Коронавирус
ИнтерфаксВ Москве минимум на неделю закроют почти все предприятия
Мэр Москвы Сергей Собянин объявил, что с 13 апреля, следующего понедельника ограничивается или прекращается работа большинства городских организаций, "на неделю с возможным продлением". Он ввел это ограничение в связи с ухудшением ситуации с коронавирусом в городе.
Читать в источнике
Оценить80
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7139 источников, обновлено в 02:22, Ашберн
Политика
Корейба заявил о нежизнеспособности Украины
Польский политолог Якуб Корейба прокомментировал стратегическое положение Белоруссии и Украины и оценил жизнеспособность этих государств.
Политическая Экспертиза вчера в 12:51
Общество
Мэрия Москвы рассказала о резком росте числа госпитализаций
За последние дни в Москве резко увеличилось количество госпитализированных с коронавирусом.
Газета.Ru вчера в 09:55
Экономика
Кабмин увеличил лимиты для получения ипотечных каникул
Кабмин ограничил максимальный размер ипотечного кредита, при котором заемщик может обратиться в финансовую организацию с заявлением о предоставлении ипотечных каникул, до 1,5 млн руб. По оценке экспертов, в России при такой сумме могли бы воспользоваться каникулами не более трети всех ипотечников.
РБК вчера в 08:49
Наука
Люди поверили в ложные воспоминания других
Неспособность определить неправду не зависела от того, как подавался материал (аудио, видео без звука или и то, и другое), а также участникам не помогал и тот факт, что они знали, что воспоминание в действительности может быть ложным.
N+1 вчера в 10:12
Общество
Назван самый ранний срок завершения эпидемии коронавируса в России
Эпидемия коронавируса в России завершится не ранее начала июня, согласно наиболее оптимистичному прогнозу.
Известия вчера в 23:53
Общество
Собянин объявил об ухудшении ситуации с коронавирусом в Москве
Мэр Москвы Сергей Собянин объявил об ухудшении ситуации с коронавирусом в городе.
Известия вчера в 13:27
Здоровье
В РКБ в Уфе коронавирусом болеют и пациенты, и врачи
У 170 медиков и пациентов республиканской клинической больницы имени Куватова в Уфе подозревают коронавирус – первый тест у них показал положительный результат.
Вести.Ru вчера в 12:29
Экономика
Правительство России выкупило половину акций Сбербанка
«50% обыкновенных акций ПАО Сбербанк (более 11,2 миллиарда акций) переданы правительству Российской Федерации 10 апреля 2020 года», – говорится в сообщении.
РИАМО вчера в 06:29
Здоровье
В Астрахани в субботу ужесточат контроль за правилами карантина
Завтра в Астрахани состоится заседание оперативного штаба по борьбе с коронавирусом под председательством Игоря Бабушкина.
Astrakhanpost.ru вчера в 15:07
Общество
В Москве умерли ещё восемь пациентов с коронавирусом
«В Москве скончались восемь пациентов, у которых был подтверждён диагноз «пневмония» и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию», — приводит ТАСС сообщение оперативного штаба.
RT на русском вчера в 16:42
Общество
Опубликованы данные по заразившимся коронавирусом на утро 11 апреля
По состоянию на утро 11 апреля число заразившихся коронавирусом в мире приблизилось к 1,7 миллиона человек.
Lenta.ru 00:50
Политика
Объяснен отказ Чехии передать памятник маршалу Коневу России
Министерство обороны Чехии пообещало подготовить ответ на обращение главы российского военного ведомства Сергея Шойгу с просьбой передать Москве снесенный памятник советскому маршалу Ивану Коневу.
Lenta.ru 09 апреля в 17:26
Происшествия
В Тюменской области умерла первая пациентка с коронавирусом
В Тюменской области зарегистрирована первая смерть от коронавируса. Умерла 66-летняя женщина, прилетевшая из Москвы.
Коммерсантъ 00:31
Происшествия
В ангарской колонии заключенные устроили бунт
РИА Новости вчера в 21:59
Общество
Губернатор Краснодарского края объявил о продлении карантина
В Краснодарском крае продлили карантин из-за коронавируса до 18 апреля, об этом губернатор края Вениамин Кондратьев сообщил в своем Instagram.
РБК вчера в 12:09
Общество
Борис Корчевников заразился коронавирусом
Газета.Ru вчера в 14:36
Политика
США приготовили санкции для стран, отказавшихся забирать своих граждан
Вашингтон, 11 апреля 2020, 05:31 — REGNUM Президент Дональд Трамп подписал указ, в соответствии с которым американские власти смогут вводить визовые санкции против стран, которые «не принимают или неоправданно затягивают» прием своих граждан.
REGNUM вчера в 22:31
Экономика
Библио-Глобус, ANEX Tour и «Пегас» не будут использовать средства ФПО
Редакция располагает только подтверждениями от крупных федеральных туроператоров Библио-Глобус, ANEX Tour и «Пегас» о том, что они не станут распечатывать ФПО.
ТурДом вчера в 14:16
Общество
«Это шок»: Пригожин раскритиковал поведение россиян при самоизоляции
Продюссер Иосиф Пригожин раскритиковал поведение россиян при самоизоляции и заявил, что испытал шок от увиденного количества людей на улице.
РИА Новости 00:12
Происшествия
Коронавирус в Калуге: опубликованы новые данные на 10 апреля
Утром в пятницу, 10 апреля, врио губернатора Калужской области Владислав ШАПША опубликовал новые данные по коронавирусной инфекции в нашем регионе.
Калужский перекресток вчера в 03:35
Гаджеты
EVGA GeForce RTX 2080 Super KO и RTX 2070 Super KO будут продаваться дешевле большинства аналогов
Вторая видеокарта, GeForce RTX 2080 Super KO, получила рекомендованную цену в $699,99, что также делает её одной из самых доступных RTX 2080 Super.
3DNews 09 апреля в 18:15
Политика
Белоруссия отказалась от закупки тестов на коронавирус у России
Глава МИД Белоруссии Владимир Макей заявил, что республика отказалась от закупки партии из 30 тысяч российских тестов на выявление COVID-19.
Газета.Ru вчера в 22:40
Происшествия
Три новых случая коронавируса выявили в Новосибирской области
Три новых случая заболевания коронавирусной инфекцией выявили в Новосибирской области за прошедшие сутки.
Известия вчера в 00:49
Общество
В Рязанской области из-за коронавируса блокированы два села
По данным областного Минздрава, жители сел Заокское и Коростово составляют 17% от общего количества зараженных коронавирусом в регионе.
Эхо Москвы вчера в 19:10
Общество
Китай направил в Россию группу медиков для борьбы с коронавирусом
Группа китайских медиков направилась в Россию, чтобы помочь в борьбе с распространением коронавируса.
Lenta.ru вчера в 23:13
Шоу-бизнес
Звезда Comedy Club Марина Кравец впервые стала матерью
Отечественная комедийная актриса Марина Кравец впервые стала матерью.
Актуальные Новости 09 апреля в 07:26
Транспорт
В Москве остановят все строительные работы с 13 по 19 апреля
В Москве с 13 по 19 апреля приостановят все строительные и ремонтные работы, за исключением строительства медицинских объектов, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
РИАМО вчера в 13:05
Армия и оружие
На Украине испытали береговой ракетный комплекс «Нептун»
На Украине провели успешные испытания противокорабельной ракеты Р-360 комплекса «Нептун».
Известия вчера в 18:13
Армия и оружие
Атака Ми-24 армии Хафтара в Ливии попала на видео
Lenta.ru вчера в 06:13