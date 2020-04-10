Мэр Москвы Сергей Собянин объявил, что с 13 апреля, следующего понедельника ограничивается или прекращается работа большинства городских организаций, "на неделю с возможным продлением". Он ввел это ограничение в связи с ухудшением ситуации с коронавирусом в городе.

В Москве минимум на неделю закроют почти все предприятия

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