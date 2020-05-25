В Минкомсвязи сообщили, что в Москве может состояться эксперимент по получению государственных и муниципальных услуг с использованием мобильного приложения вместо паспорта в сроки с 1 июля 2020 года по 31 декабря 2021 года.

В Москве могут опробовать использование приложения вместо паспорта

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