Происшествия
ТАССВ Москве машина скорой помощи насмерть сбила женщину
Женщина погибла под колесами машины скорой помощи на Носовихинском шоссе в Москве. Об этом сообщили ТАСС в воскресенье в пресс-службе столичного ГУ МВД. "Сегодня на Носовихинском шоссе водитель кареты скорой помощи сбил женщину, после чего столкнулся с иномаркой", - сказал собеседник агентства.
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Политика
Путин допустил создание Россией средств борьбы с гиперзвуковым оружием
У России с большой степенью вероятности появится средство борьбы с гиперзвуковым оружием, когда подобное вооружение получат другие ведущие страны мира.
RT на русском 06:26
Политика
Пресс-секретарь Лукашенко сообщила о признаниях в деле Белгазпромбанка
Пресс-секретарь президента Белоруссии Наталья Эйсмонт сообщила, что задержанные по делу Белгазпромбанка дают признательные показания, в том числе и против бывшего руководителя банка и кандидата на президентский пост Виктора Бабарико.
Коммерсантъ 04:52
Политика
Во Франции объявили о победе над коронавирусом и открытии границ
Президент Франции Эмманюэль Макрон в телеобращении к нации заявил о "первой победе над коронавирусом" и открытии границ.
Российская газета 15:11
Общество
Назван простой способ избавиться от тяги к сладкому за неделю
Шведский диетолог Фредерик Паулун рассказал, как можно быстро отучить организм от тяги к сладкому.
Российская газета 12 июня в 09:33
Фигурное катание
Плющенко и Трусова исполнили совместный прыжок
Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко вместе со своей подопечной фигуристкой Александрой Трусовой исполнил совместный прыжок.
News.ru 05:32
Шоу-бизнес
Ксения Собчак публично оскорбила Тимати
Скандал между рэпером Тимати и телеведущей Ксенией Собчак разгорается нешуточный.
Kleo.ru 10:11
Гаджеты
Стало известно, когда NVIDIA может анонсировать новые видеокарты
Массовое производство видеокарт намечено на август этого года, а это значит, что устройство будет полностью анонсировано в сентябре 2020 года.
Evo-rus.com 11:31
Политика
Трамп заявил о завершении вмешательства США в чужие конфликты
В обязанности военных страны не входит решение конфликтов в странах, о которых люди и не слышали.
Известия вчера в 12:47
Происшествия
Семья Сергея Захарова сочла извинения Ефремова запоздалыми
Фактически извинения семьей погибшего не приняты, рассказал ТАСС адвокат Захаровых Александр Добровинский.
Вести.Ru вчера в 07:00
Футбол
Кокорин рассказал о переговорах с «Марселем» и «Ромой»
Кокорин выступает за «Зенит» с 2016 года, сыграл 93 матча во всех турнирах, забил 34 гола и отметился десятью результативными передачами.
Metaratings 12 июня в 17:17
Игры
На разработку игры Star Citizen от поклонников собрали более $300 млн
Вашингтон, 14 июня 2020, 15:09 — REGNUM Студия Cloud Imperium Games Corporation собрала на разработку космического симулятора Star Citizen от игроков более $300 млн.
REGNUM 08:09
Авто
Названы седаны, которые могут стать альтернативой Hyundai Solaris
Составлен список седанов, которые могут рассматриваться как альтернативные модели для южнокорейского Hyundai Solaris.
Дни24 13:19
Здоровье
Росстат представил данные о смертности от коронавируса за апрель
Общее число зарегистрированных случаев смерти россиян с коронавирусом в апреле составило 2712 человек, для 1660 из них COVID-19 стал основной причиной смерти, следует из данных Росстата.
Ведомости вчера в 11:56
Происшествия
Землетрясение магнитудой 5,7 произошло на востоке Турции
На востоке Турции в провинции Бингёль произошло землетрясение магнитудой 5,7, есть пострадашвие.
