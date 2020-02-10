Происшествия
РИА НовостиВ Москве кинотеатр «Октябрь» эвакуировали во время премьеры «Лед 2»
Короткое замыкание произошло в электрооборудовании кинотеатра "Октябрь" на Новом Арбате в центре Москвы, людей эвакуировали в целях безопасности, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС. В это время там шла премьера фильма Жоры Крыжовникова "Лед-2".
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