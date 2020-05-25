Общество
RT на русскомВ Москве могут опробовать использование приложения вместо паспорта
В Минкомсвязи сообщили, что в Москве может состояться эксперимент по получению государственных и муниципальных услуг с использованием мобильного приложения вместо паспорта в сроки с 1 июля 2020 года по 31 декабря 2021 года.
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Общество
Глава АТОР прокомментировала слова Мишустина о поездках за рубеж
Boris Roessler / Globallookpress Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе прокомментировала слова премьер-министра РФ Михаила Мишустина о нецелесообразности поездок за границу во время летних отпусков.
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Порядка 1 млн человек в Москве не работают или их деятельность ограничена из-за введенных ограничений в связи с коронавирусом.
ТАСС 14:13
Общество
Рособрнадзор объявил новое расписание ЕГЭ
В России основной этап ЕГЭ (Единый госэкзамен) в 2020 году начнется 3 июля.
Daily Storm 14:45
Здоровье
ВОЗ предупредила о новом пике коронавируса
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) предполагает, что заболеваемость коронавирусом может «подскочить» в любую минуту и уже в этой волне может случиться второй пик болезни.
РБК 13:18
Футбол
Футболист «Спартака» Гулиев переведён во вторую команду клуба
Полузащитник московского футбольного клуба «Спартак» Аяз Гулиев переведён в «Спартак-2».
RT на русском 12:19
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Петросян впервые опубликовал фото с молодой женой
Сатирик Евгений Петросян впервые опубликовал фото с женой Татьяной Брухуновой.
Вести.Ru 08:47
Общество
В России с 1 июня начнут снимать с туризма ограничения
По словам вице-премьера, до 1 июня появятся рекомендации Роспотребнадзора и Ростуризма по работе санаторно-гостиничной сферы в условиях пандемии COVID-19.
РИА Новости 10:30
Общество
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Президент России Владимир Путин подписал закон об индивидуализации тарифов ОСАГО в зависимости от ряда критериев.
Известия 07:12
Общество
Роспотребнадзор не видит дефицита коек для коронавирусных больных в Петербурге, а он есть
Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в России нет проблем с организацией коек для больных коронавирусом.
Neva.Today 14:46
Путешествия
Ростуризм не ждет быстрого восстановления туризма в мире
Предпосылки для быстрого восстановления международного туризма в мире отсутствуют, заявила глава Ростуризма Зарина Догузова 25 мая на брифинге.
ИА Красная Весна 10:25
Общество
Попова предупредила о продлении масочного режима на один-два месяца
Россиянам придется соблюдать масочный режим в ближайший месяц или два, заявила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова на брифинге о восстановлении туристической отрасли.
Ведомости 10:37
Происшествия
На Екатеринбург обрушился ураган
На Екатеринбург днем 25 мая 2020 года обрушился ураган, о котором жителей накануне предупреждало МЧС.
Политсовет 08:52
Авто
У компактвэна Fiat 500L не будет преемника
Популярность пятидверного минивэна Fiat 500L на европейском рынке стала неуклонно снижаться, в силу этих, и ряда других обстоятельств, руководство компании допускает, что у этой модели не будет продолжения.
Car.ru 14:07
Космос
Россия наблюдала за зараженным китайским городом Ухань из космоса
Discover24 23 мая в 06:58
Происшествия
Полиция задержала подозреваемых в стрельбе у ЖК на юге Москвы
По данным РЕН ТВ, сотрудники правоохранительных органов Москвы задержали после перестрелки у ЖК Ясный девять человек, включая одного раненого мужчину, которого обнаружили неподалеку от места конфликта.
РИА Новости вчера в 23:44
Футбол
Елена Еленцева покидает пост президента московского «Торпедо»
Елена Еленцева покинула пост президента московского "Торпедо", сообщается на официальном сайте футбольного клуба.
РИА Новости 10:41
Общество
В России установлен рекорд по загрязнению воздуха
В России за первый квартал текущего года уровень загрязнения воздуха достиг рекордного максимума за последние пять лет, сообщили эксперты.
Аргументы недели 06:48
Экономика
Компания экс-министра Александра Ткачева стала третьим в РФ владельцем сельхозземель
Аудиторско-консалтинговая компания BEFL опубликовала рейтинг крупнейших владельцев сельхозземель.
Коммерсантъ Краснодар 11:39
Технологии
Реальная опасность включенного на борту самолета телефона раскрыта
Сотрудник британской авиакомпании British Airways, пожелавший сохранить анонимность, рассказал о реальной опасности включенного мобильного устройства во время полета на борту авиалайнера.
Live24 04:45
Происшествия
Молодую кубинку взяли в заложники в Москве и убили
По версии следствия, Лоурен зарабатывала в Москве проституцией и 19 мая приехала на вызов, где ее взяли в заложники, а спустя несколько дней стали требовать выкуп.
Lenta.ru 05:23
Общество
Салоны красоты потребовали от властей Москвы назвать дату открытия
Стоянов отметил, что, по прогнозу ассоциации, если бьюти-индустрия в большинстве регионов сможет начать работу в первых числах июня, ей хватит той помощи, которую уже оказало государство, но если позднее, то нужны будут дополнительные субсидии.
РБК 15:37
Общество
Из перинатального центра забрали девочку, жившую там пять лет
Москва, 25 мая 2020, 08:48 — REGNUM Уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская рассказала о судьбе девочки, которая пять лет с рождения жила в перинатальном центре.
REGNUM 01:48
Шоу-бизнес
Лев Лещенко раскритиковал «заботу» Пригожина об артистах
Народный артист России считает заботу Пригожина о положении артистов чрезмерной.
REGNUM 10:11
Политика
Агентство Bloomberg снова уличили в махинациях
Американское агентство Bloomberg второй раз за неделю уличили в фальсификации данных о России.
Вести.Ru 23 мая в 23:44
Футбол
Вернер превзошел и себя, и Левандовски. «Кельн» спас матч в концовке
В первом круге «Лейпциг» уже уничтожил «Майнц» — 8:0, 12 ударов в створ, три гола и три голевые передачи Вернера.
Спорт-Экспресс вчера в 15:25
Экономика
Подписан закон об увеличении лимита страховки по ряду вкладов
По ряду вкладов лимит страхового возмещения увеличится с 1 октября с 1,4 млн до 10 млн рублей.
Российская газета 08:48
Фигурное катание
Видео с «неловким моментом» Загитовой набрало 22 млн просмотров
Видеоролик с отрывком выступления российской фигуристки Алины Загитовой в соцсети TikTok собрал свыше 22 млн просмотров.
Известия 14:25
Армия и оружие
Тихоокеанский флот получит два новейших катера «Раптор»
До конца года Тихоокеанский флот получит два таких катера, оборудование и вооружение которых позволяет обнаруживать и уничтожать затаившихся на берегу или плывущих под водой диверсантов.
REGNUM 15:39
Политика
Лавров поставил Японии жесткое условие по Курилам
Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал Японии единственное условие продолжения переговоров по Курильским островам: Токио должен признать итоги Второй мировой войны.
Политическая Экспертиза 02:32