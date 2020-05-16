Коронавирус
Газета.RuВ Москве коронавирус за сутки выявлен у 3855 человек
В Москве коронавирус выявили еще у 3855 человек. Об этом сообщает столичный оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Telegram-канале. Уточняется, что общее число заболевших в Москве составляет 142 824.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Московский оперштаб сообщил о смерти 71 нового пациента с коронавирусом
Политическая Экспертизавчера в 16:14
Автоматически обработано 7187 источников, обновлено в 09:34, Ашберн
Общество
Власти Подмосковья рассказали о мерах ослабления ограничительных мер
Ранее Воробьёв заявил, что Московская область будет готова к частичному выходу из режима ограничений к понедельнику, 18 мая.
RT на русском 09:26
Здоровье
Более 40 врачей в Дагестане умерли от коронавируса и пневмонии
RT на русском вчера в 23:45
Общество
160 новых случаев коронавируса выявлено в Свердловской области
По информации оперативного штаба на воскресенье, 17 мая, за минувшие сутки на территории Среднего Урала еще у 160 человек подтверждено заражение новой коронавирусной инфекцией COVID-19.
Kursk.com 03:43
Общество
В России представили модели пика заболеваемости COVID-19 в регионах
Речь идет о модели компании-разработчика аналитических продуктов Megaputer Intelligence и модели проектного офиса по математическому моделированию Уфимского авиационного университета (УГАТУ) и Башкирского медицинского университета (БГМУ).
РБК 05:52
Политика
В Еврокомиссии заявили о «распространении Россией теорий заговора»
Официальный представитель Еврокомиссии Питер Стано в интервью газете Bild заявил, что, по мнению ЕК, различные «источники из России» якобы распространяют теории заговора и дезинформацию в странах Евросоюза о ситуации с коронавирусом нового типа.
RT на русском 06:09
Фигурное катание
Трусова впервые прокомментировала уход от Тутберидзе
Наша версия 15 мая в 02:20
Общество
Россию собрались отстранить от строительства чешской АЭС
Правительство Чехии одобрило секретный документ, по которому от участия в тендере на строительство нового энергоблока АЭС "Дукованы" могут отстранить российские и китайские компании, пишет пражское сетевое издание Denik N. Утверждается, что этот документ одобрили еще 27 апреля.
Взгляд.ру 09:08
Общество
В Крыму с 18 мая отменят всеобщий режим самоизоляции
Пункт об обязательной самоизоляции для жителей Крыма исключен из новой версии указа главы республики Сергея Аксенова о введении режима повышенной готовности, вместо него добавлена рекомендация ограничить выход из дома без необходимости.
Интерфакс вчера в 02:54
Общество
Часть ограничений в Воронежской области снимут уже завтра
В Воронежской области завтра, 18 мая, стартует первый этап выхода из ограничений, введённых из-за пандемии коронавируса.
МОЁ! Оnline Воронеж 07:37
Энергетика
Польша разрывает контракт с Россией по транзиту газа
По газопроводу "Ямал-Европа" Россия перекачивала в Германию около 33 млрд кубометров в год.
Газета.Ru 15 мая в 14:33
Общество
Главного врача больницы в Армавире уволили после протеста медиков
Газета.Ru вчера в 09:15
Происшествия
В Латвии обнаружили пропавший дрон
Известия 08:55
Общество
В МВД рассказали о штрафах за отказ сдавать тест на коронавирус
В МВД РФ назвали случаи бездействия граждан при коронавирусе, которые грозят штрафом.
ТК Звезда вчера в 05:20
Общество
Медики Челябинской области получили доплату за коронавирус
Напомним, что федеральные выплаты медработники получают на основе постановлений правительства РФ №415 и №484.
Челябинск Сегодня 04:19
Происшествия
Посол КНР в Израиле обнаружен мертвым у себя дома
Посол Китая в Израиле Ду Вэй в воскресенье обнаружен мертвым на окраине Тель-Авива в доме, который занимал, сообщает "Би-би-си" со ссылкой на заявление представителя полиции.
