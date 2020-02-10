Короткое замыкание произошло в электрооборудовании кинотеатра "Октябрь" на Новом Арбате в центре Москвы, людей эвакуировали в целях безопасности, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС. В это время там шла премьера фильма Жоры Крыжовникова "Лед-2".

В Москве кинотеатр «Октябрь» эвакуировали во время премьеры «Лед 2»

Происшествия Адвокат Кушиташвили рассказал, как росгвардеец мог сломать себе нос Адвокат Александр Дегтерев, представляющий интересы чемпиона России по боксу Георгия Кушиташвили, принял участие в следственном эксперименте, который показал, что сотрудник Росгвардии мог сломать себе нос.

Происшествия У находящегося на лайнере в Японии украинца обнаружили коронавирус «Есть один инфицированный гражданин Украины, член экипажа круизного лайнера, который стоит на рейде у берегов Японии», — приводит УНИАН заявление директора департамента консульской службы МИД Украины Сергея Погорельцева.

Армия и оружие Украинская волонтерка рассказала о мародерстве ВСУ под Донецком Украинская волонтерка Ольга Решетилова рассказала в своем Facebook о том, как военнослужащие 56-й бригады ВСУ перед своей ротацией занимались мародерством в селе Пески, расположенном на линии соприкосновения в пригороде Донецка.

Политика Трамп рассказал, когда закончится эпидемия коронавируса Президент США Дональд Трамп рассказал, когда закончится эпидемия коронавируса. По его словам, это произойдет в апреле этого года.

Политика В Госдуму внесли поправки о расширении маткапитала "Единая Россия" внесла на рассмотрение Госдумы поправки об использовании материнского капитала, об этом говорится в сообщении на официальном сайте партии.

Общество Число жертв коронавируса в провинции Хубэй возросло до 871 В китайской провинции Хубэй число умерших от нового коронавируса увеличилось до 871, число заболевших достигло 29 631, сообщает РИА Новости со ссылкой на региональный комитет здравоохранения.

Армия и оружие США начали вывод войск из Ирака США начали выводить свои войска с территории Ирака. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал Al Arabiya.

Политика Шойгу рассказал о подготовке парада Победы на Красной площади Парад Победы на Красной площади в 2020 году будет длиться полтора часа, сообщил в понедельник на совещании по его подготовке и проведению министр обороны РФ Сергей Шойгу.