Коронавирус
РИА НовостиМэрия Москвы назвала сроки смягчения режима ограничений
Послабления в Москве могут быть приняты по истечении двух недель, если ситуация с коронавирусом в столице будет улучшаться, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
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с чего всё началось
Вице-мэр Москвы Анастасия Ракова в интервью телеканалу "Россия 24" рассказала, когда в столице начнется следующий этап смягчения мер по коронавирусу.Газета.Ru10:07
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