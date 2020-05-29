с чего всё началось

Послабления в Москве могут быть приняты по истечении двух недель, если ситуация с коронавирусом в столице будет улучшаться, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Общество Галкин спародировал диалог Путина с Собяниным о прогулках в Москве Юморист Максим Галкин спародировал совещание президента России Владимира Путина с мэром Москвы Сергеем Собяниным, посвященное утвержденному в Москве графику прогулок в период пандемии коронавируса. 4,7K

Футбол Чемпионат Англии возобновится 17 июня Чемпионат возобновится 17 июня двумя матчами 28-го тура Манчестер Сити Арсенал и Астон Вилла Шеффилд Юнайтед, которые не удалось провести в конце февраля.

Экономика BCG привела три сценария роста безработицы в России Как заявил управляющий директор и партнер BCG Сергей Перапечка, при любом сценарии наибольшей силы удар сначала принимают на себя сфера услуг и непродовольственный ритейл, после чего карантинные меры создают ощутимые сложности для промышленности, добывающей индустрии и производства. 300

Происшествия В Липецкой области двое полицейских подставили невиновного Представители структуры и ведомства по результатам служебной проверки уволили из органов внутренних дел двух участковых и возбудили уголовные дела по ч.1 ст. 286 УК РФ — «Превышение должностных полномочий» и п. «б» ч.4 ст. 228.1 УК РФ — «Незаконный сбыт наркотических средств лицом с использованием своего служебного положения». 6

Общество Минпросвещения анонсировало всероссийский выпускной вечер Центральным мероприятием станет общефедеральный "Выпускной вечер", а в финальную часть программы войдет популярный ежегодный фестиваль "Алые паруса". 47

Происшествия Полиция Петербурга позволила одиночный пикет в поддержку Ильи Азара Корреспондент "Эха Москвы в Санкт-Петербурге" Арсений Веснин в четверг провел в центре города недолгий одиночный пикет в поддержку журналиста "Новой газеты" Ильи Азара, который получил административный арест за одиночную акцию протеста. 7

Кино Звезды «Властелина колец» снова соберутся вместе Звезды фильма «Властелин колец» соберутся в видеочате на YouTube-канале актера Джоша Гэда, трансляция пройдет 31 мая, сообщается в анонсе события. 7

Футбол Аршавин объяснил фразу «Ваши ожидания – ваши проблемы» Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич отметил, что, если вбить в Гугл «Андрей Аршавин», то первой появляется именно фраза про «ожидания и проблемы».

Политика Путин объявил 24 июня выходным днем Президент России Владимир Путин объявил 24 июня выходным днем. Глава государства подписал соответствующий указ. 942

Киберспорт Spirit Oath выходит в ранний доступ 2 июня Независимая израильская студия Triangle Square объявила, что 2 июня выпустит в ранний доступ Steam свою стратегию в реальном времени Spirit Oath.

Футбол Роспотребнадзор разрешил присутствие болельщиков на матчах РПЛ Трибуны могут быть заполнены на десять процентов Роспотребнадзор разрешил присутствие зрителей на матчах чемпионата России по футболу. 15

Экономика Сбербанк полностью подключился к Системе быстрых платежей Сбербанк России подключил для своих клиентов опцию отправления и приема переводов по номеру телефона клиентов разных банков в рамках Системы быстрых платежей (СБП), следует из данных в приложении банка. 116