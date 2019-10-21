Пожарные локализовали возгорание на складе на востоке Москвы на площади 1500 кв. м. Об этом сообщили в пресс-службе столичного главка МЧС. «Второй ранг пожарной опасности снят, пожар локализован», — цитирует представителя ведомства ТАСС.

В Москве локализован пожар на складе на площади 1500 квадратных метров

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