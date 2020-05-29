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РИА НовостиРИА НовостиМэрия Москвы назвала сроки смягчения режима ограничений

Послабления в Москве могут быть приняты по истечении двух недель, если ситуация с коронавирусом в столице будет улучшаться, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
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Вице-мэр Москвы Анастасия Ракова в интервью телеканалу "Россия 24
" рассказала, когда в столице начнется следующий этап смягчения мер по коронавирусу.
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