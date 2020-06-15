Женщина погибла под колесами машины скорой помощи на Носовихинском шоссе в Москве. Об этом сообщили ТАСС в воскресенье в пресс-службе столичного ГУ МВД. "Сегодня на Носовихинском шоссе водитель кареты скорой помощи сбил женщину, после чего столкнулся с иномаркой", - сказал собеседник агентства.

Политика В России создадут средства борьбы с гиперзвуковым оружием В январе этого года Путин в послании Федеральному Собранию РФ заявлял, что Россия разрабатывает уникальное оружие нового поколения, обороноспособность страны обеспечена на десятилетия. 2,9K

Наука Найдена еще одна угроза коронавируса для организма Группа ученых из Мельбурнского университета, Лондонского королевского колледжа и нескольких других исследовательских учреждений провела новое исследование о коронавирусе и выяснила, что инфекция повышает риск развития диабета у пациентов. 75

Общество Названы регионы России, лидирующие по уровню благосостояния семей Лидером рейтинга регионов России по уровню благосостояния семей в девятый раз кряду стал Ямало-Ненецкий округ, гласит исследование РИА "Новости", которые подготовили эксперты агентства.

Происшествия Адвокат Ефремова объяснил отказ семьи Захарова от помощи Адвокат актера Михаила Ефремова Эльман Пашаев в беседе с "Пятым каналом" заявил, что решение семьи погибшего в ДТП Сергея Захарова не идти на контакт и не принимать извинения можно объяснить "чьим-то грязным пиаром". 31

Экономика В ФРС спрогнозировали уровень безработицы в США Вашингтон, 14 июня 2020, 23:39 — REGNUM Уровень безработицы в Соединенных Штатах к концу 2020 года останется высоким, заявил глава Федерального резервного банка (ФРБ) Далласа Роберт Каплан в эфире телеканала CBS.

Происшествия Девушка упала с водопада Айхор на юге Сахалина Как сообщают в региональном МЧС, по предварительной информации, в результате пострадавшая получила травму ноги, самостоятельно передвигаться не может и нуждается в санитарной эвакуации.

Политика В Конгрессе США предложили ужесточить санкции против Пригожина Глава комитета по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США, демократ Элиот Энгел предложил ужесточить санкции против российского бизнесмена Евгения Пригожина. 130

Общество С июля в России повысят пенсии части пенсионеров Неверов, в свою очередь, заявлял, что указанная категория граждан пенсионного возраста получала "заработную плату" в размере трех-четырех тысяч рублей, поэтому их относили к числу работающих пенсионеров — и выплаты не попадали под индексацию. 1,8K

Футбол Саленко выступил против конфликта России и Украины Спортсмен выступил с предложением провести товарищеский матч с участием ветеранов сборных двух стран.

Экономика Выпуск и обслуживание банковских карт в России могут стать платными Банки будут вынуждены взимать деньги с клиентов за выпуск и обслуживание карт, использование платежных приложений, доступ к колл-центру, а также могут сократить или отменить программы лояльности, если в России сохранится административное регулирование и ограничение комиссий за прием карт (эквайринг). 2

Футбол Майнц 05 — Аугсбург 0:1 «Аугсбург» в матче 31-го тура чемпионата Германии обыграл «Майнц» со счетом 1:0. Единственный гол на 43-й секунде встречи забил Флориан Нидерлехнер.

Экономика Правительство смягчит условия выдачи кредитов предприятиям — Белоусов Выдачу кредитов системообразующим предприятиям необходимо облегчить, заявил первый заместитель председателя правительства РФ Андрей Белоусов 12 июня на встрече с членами Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).

Кино Новый фильм о Джеймсе Бонде покажут раньше Фильм про Джеймса Бонда «Не время умирать» покажут раньше запланированного срока. Выход нового фильма о Джеймсе Бонде назначен на 20 ноября. 4