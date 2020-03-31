Общество

ИнтерфаксИнтерфаксВ Москве количество жертв коронавируса достигло 16

В Москве количество смертей от коронавируса достигло 16, сообщили журналистам во вторник в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом столицы. Пять пациентов умерли с подтвержденной пневмонией и положительным тестом на коронавирус.
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В Москве количество жертв коронавируса достигло 16

Интерфаксвчера в 16:31

Количество жертв коронавируса в России достигло десяти: в Москве умерла ещё одна пациентка

Сиб.фм30 марта в 07:19
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В МВФ заявили о поддержке инициативы G20 по борьбе с коронавирусом

Международный Валютный Фонд (МВФ) приветствует и готов поддержать инициативы "большой двадцатки" (G20) по борьбе с COVID-19, говорится в заявлении главы фонда Кристалины Георгиевой к участникам министерской телеконференции G20, состоявшейся в понедельник.
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Армия и оружие

Украинский МиГ-29МУ2: модернизацию советского истребителя оценили в польской прессе

В польской прессе напомнили, что самолет МиГ-29МУ2 представляет собой модернизированный МиГ-29МУ1, который в настоящее время эксплуатируется 40-й тактической воздушной бригадой Военно-воздушных сил ВСУ, дислоцированной в 20 км от Киева.
Военное обозрение 07:12
Космос

На МКС зафиксировали в космосе непонятные перемещения двух групп НЛО

Непонятные явления в космосе были зафиксированы бортовыми камерами МКС.
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Число заболевших коронавирусом в Подмосковье выросло до 177

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв заявил, что число заболевших коронавирусной инфекцией в Подмосковье выросло до 177 человек.
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Что изменится в российском законодательстве с 1 апреля 2020 года

В апреле 2020 года в России вступает в силу ряд новых законов и поправок к уже действующим нормативным актам.
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В Калужской области подтверждено пять случаев заражения коронавирусом

Калуга, 1 апреля 2020, 19:58 — REGNUM В Калужской области подтверждено пять случаев заражения коронавирусной инфекцией, один из заболевших выздоровел.
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Общество

Роспотребнадзор обязал россиян соблюдать дистанцию в метр

Исключение допускается только при поездках в такси.
АБН 02:55
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Bloomberg узнал о докладе разведки США о занижении КНР данных по вирусу

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РБК 16:25
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В ФМБА заявили, что вспышка коронавируса в России завершится к лету

Вспышка новой коронавирусной инфекции в России должна завершиться к лету, но пик распространения вируса еще не пройден.
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Общество

Правительство предложило продлить нерабочую неделю в России

Меры социального дистанцирования надо продлить исходя из ситуации в каждом конкретном регионе по коронавирусу, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
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Энергетика

Экспортная цена российской нефти Urals стала отрицательной

По данным аналитического агентства Argus, в связи с резким снижением цен на мировые нефтяные котировки ценовые формулы нефти Urals на внутреннем рынке России в последние дни марта стали отрицательными.
RT на русском 17:23
Здоровье

У сотрудницы онкоцентра имени Блохина обнаружили коронавирус

Госпитализация пациентов в отделение химиотерапии и комбинированного лечения злокачественных опухолей приостановлена.
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Якубович рассказал о желании уйти с «Поля Чудес»

Леонид Якубович рассказал о том, что хотел покинуть программу «Поле Чудес», когда только начинал работать в проекте.
7 новостей 08:12
Энергетика

Россия не собирается наращивать добычу нефти в апреле

Нефтедобывающие корпорации России решили не увеличивать добычу нефти с 1 апреля, как ожидалось ранее, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на неназванный источник в российском правительстве.
Газета.Ru 13:55
Политика

Украина поддержала санкции против Белоруссии

Украина поддержала санкции, введенные Европейский союзом против Белоруссии. Об этом сообщается на сайте Совета ЕС.
Lenta.ru 03:55
Авто

На АвтоВАЗе рассказали о сборке Chevrolet Niva

Как сообщают «Автоновости дня», к текущему моменту совместное предприятие уже выпустило более 700 тысяч Chevrolet Niva, причем около 600 тысяч зарегистрированы и находятся в эксплуатации.
Автоновости дня вчера в 03:57
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На Украине ужесточат ограничения из-за коронавируса

Правительство Украины намерено усилить меры по борьбе с распространением коронавируса. Об этом говорится на сайте кабмина 1 апреля.
Известия 09:21
Политика

Путин разрешил ФСО использовать боевую технику

Президент России Владимир Путин наделил правом Федеральную службу охраны (ФСО) применять боевую технику в "определенных законодательством случаях и порядке".
Газета.Ru 09:53
Общество

Три пациента с коронавирусом скончались в Москве

В столичной больнице скончались три пациента с положительным результатом анализов на новый тип коронавируса COVID-19.
Газета.Ru 18:06
Спорт

В МОК подтвердили даты проведения Олимпиады в Токио в 2021 году

Известия 30 марта в 08:39
Общество

Сбербанк подключился к Системе быстрых платежей ЦБ

Сбербанк стал участником Системы быстрых платежей. Об этом рассказал РБК представитель банка.
РБК 13:06
Политика

Белоруссия попросила у России помощи в борьбе с коронавирусом

Белоруссия попросила помощи у России в борьбе с распространением коронавируса.
Lenta.ru вчера в 22:26
Наука

Эта бактерия может производить еду и кислород для колонистов Марса

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Общество

В России упростили правила техосмотра автомобилей

Государственная дума приняла ряд поправок, изменяющих порядок прохождения обязательного техосмотра для автомобилей.
Дождь 01:39
Армия и оружие

ВСУ более 20 раз нарушили перемирие в Донбассе за сутки

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В МВД рассказали, как россияне соблюдают режим самоизоляции

Заместитель начальника Главного управления обеспечения охраны общественного порядка МВД РФ Станислав Наумов сказал, что россияне добросовестно соблюдают режим самоизоляции.
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Общество

Мосгордума ввела штрафы за нарушение режима самоизоляции

Депутаты Мосгордумы проголосовали за введение штрафов за нарушение режима самоизоляции в Москве.
Ведомости 11:36
Общество

Житель города Ухань рассказал об обстановке в городе

В среду, 1 апреля, Тагир Измаилов, который проживает в китайском городе Ухань, в эксклюзивном интервью RT рассказал о том, какая царит обстановка на городских улицах.
Невские Новости 17:08
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«Евровидение-2020» пройдет в онлайн-формате

НИА-Красноярск вчера в 22:45
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