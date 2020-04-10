Коронавирус

ИнтерфаксИнтерфаксВ Москве минимум на неделю закроют почти все предприятия

Мэр Москвы Сергей Собянин объявил, что с 13 апреля, следующего понедельника ограничивается или прекращается работа большинства городских организаций, "на неделю с возможным продлением". Он ввел это ограничение в связи с ухудшением ситуации с коронавирусом в городе.
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Почти все предприятия закроются в Москве минимум на неделю

Ридусвчера в 14:27

В Москве минимум на неделю закроют почти все предприятия

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В Москве ограничили деятельность каршеринга, такси и строителей

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Корейба заявил о нежизнеспособности Украины

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Мэрия Москвы рассказала о резком росте числа госпитализаций

За последние дни в Москве резко увеличилось количество госпитализированных с коронавирусом.
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Кабмин увеличил лимиты для получения ипотечных каникул

Кабмин ограничил максимальный размер ипотечного кредита, при котором заемщик может обратиться в финансовую организацию с заявлением о предоставлении ипотечных каникул, до 1,5 млн руб. По оценке экспертов, в России при такой сумме могли бы воспользоваться каникулами не более трети всех ипотечников.
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Люди поверили в ложные воспоминания других

Неспособность определить неправду не зависела от того, как подавался материал (аудио, видео без звука или и то, и другое), а также участникам не помогал и тот факт, что они знали, что воспоминание в действительности может быть ложным.
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Назван самый ранний срок завершения эпидемии коронавируса в России

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Общество

Собянин объявил об ухудшении ситуации с коронавирусом в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин объявил об ухудшении ситуации с коронавирусом в городе.
Известия вчера в 13:27
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Здоровье

В РКБ в Уфе коронавирусом болеют и пациенты, и врачи

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Вести.Ru вчера в 12:29
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Экономика

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РИАМО вчера в 06:29
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Здоровье

В Астрахани в субботу ужесточат контроль за правилами карантина

Завтра в Астрахани состоится заседание оперативного штаба по борьбе с коронавирусом под председательством Игоря Бабушкина.
Astrakhanpost.ru вчера в 15:07
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Общество

В Москве умерли ещё восемь пациентов с коронавирусом

«В Москве скончались восемь пациентов, у которых был подтверждён диагноз «пневмония» и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию», — приводит ТАСС сообщение оперативного штаба.
RT на русском вчера в 16:42
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Общество

Опубликованы данные по заразившимся коронавирусом на утро 11 апреля

По состоянию на утро 11 апреля число заразившихся коронавирусом в мире приблизилось к 1,7 миллиона человек.
Lenta.ru 00:50
Политика

Объяснен отказ Чехии передать памятник маршалу Коневу России

Министерство обороны Чехии пообещало подготовить ответ на обращение главы российского военного ведомства Сергея Шойгу с просьбой передать Москве снесенный памятник советскому маршалу Ивану Коневу.
Lenta.ru 09 апреля в 17:26
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Происшествия

В Тюменской области умерла первая пациентка с коронавирусом

В Тюменской области зарегистрирована первая смерть от коронавируса. Умерла 66-летняя женщина, прилетевшая из Москвы.
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В ангарской колонии заключенные устроили бунт

РИА Новости вчера в 21:59
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Общество

Губернатор Краснодарского края объявил о продлении карантина

В Краснодарском крае продлили карантин из-за коронавируса до 18 апреля, об этом губернатор края Вениамин Кондратьев сообщил в своем Instagram.
РБК вчера в 12:09
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Газета.Ru вчера в 14:36
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Политика

США приготовили санкции для стран, отказавшихся забирать своих граждан

Вашингтон, 11 апреля 2020, 05:31 — REGNUM Президент Дональд Трамп подписал указ, в соответствии с которым американские власти смогут вводить визовые санкции против стран, которые «не принимают или неоправданно затягивают» прием своих граждан.
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Редакция располагает только подтверждениями от крупных федеральных туроператоров Библио-Глобус, ANEX Tour и «Пегас» о том, что они не станут распечатывать ФПО.
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Продюссер Иосиф Пригожин раскритиковал поведение россиян при самоизоляции и заявил, что испытал шок от увиденного количества людей на улице.
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Происшествия

Коронавирус в Калуге: опубликованы новые данные на 10 апреля

Утром в пятницу, 10 апреля, врио губернатора Калужской области Владислав ШАПША опубликовал новые данные по коронавирусной инфекции в нашем регионе.
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Глава МИД Белоруссии Владимир Макей заявил, что республика отказалась от закупки партии из 30 тысяч российских тестов на выявление COVID-19.
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Три новых случая коронавируса выявили в Новосибирской области

Три новых случая заболевания коронавирусной инфекцией выявили в Новосибирской области за прошедшие сутки.
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В Рязанской области из-за коронавируса блокированы два села

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Китай направил в Россию группу медиков для борьбы с коронавирусом

Группа китайских медиков направилась в Россию, чтобы помочь в борьбе с распространением коронавируса.
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Звезда Comedy Club Марина Кравец впервые стала матерью

Отечественная комедийная актриса Марина Кравец впервые стала матерью.
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В Москве остановят все строительные работы с 13 по 19 апреля

В Москве с 13 по 19 апреля приостановят все строительные и ремонтные работы, за исключением строительства медицинских объектов, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
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На Украине испытали береговой ракетный комплекс «Нептун»

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Сергей Семёнович Собянин
Мэр Москвы
Российский государственный и политический деятель. Мэр Москвы с 21 октября 2010 года. Известен как один из лидеров партии «Единая Россия», с 2001 года входит в её Высший совет, является членом президиума московского Регионального совета партии, а также с марта 2011 по декабрь 2012 года возглавлял московское отделение «Единой России».
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