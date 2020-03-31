Общество
ИнтерфаксВ Москве количество жертв коронавируса достигло 16
В Москве количество смертей от коронавируса достигло 16, сообщили журналистам во вторник в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом столицы. Пять пациентов умерли с подтвержденной пневмонией и положительным тестом на коронавирус.
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Экономика
В МВФ заявили о поддержке инициативы G20 по борьбе с коронавирусом
Международный Валютный Фонд (МВФ) приветствует и готов поддержать инициативы "большой двадцатки" (G20) по борьбе с COVID-19, говорится в заявлении главы фонда Кристалины Георгиевой к участникам министерской телеконференции G20, состоявшейся в понедельник.
Армия и оружие
Украинский МиГ-29МУ2: модернизацию советского истребителя оценили в польской прессе
В польской прессе напомнили, что самолет МиГ-29МУ2 представляет собой модернизированный МиГ-29МУ1, который в настоящее время эксплуатируется 40-й тактической воздушной бригадой Военно-воздушных сил ВСУ, дислоцированной в 20 км от Киева.
Космос
На МКС зафиксировали в космосе непонятные перемещения двух групп НЛО
Непонятные явления в космосе были зафиксированы бортовыми камерами МКС.
Здоровье
Число заболевших коронавирусом в Подмосковье выросло до 177
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв заявил, что число заболевших коронавирусной инфекцией в Подмосковье выросло до 177 человек.
Общество
Что изменится в российском законодательстве с 1 апреля 2020 года
В апреле 2020 года в России вступает в силу ряд новых законов и поправок к уже действующим нормативным актам.
Происшествия
В Калужской области подтверждено пять случаев заражения коронавирусом
Калуга, 1 апреля 2020, 19:58 — REGNUM В Калужской области подтверждено пять случаев заражения коронавирусной инфекцией, один из заболевших выздоровел.
Общество
Роспотребнадзор обязал россиян соблюдать дистанцию в метр
Исключение допускается только при поездках в такси.
Политика
Bloomberg узнал о докладе разведки США о занижении КНР данных по вирусу
Китай умышленно скрыл масштабы вспышки коронавируса COVID-19 в стране, занижая как общее количество случаев заражения, так и уровень смертности от инфекции.
Общество
В ФМБА заявили, что вспышка коронавируса в России завершится к лету
Вспышка новой коронавирусной инфекции в России должна завершиться к лету, но пик распространения вируса еще не пройден.
Общество
Правительство предложило продлить нерабочую неделю в России
Меры социального дистанцирования надо продлить исходя из ситуации в каждом конкретном регионе по коронавирусу, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
Энергетика
Экспортная цена российской нефти Urals стала отрицательной
По данным аналитического агентства Argus, в связи с резким снижением цен на мировые нефтяные котировки ценовые формулы нефти Urals на внутреннем рынке России в последние дни марта стали отрицательными.
Здоровье
У сотрудницы онкоцентра имени Блохина обнаружили коронавирус
Госпитализация пациентов в отделение химиотерапии и комбинированного лечения злокачественных опухолей приостановлена.
Культура
Якубович рассказал о желании уйти с «Поля Чудес»
Леонид Якубович рассказал о том, что хотел покинуть программу «Поле Чудес», когда только начинал работать в проекте.
Энергетика
Россия не собирается наращивать добычу нефти в апреле
Нефтедобывающие корпорации России решили не увеличивать добычу нефти с 1 апреля, как ожидалось ранее, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на неназванный источник в российском правительстве.
Политика
Украина поддержала санкции против Белоруссии
Украина поддержала санкции, введенные Европейский союзом против Белоруссии. Об этом сообщается на сайте Совета ЕС.
Авто
На АвтоВАЗе рассказали о сборке Chevrolet Niva
Как сообщают «Автоновости дня», к текущему моменту совместное предприятие уже выпустило более 700 тысяч Chevrolet Niva, причем около 600 тысяч зарегистрированы и находятся в эксплуатации.
Здоровье
На Украине ужесточат ограничения из-за коронавируса
Правительство Украины намерено усилить меры по борьбе с распространением коронавируса. Об этом говорится на сайте кабмина 1 апреля.
Политика
Путин разрешил ФСО использовать боевую технику
Президент России Владимир Путин наделил правом Федеральную службу охраны (ФСО) применять боевую технику в "определенных законодательством случаях и порядке".
Общество
Три пациента с коронавирусом скончались в Москве
В столичной больнице скончались три пациента с положительным результатом анализов на новый тип коронавируса COVID-19.
Спорт
В МОК подтвердили даты проведения Олимпиады в Токио в 2021 году
Общество
Сбербанк подключился к Системе быстрых платежей ЦБ
Сбербанк стал участником Системы быстрых платежей. Об этом рассказал РБК представитель банка.
Политика
Белоруссия попросила у России помощи в борьбе с коронавирусом
Белоруссия попросила помощи у России в борьбе с распространением коронавируса.
Наука
Эта бактерия может производить еду и кислород для колонистов Марса
Общество
В России упростили правила техосмотра автомобилей
Государственная дума приняла ряд поправок, изменяющих порядок прохождения обязательного техосмотра для автомобилей.
Армия и оружие
ВСУ более 20 раз нарушили перемирие в Донбассе за сутки
Общество
В МВД рассказали, как россияне соблюдают режим самоизоляции
Заместитель начальника Главного управления обеспечения охраны общественного порядка МВД РФ Станислав Наумов сказал, что россияне добросовестно соблюдают режим самоизоляции.
Общество
Мосгордума ввела штрафы за нарушение режима самоизоляции
Депутаты Мосгордумы проголосовали за введение штрафов за нарушение режима самоизоляции в Москве.
Общество
Житель города Ухань рассказал об обстановке в городе
В среду, 1 апреля, Тагир Измаилов, который проживает в китайском городе Ухань, в эксклюзивном интервью RT рассказал о том, какая царит обстановка на городских улицах.
Музыка