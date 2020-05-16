В Москве коронавирус выявили еще у 3855 человек. Об этом сообщает столичный оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Telegram-канале. Уточняется, что общее число заболевших в Москве составляет 142 824.

В Москве коронавирус за сутки выявлен у 3855 человек

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