Коммерсантъ 12:55
Происшествия
В американской Атланте продолжаются протесты
В ходе протестов в США после гибели в Миннеаполисе темнокожего Джорджа Флойда демонстранты забрасывали полицейских камнями и петардами.
BFM.ru 07:40
Экономика
В России вступил в силу закон об отмене «банковского роуминга»
В России 14 июня вступил в силу закон, запрещающий российским банкам взимать комиссию за межрегиональные денежные переводы внутри одной кредитной организации.
RT на русском 05:54
Наука
Самую первую форму жизни на Земле создали в лаборатории
Ученые смогли создать в лабораторных условиях первичную форму жизни - пузырьки-везикулы в "первичном бульоне".
Evo-rus.com 08:06
Армия и оружие
Киев назвал убийство главы Народной милиции ЛНР в 2017 году местью за Ил-76
Убийство главы управления Народной милиции ЛНР Олега Анащенко в 2017 году стало местью за сбитый военно-транспортный самолет Ил-76 с украинскими военными, заявил пресс-секретарь МВД Украины Артем Шевченко.
Взгляд.ру 15:56
Общество
В Москве Центральный рынок проверят на соблюдение масочного режима
Центральный рынок в Москве проверят после видео в социальных сетях с посетителями, не соблюдающими масочно-перчаточный режим и социальную дистанцию, сообщил РИА Новости глава столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.
РИА Новости 15:33
Общество
Еврокомиссара попросили поддержать главу карельского «Мемориала»
Письмо в поддержку главы карельского отделения общества «Мемориал» Юрия Дмитриева, который обвиняется в сексуальном насилии над приемной дочерью, направили писатели Герта Мюллер, Светлана Алексиевич и Джонатан Литтелл, 14 июня сообщает «Новая газета».
ИА Красная Весна 15:53
Наука
Найдена еще одна угроза коронавируса для организма
Группа ученых из Мельбурнского университета, Лондонского королевского колледжа и нескольких других исследовательских учреждений провела новое исследование о коронавирусе и выяснила, что инфекция повышает риск развития диабета у пациентов.
Lenta.ru 12:10
Общество
С 1 июля в России повысят пенсии части пенсионеров
Пенсионерам, которые являются опекунами или попечителями несовершеннолетних, начнут индексировать выплаты с 1 июля.
RT на русском вчера в 21:02
Финансы
Спекулянты увеличили ставку на рост евро до максимума более чем за 2 года
Хедж-фонды и другие крупные спекулянты увеличили длинную позицию по фьючерсам в евро до самого высокого уровня с мая 2018 года.
Profinance.ru 12 июня в 17:12
Политика
В Армении полиция задержала 252 участников оппозиционной акции
В Армении полиция задержала 252 участников акции, организованной в поддержку председателя оппозиционной партии "Процветающая Армения" Гагика Царукяна, пишет "Интерфакс".
Газета.Ru 16:36
Шоу-бизнес
Маша Малиновская показала результаты блефаропластики
Ранее Малиновская рассказала, что операция прошла довольно быстро и эндоскопическая подтяжка лица, блефаропластика и липофилинг век заняли час.
News.ru 13:47
Авто
Стал известен пробег, при котором в России избавляются от автомобиля
SpeedMe вчера в 09:24
Политика
В Совфеде прокомментировали заявление главы МИД Украины о «наступательной дипломатии»
Сенатор Алексей Пушков прокомментировал заявление министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы о "наступательной дипломатии" в вопросе урегулирования ситуации в Донбассе.
Газета.Ru 15:23
Армия и оружие
Почти 60 российских военных выздоровели за сутки от коронавируса
За минувшие сутки от коронавируса выздоровели 56 российских военнослужащих.
Вечерняя Москва 13:58
Культура
Хуаньцю шибао (Китай): настало время летних деликатесов! Но сперва дадим вам несколько полезных советов о том, как обезопасить себя (Хуаньцю шибао)
Снова настал сезон, когда повсюду едят раков, шашлык и морепродукты.
ИноСМИ 11 июня в 17:23