14 июня, объяснил, почему поправки в Конституцию страны так важны.
Аргументы недели 08:39
Футбол
Саленко выступил против конфликта России и Украины
Спортсмен выступил с предложением провести товарищеский матч с участием ветеранов сборных двух стран.
Политика Сегодня 09:18
Экономика
Выпуск и обслуживание банковских карт в России могут стать платными
Банки будут вынуждены взимать деньги с клиентов за выпуск и обслуживание карт, использование платежных приложений, доступ к колл-центру, а также могут сократить или отменить программы лояльности, если в России сохранится административное регулирование и ограничение комиссий за прием карт (эквайринг).
Известия 18:09
Футбол
Майнц 05 — Аугсбург 0:1
«Аугсбург» в матче 31-го тура чемпионата Германии обыграл «Майнц» со счетом 1:0. Единственный гол на 43-й секунде встречи забил Флориан Нидерлехнер.
Спорт-Экспресс 11:27
Экономика
Правительство смягчит условия выдачи кредитов предприятиям — Белоусов
Выдачу кредитов системообразующим предприятиям необходимо облегчить, заявил первый заместитель председателя правительства РФ Андрей Белоусов 12 июня на встрече с членами Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).
ИА Красная Весна 12 июня в 09:37
Политика
Песков: Путин написал статью о Второй мировой войне
Газета.Ru 14:18
Космос
Спутник Сатурна удивил ученых, развив аномальную скорость
TV BRICS вчера в 03:00
Кино
Новый фильм о Джеймсе Бонде покажут раньше
Фильм про Джеймса Бонда «Не время умирать» покажут раньше запланированного срока. Выход нового фильма о Джеймсе Бонде назначен на 20 ноября.
Inc-news.ru 08:27
Игры
Sony показала новую консоль PlayStation 5
Японская корпорация Sony показала дизайн консоли следующего поколения PlayStation 5.
Компания 12 июня в 02:53
Происшествия
В американской Атланте продолжаются протесты
В ходе протестов в США после гибели в Миннеаполисе темнокожего Джорджа Флойда демонстранты забрасывали полицейских камнями и петардами.
BFM.ru 07:40