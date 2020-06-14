Происшествия

ТАССТАССВ Москве машина скорой помощи насмерть сбила женщину

Женщина погибла под колесами машины скорой помощи на Носовихинском шоссе в Москве. Об этом сообщили ТАСС в воскресенье в пресс-службе столичного ГУ МВД. "Сегодня на Носовихинском шоссе водитель кареты скорой помощи сбил женщину, после чего столкнулся с иномаркой", - сказал собеседник агентства.
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На востоке Москвы скорая насмерть сбила женщину

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В Москве машина скорой помощи насмерть сбила женщину

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Женщина скончалась после ДТП на востоке Москвы

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