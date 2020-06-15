Происшествия

ТАССТАССВ Москве машина скорой помощи насмерть сбила женщину

Женщина погибла под колесами машины скорой помощи на Носовихинском шоссе в Москве. Об этом сообщили ТАСС в воскресенье в пресс-службе столичного ГУ МВД. "Сегодня на Носовихинском шоссе водитель кареты скорой помощи сбил женщину, после чего столкнулся с иномаркой", - сказал собеседник агентства.
Читать в источнике
Комментировать228

Подробнее о событии

Водитель автомобиля скорой помощи насмерть сбил женщину на Носовихинском шоссе

Агентство Москва15:39

Женщина скончалась после ДТП на востоке Москвы

Вечерняя Москва15:05

В Москве машина скорой помощи насмерть сбила женщину

ТАСС15:04

На востоке Москвы скорая насмерть сбила женщину

РИА Новости15:00

Карета скорой помощи сбила насмерть пешехода в Москве

Интерфакс14:59

Машина скорой помощи насмерть сбила женщину

Москва 2415:38

Скорая сбила женщину в Москве

РЕН ТВ13:23
Показать все источники
Автоматически обработано 7228 источников, обновлено в 18:20, Ашберн
Общество

Представитель Киркорова ответила на возмущения экс-командующего ВДВ

Газета.Ru 06:09
4,2K
Происшествия

Спасавший тонущего ребенка глава ассоциации фермеров Кубани погиб

Газета.Ru 16:46
52
Технологии

Пользователям стала доступна бета-версия ОС Android 11

Публичную бета-версию Android 11 выпустила компания Google, 11 июня сообщает The Verge.
ИА Красная Весна 11 июня в 13:42
10
Армия и оружие

Изображения «Тосочки» впервые появились в Сети

Evo-rus.com вчера в 14:11
15
Политика

Путин: Россия уверенно выходит из пандемии коронавируса

Президент России Владимир Путин заявил, что страна выходит из пандемии коронавируса COVID-19 уверенно и с минимальными потерями.
Коммерсантъ 05:37
701
Общество

В Санкт-Петербурге с 15 июня снимают часть ограничений

Санкт-Петербург, 13 июня 2020, 17:30 — REGNUM В Санкт-Петербурге с 15 июня возобновляют работу парикмахерские, библиотеки, бани и ряд других организаций, деятельность которых была приостановлена из-за коронавируса.
REGNUM вчера в 10:30
376
Происшествия

В Атланте два человека погибли при стрельбе во время протестов

РИА Новости 16:35
Экономика

Эксперт рассказал о правилах успешного получения кредита

О правилах заключения успешной кредитной сделки гражданам рассказал эксперт по фондовому рынку «БКС Брокер» Михаил Зельцер в воскресенье, 14 июня, в интервью агентству «Прайм».
Известия 03:05
19
Здоровье

В Воркуте уменьшилось число новых случаев заражения коронавирусом

Фото Виктора Бобыря Как сообщили БНК в администрации Воркуты, на 14 июня в городе подтвержден 731 случай заражения коронавирусом.
ИА БНК 08:15
20
Общество

Правительство делает новый подход к открытию данных о состоянии окружающей среды

Правительство делает новый подход к открытию данных о состоянии окружающей среды Вице-премьер Виктория Абрамченко вернула на доработку в Минприроды проект концепции создания комплексной информационной системы мониторинга окружающей среды, призванной сделать экологическую информацию полной и открытой для всех заинтересованных лиц.
Коммерсантъ 18:00
Футбол

Бонуччи о Роналду, не забившем пенальти: даже великие могут ошибаться

Футболист туринского "Ювентуса" Леонардо Бонуччи поддержал партнера по команде Криштиану Роналду, который не забил пенальти в ответном полуфинальном матче Кубка Италии с "Миланом".
РИА Новости 12 июня в 17:42
Политика

Во Франции объявили о победе над коронавирусом и открытии границ

Президент Франции Эмманюэль Макрон в телеобращении к нации заявил о "первой победе над коронавирусом" и открытии границ.
Российская газета 15:11
12
Шоу-бизнес