Интерфакс 04:41
Происшествия
Под окнами дома на Верности нашли тела женщины и ребенка
Gazeta.SPb вчера в 07:35
Происшествия
В США разбился истребитель пятого поколения F-22
Истребитель пятого поколения ВВС США F-22 Raptor в пятницу упал во время обычного тренировочного полета в американском штате Флорида, сообщает сайт издания USA Today.
Интерфакс 15 мая в 12:40
Общество
Попова: в России остановлен рост распространения коронавируса
Пандемия COVID-19 Число выявленных случаев коронавируса в России достигло 281752, более 57 тысяч пациентов вылечились, 2631 скончался.
РИА Новости 07:06
Общество
Доктор Мясников назвал самую эффективную меру защиты от коронавируса
Врач Александр Мясников посоветовал россиянам не забывать о самой эффективной мере защиты от COVID-19 в период пандемии - социальном дистанцировании.
Газета.Ru 07:45
Футбол
Россия разрешила иностранным спортсменам и тренерам вернуться в страну
Власти России сняли ограничение на возвращение в страну иностранных тренеров и спортсменов.
NewInform 03:26
Политика
США грозят России новыми санкциями в случае завершения Nord Stream 2
Круз заявил, что в том случае, если Россия решится достроить газопровод «Северный поток — 2», то в отношении госкорпорации «Газпром» автоматически будут введены санкции, которые американские законодатели одобрили ещё в декабре 2019 года.
REGNUM вчера в 16:04
Кино
Издание Esquire назвало самый сексуальный фильм в истории кино
Рейтинг из 40 лент возглавила французская историческая драма 2019 года "Портрет девушки в огне" Фильм режиссера Селин Сьяммы рассказывает об отношениях между дочерью богатой женщины и художницей, нанятой для создания её портрета – для отправления нежеланному жениху, – события происходят в 1770-е годы в Бретани.
Деловое.ТВ 07:20
Шоу-бизнес
Королева рассказала о здоровье Заворотнюк
Певица Наташа Королева рассказала о самочувствии актрисы Анастасии Заворотнюк, у которой диагностировали глиобластому.
Газета.Ru 05:28
Шоу-бизнес
Настя Каменских опровергла слухи о разводе с Потапом
Настя Каменских опровергла недавно появившиеся слухи о разводе с Потапом.
Дни24 06:05
Музыка
«Евровидение-2021» пройдет в Роттердаме
Песенный конкурс в следующем году состоится в Роттердаме, где его планировали провести в 2020, сообщает телеканал «Якутия 24» со ссылкой на ТАСС.Европейский вещательный союз подтвердил, что международный песенный конкурс состоится в 2021 году в Роттердаме (Нидерланды).
Якутия 24 03:01
Армия и оружие
NI: новая тактика ВМФ России поставила под удар подводный флот НАТО
Издание «ПолитРоссия» опубликовало перевод статьи обозревателя американского издания The National Interest Питер Сучиу, который считает, что Россия намерена противостоять НАТО в Мировом океане, для чего осваивает новую тактику борьбы с подводными лодками Альянса.
Военное дело 05:04
Происшествия
В Краснодарском крае два человека погибли в ДТП
Двое человек погибли, семеро пострадали в ДТП в Крымском районе Кубани, сообщает ГУМВД по Краснодарскому краю.
РИА Новости 09:13
Общество
Врачи в Чечне извинились за жалобы на нехватку средств защиты
Сотрудники перепрофилированной под лечение больных с коронавирусом COVID-19 ЦРБ в Гудермесе извинились за жалобы на нехватку средств защиты и отсутствие надбавок.
Коммерсантъ 08:21
Происшествия
СК назвал причастных к провокации в ходе «Бессмертного полка»
Как рассказала корреспонденту "РГ" официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко, уголовные дела о реабилитации нацизма (ч. 1 ст. 354.1 УК РФ) расследует центральный аппарат СК - Главное следственное управление.
Российская газета вчера в 07:13
Политика
Путин: у России есть оружие, которого нет ни у одной страны мира
Глава государства отметил, что смотреть на опыт других стран нужно, но при этом не стоит забывать, что в России имеются "очень хорошие собственные базы".
Вести.Ru 07:01