Происшествия
ТАССВ Москве машина скорой помощи насмерть сбила женщину
Женщина погибла под колесами машины скорой помощи на Носовихинском шоссе в Москве. Об этом сообщили ТАСС в воскресенье в пресс-службе столичного ГУ МВД. "Сегодня на Носовихинском шоссе водитель кареты скорой помощи сбил женщину, после чего столкнулся с иномаркой", - сказал собеседник агентства.
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Технологии
Пользователям стала доступна бета-версия ОС Android 11
Публичную бета-версию Android 11 выпустила компания Google, 11 июня сообщает The Verge.
ИА Красная Весна 11 июня в 13:42
Армия и оружие
Изображения «Тосочки» впервые появились в Сети
Evo-rus.com вчера в 14:11
Политика
Путин: Россия уверенно выходит из пандемии коронавируса
Президент России Владимир Путин заявил, что страна выходит из пандемии коронавируса COVID-19 уверенно и с минимальными потерями.
Коммерсантъ 05:37
Общество
В Санкт-Петербурге с 15 июня снимают часть ограничений
Санкт-Петербург, 13 июня 2020, 17:30 — REGNUM В Санкт-Петербурге с 15 июня возобновляют работу парикмахерские, библиотеки, бани и ряд других организаций, деятельность которых была приостановлена из-за коронавируса.
REGNUM вчера в 10:30
Экономика
Эксперт рассказал о правилах успешного получения кредита
О правилах заключения успешной кредитной сделки гражданам рассказал эксперт по фондовому рынку «БКС Брокер» Михаил Зельцер в воскресенье, 14 июня, в интервью агентству «Прайм».
Известия 03:05
Здоровье
В Воркуте уменьшилось число новых случаев заражения коронавирусом
Фото Виктора Бобыря Как сообщили БНК в администрации Воркуты, на 14 июня в городе подтвержден 731 случай заражения коронавирусом.
ИА БНК 08:15
Общество
Правительство делает новый подход к открытию данных о состоянии окружающей среды
Правительство делает новый подход к открытию данных о состоянии окружающей среды Вице-премьер Виктория Абрамченко вернула на доработку в Минприроды проект концепции создания комплексной информационной системы мониторинга окружающей среды, призванной сделать экологическую информацию полной и открытой для всех заинтересованных лиц.
Коммерсантъ 18:00
Футбол
Бонуччи о Роналду, не забившем пенальти: даже великие могут ошибаться
Футболист туринского "Ювентуса" Леонардо Бонуччи поддержал партнера по команде Криштиану Роналду, который не забил пенальти в ответном полуфинальном матче Кубка Италии с "Миланом".
РИА Новости 12 июня в 17:42
Политика
Во Франции объявили о победе над коронавирусом и открытии границ
Президент Франции Эмманюэль Макрон в телеобращении к нации заявил о "первой победе над коронавирусом" и открытии границ.
Российская газета 15:11
Шоу-бизнес
Ксения Собчак публично оскорбила Тимати
Скандал между рэпером Тимати и телеведущей Ксенией Собчак разгорается нешуточный.
Kleo.ru 10:11
Гаджеты
Стало известно, когда NVIDIA может анонсировать новые видеокарты
Массовое производство видеокарт намечено на август этого года, а это значит, что устройство будет полностью анонсировано в сентябре 2020 года.
Evo-rus.com 11:31
Общество
СМИ рассказали о доходах Михаила Ефремова
Газета.Ru 13:45
Киберспорт
В Dota 2 появилась аркана для Queen of Pain
В Valve вышло обновление для Dota 2. В игре появилась Аркана на Queen of Pain – комплект The Eminence of Ristul.
ProstoProSport 12 июня в 03:21
Здоровье
После перенесенного коронавируса легкие ждет длительное восстановление
В легких после перенесенного коронавируса наблюдаются фиброзные изменения. Так, обычно бывает после тяжелой пневмонии.
Соловей.Инфо 03:58
Футбол
«Реал» одержал победу над «Эйбаром»
Soccer.ru 15:24
Футбол
«Динамо» разгромило «Спартак» в товарищеском матче
RT на русском 11:50
Общество
Депутаты хотят ограничить оценку рисков опасного строительства
В свою очередь, бизнес заявляет, что проекты опасных объектов все равно будут проходить проверку на соответствие экологическим требованиям Главгосэкспертизой при Минстрое, а отмена ГЭЭ существенно ускорит процесс согласования и сроки сдачи строек.
Коммерсантъ 18:00
Фигурное катание
Плющенко стал тренером сборной России по фигурному катанию
Евгений Плющенко получил статус тренера сборной России по фигурному катанию, следует из документа на сайте Министерства спорта РФ.
Интерфакс-Спорт 16:57
Космос
Россия изготовит ракеты для OneWeb, несмотря на банкротство компании
Россия изготовит ракеты для OneWeb, несмотря на банкротство компании.
Piter.tv 11 июня в 03:19
Здоровье
Врач описал воздействие коронавируса на все органы человека
Российский врач-терапевт Василий Купрейчик описал воздействие коронавирусной инфекции на все органы человека.
Lenta.ru 09:51
Политика
Песков: Путин написал статью о Второй мировой войне
Газета.Ru 14:18
Экономика
Эксперт рассказал, чем грозит повышение МРОТ в кризис
Ранее в своем Telegram-канале лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил установить минимальную зарплату по России в размере 30 тысяч рублей в месяц, среднюю - в размере 70 тысяч рублей.
РИА Новости 05:16
Религия
Главный храм ВС России освятил патриарх Кирилл
Кубинка, Московская область, 14 июня 2020, 10:27 — REGNUM Чин великого освящения собора Воскресения Христова, являющегося главным храмом Вооруженных сил РФ, совершил 14 июня в подмосковном городе Кубинка в парке «Патриот» патриарх Московский и всея Руси Кирилл, и в настоящее время началась Божественная литургия.
REGNUM 03:27
Происшествия
На акции против расизма в Париже начались беспорядки
Ореанда-Новости вчера в 12:40
Политика
Протестующие провозгласили автономию в одном из районов Сиэтла
Протестующие требуют полного упразднения полиции в Сиэтле, запрета на использование оружия при охране порядка и пересмотра дел "всех цветных людей", попавших в тюрьмы.
Новые Известия 12 июня в 11:34
Театры
БДТ имени Товстоногова покажет первый в России Minecraft-спектакль
В воскресенье, 14 июня, в игровой вселенной Minecraft откроется БДТ имени Товстоногова.
Петербургский дневник вчера в 11:26
Общество
Власти Петербурга заявили о сложной ситуации с коронавирусом
Власти Петербурга заявили о сложной ситуации с коронавирусом.
BFM.ru 12:21