Ксения Собчак публично оскорбила Тимати

Скандал между рэпером Тимати и телеведущей Ксенией Собчак разгорается нешуточный.
Kleo.ru 10:11
Гаджеты

Стало известно, когда NVIDIA может анонсировать новые видеокарты

Массовое производство видеокарт намечено на август этого года, а это значит, что устройство будет полностью анонсировано в сентябре 2020 года.
Evo-rus.com 11:31
2
Общество

СМИ рассказали о доходах Михаила Ефремова

Газета.Ru 13:45
308
Киберспорт

В Dota 2 появилась аркана для Queen of Pain

В Valve вышло обновление для Dota 2. В игре появилась Аркана на Queen of Pain – комплект The Eminence of Ristul.
ProstoProSport 12 июня в 03:21
Здоровье

После перенесенного коронавируса легкие ждет длительное восстановление

В легких после перенесенного коронавируса наблюдаются фиброзные изменения. Так, обычно бывает после тяжелой пневмонии.
Соловей.Инфо 03:58
160
Футбол

«Реал» одержал победу над «Эйбаром»

Soccer.ru 15:24
Футбол

«Динамо» разгромило «Спартак» в товарищеском матче

RT на русском 11:50
Общество

Депутаты хотят ограничить оценку рисков опасного строительства

В свою очередь, бизнес заявляет, что проекты опасных объектов все равно будут проходить проверку на соответствие экологическим требованиям Главгосэкспертизой при Минстрое, а отмена ГЭЭ существенно ускорит процесс согласования и сроки сдачи строек.
Коммерсантъ 18:00
Фигурное катание

Плющенко стал тренером сборной России по фигурному катанию

Евгений Плющенко получил статус тренера сборной России по фигурному катанию, следует из документа на сайте Министерства спорта РФ.
Интерфакс-Спорт 16:57
Космос

Россия изготовит ракеты для OneWeb, несмотря на банкротство компании

Россия изготовит ракеты для OneWeb, несмотря на банкротство компании.
Piter.tv 11 июня в 03:19
8
Здоровье

Врач описал воздействие коронавируса на все органы человека

Российский врач-терапевт Василий Купрейчик описал воздействие коронавирусной инфекции на все органы человека.
Lenta.ru 09:51
10
Политика

Песков: Путин написал статью о Второй мировой войне

Газета.Ru 14:18
586
Экономика

Эксперт рассказал, чем грозит повышение МРОТ в кризис

Ранее в своем Telegram-канале лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил установить минимальную зарплату по России в размере 30 тысяч рублей в месяц, среднюю - в размере 70 тысяч рублей.
РИА Новости 05:16
182
Религия

Главный храм ВС России освятил патриарх Кирилл

Кубинка, Московская область, 14 июня 2020, 10:27 — REGNUM Чин великого освящения собора Воскресения Христова, являющегося главным храмом Вооруженных сил РФ, совершил 14 июня в подмосковном городе Кубинка в парке «Патриот» патриарх Московский и всея Руси Кирилл, и в настоящее время началась Божественная литургия.
REGNUM 03:27
2K
Происшествия

На акции против расизма в Париже начались беспорядки

Ореанда-Новости вчера в 12:40
249
Политика

Протестующие провозгласили автономию в одном из районов Сиэтла

Протестующие требуют полного упразднения полиции в Сиэтле, запрета на использование оружия при охране порядка и пересмотра дел "всех цветных людей", попавших в тюрьмы.
Новые Известия 12 июня в 11:34
245
Театры

БДТ имени Товстоногова покажет первый в России Minecraft-спектакль

В воскресенье, 14 июня, в игровой вселенной Minecraft откроется БДТ имени Товстоногова.
Петербургский дневник вчера в 11:26
23
Общество

Власти Петербурга заявили о сложной ситуации с коронавирусом

Власти Петербурга заявили о сложной ситуации с коронавирусом.
BFM.ru 12:21
229
Главное